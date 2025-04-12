Липовий цвіт (Linden flowers)
Липовий цвіт інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: липи квітки.
Лікарська форма
Чай.
Основні фізико-хімічні властивості: фільтр-пакет: порошкоподібна маса, яка складається з суміші частин і шматочків різної форми жовто-зеленого кольору, з включеннями білого і кремового кольору різних відтінків. Запах сильний, ароматний; пакет: суміш квіток, квітконіжок і шматочків приквіток різної форми жовто-зеленого кольору, з включеннями білого і кремового кольору різних відтінків. Запах сильний, ароматний.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Код ATХ R02А А20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фіточай липовий цвіт має потогінну і протизапальну дію. Застосування фіточаю Липовий цвіт при застудних і гострих респіраторних захворюваннях, що супроводжуються пропасницею, катаральними явищами і загальним нездужанням, сприяє зниженню температури тіла і поліпшенню загального самопочуття. Проявляє місцевий протизапальний ефект. Поліпшує функції серцево-судинної системи, підвищує резистентність організму і стійкість до інфекції.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Внутрішньо — при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо — при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Застосування у період вагітності або годування груддю
За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі впродовж 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.
Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1/2–1 склянці, дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1/4 склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по 1/2 склянки, 7–12 років — по 1/3 склянки, 3–7 років — по 1/4 склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Препарат призначати дітям віком від 3 років.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 25 фільтр-пакетів у картонній пачці, по 40 г у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Тернофарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua