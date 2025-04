Фармакодинаміка.

Механізм дії.

Паліперидон є селективним блокуючим агентом моноамінових ефектів, фармакологічні властивості якого відрізняються від властивостей традиційних нейролептиків. Паліперидон сильно зв'язується з серотоніновими 5-HT2- та дофаміновими D 2 -рецепторами. Паліперидон також блокує альфа 1-адренергічні та меншою мірою альфа 2-адренергічні та гістамінові Н1-рецептори. Фармакологічна активність (+)- та (-)-енантіомерів паліперидону кількісно і якісно однакова.

Паліперидон не зв'язується з холінергічними рецепторами. Незважаючи на те, що паліперидон є сильним D 2 -антагоністом, який послаблює позитивні симптоми шизофренії, він спричиняє меншу каталепсію та знижує моторні функції меншою мірою, ніж традиційні нейролептики. Переважний центральний антагонізм до серотоніну може зменшувати тенденцію паліперидону до спричинення екстрапірамідних симптомів.

Фармакокінетика.

Всмоктування і розподіл.

Паліперидону пальмітат є неактивним складним ефіром паліперидону та пальмітинової кислоти. Через низьку розчинність у воді паліперидону пальмітат після внутрішньом'язового введення повільно розчиняється, потім гідролізується до паліперидону і всмоктується в системний кровообіг. Після одноразового внутрішньом'язового введення концентрація паліперидону в плазмі крові (Т max ) повільно збільшується, досягаючи максимуму через 13 днів. Вивільнення речовини виявляється вже в 1-й день і зберігається щонайменше протягом 4 місяців.

Після одноразового введення 25–150 мг у дельтоподібний м'яз С max у середньому на 28% більша, ніж після введення в сідничний м'яз. Дві початкові ін'єкції в дельтоподібний м'яз (150 мг в 1-й день і 100 мг на 8-й день) допомагають швидко досягти терапевтичної концентрації речовини. Характеристики вивільнення активного компонента і схема дозування паліперидону пальмітату забезпечують тривале підтримання терапевтичної концентрації. При дозах паліперидону пальмітату 25–150 мг загальний рівень системного впливу паліперидону змінювався пропорційно дозі, а С max при дозах більше 50 мг збільшувалася менш ніж пропорційно дозі. Середнє відношення максимальної і рівноважної концентрацій паліперидону після введення 100 мг паліперидону пальмітату в сідничний м'яз дорівнювало 1,8, а після введення в дельтоподібний м'яз — 2,2. Медіана періоду напіввиведення паліперидону після введення паліперидону пальмітату в дозах 25–150 мг коливалася у межах 25–49 днів.

Абсолютна біодоступність Ксепліону® становить 100%.

Після введення паліперидону пальмітату його (-)-енантіомер частково перетворюється в (+) -енантіомер і відношення ППК (+)- і (-)-енантіомерів становить приблизно 1,6–1,8.

Рацемічний паліперидон зв'язується з білками плазми крові на 74%.

Метаболізм та виведення.

За тиждень після одноразового перорального прийому 1 мг 14С-міченого паліперидону з негайним вивільненням активного компонента з сечею в незміненому вигляді виводиться 59% введеної дози; це вказує на відсутність істотного метаболізму препарату в печінці. Приблизно 80% введеної радіоактивності виявлялося в сечі і 11% — у калі. Відомі 4 шляхи метаболізму препарату in vivo, але жоден з них не обумовлює метаболізму більш ніж 6,5% введеної дози: деалкілування, гідроксилювання, дегідрогенізація, відщеплення бензизоксазольної групи. Хоча дослідження in vitro дають змогу припустити певну роль CYP2D6 і CYP3A4 в метаболізмі паліперидону, даних про істотну роль цих ізоферментів у метаболізмі паліперидону in vivo немає. Популяційний фармакокінетичний аналіз не виявив помітного розходження кліренсу паліперидону після перорального прийому препарату у пацієнтів з активним і слабким метаболізмом субстратів CYP2D6. Дослідження з використанням мікросом печінки людини in vitro показали, що паліперидон істотно не гальмує метаболізму ліків ізоферментами цитохрому Р450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 та CYP3A5.

У ході досліджень in vitro паліперидон виявляв властивості субстрату P-глікопротеїну, а у високих концентраціях — властивості слабкого інгібітору P-глікопротеїну. Відповідних даних in vivo немає, і клінічна значимість цих даних невідома.

Ін'єкції паліперидону пальмітату пролонгованої дії порівняно з пероральним застосуванням паліперидону пролонгованої дії.

Ксепліон® розроблений для забезпечення пролонгованої дії паліперидону протягом місяця, тоді як пероральний паліперидон пролонгованої дії у таблетках необхідно приймати кожного дня. Режим ініціації лікування Ксепліоном® (150 мг/100 мг у дельтоподібний м'яз у день 1/день 8) необхідний для швидкого досягнення стану рівноважних концентрацій паліперидону на початку лікування без застосування пероральних форм.

У цілому, концентрація паліперидону в плазмі крові в період навантаження Ксепліоном® перебувала в тому ж діапазоні, що і після прийому перорального паліперидону з пролонгованим вивільненням активного компонента в дозах 6–12 мг. Використана схема навантаження Ксепліоном® забезпечує підтримання концентрації у цьому діапазоні навіть у кінці міждозового інтервалу (дні 8 та 36). Через відмінності в характері зміни медіани концентрації паліперидону в плазмі крові при застосуванні двох препаратів слід проявляти обережність при прямому порівнянні їх фармакокінетики.

Особливі категорії пацієнтів.

Порушення функції печінки.

Паліперидон не піддається суттєвому метаболізму в печінці. Хоча застосування Ксепліону® хворим з порушенням функції печінки не вивчалося, при слабкому або помірно вираженому порушенні функції печінки корекція дози не потрібна. Під час дослідження застосування перорального паліперидону у хворих з порушенням функції печінки середньої тяжкості (клас В за Чайлдом — П'ю) концентрація вільного паліперидону в плазмі крові була такою ж, як у здорових добровольців. Застосування паліперидону хворим з тяжким порушенням функції печінки не вивчалося.

Порушення функції нирок.

Було досліджено розподіл паліперидону після одноразового прийому таблетки перорального паліперидону 3 мг з пролонгованим вивільненням активного компонента хворими з різним ступенем порушення функцій нирок. Зі зменшенням кліренсу креатиніну виведення паліперидону послаблювалося. Загальний кліренс паліперидону у середньому зменшувався на 32% при слабкому порушенні функції нирок (ClCr 50–80 мл/хв), на 64% при помірному порушенні (ClCr 30–50 мл/хв) та на 71% при тяжкому порушенні (ClCr 10–30 мл/хв), у результаті чого середній рівень системного впливу (AUC inf ) збільшився порівняно з таким у здорових добровольців відповідно в 1,5, 2,6 і 4,8 раза. З огляду на обмежену кількість пацієнтів з легким порушенням функції печінки та фармакокінетичне моделювання, рекомендується зниження дози таким пацієнтам (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Пацієнти літнього віку.

Популяційний фармакокінетичний аналіз не продемонстрував залежності фармакокінетичних параметрів від віку.

Індекс маси тіла/маса тіла.

Фармакокінетичні дослідження паліперидону пальмітату продемонстрували дещо нижчі (10–20%) концентрації паліперидону у плазмі крові пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням порівняно з пацієнтами з нормальною масою тіла (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Расова приналежність.

Популяційний фармакокінетичний аналіз досліджень перорального паліперидону після застосування Ксепліону® не продемонстрував залежності фармакокінетичних параметрів від расової приналежності.

Стать.

Клінічно важливої різниці між жінками та чоловіками не спостерігалося.

Звичка палити.

На основі даних in vitro з застосуванням печінкових ферментів людини, паліперидон не є субстратом CYP1A2; тому паління не повинно впливати на фармакокінетику паліперидону. Вплив паління на фармакокінетику паліперидону при застосуванні Ксепліону® не вивчався. Популяційний фармакокінетичний аналіз на основі даних перорального паліперидону продемонстрував дещо нижчі концентрації у пацієнтів, які мають звичку палити. Дана різниця не має клінічного значення.