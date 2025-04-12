Різні антисептики

Липовий цвіт (Linden flowers)

Липовий цвіт чай 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Тернофарм
Форма випуску
Чай
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
40 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/1354/01/01 від 11.12.2019
Міжнародна назва

Липовий цвіт інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: липи квітки.

Лікарська форма

Чай.

Основні фізико-хімічні властивості: фільтр-пакет: порошкоподібна маса, яка складається з суміші частин і шматочків різної форми жовто-зеленого кольору, з включеннями білого і кремового кольору різних відтінків. Запах сильний, ароматний; пакет: суміш квіток, квітконіжок і шматочків приквіток різної форми жовто-зеленого кольору, з включеннями білого і кремового кольору різних відтінків. Запах сильний, ароматний.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Код ATХ R02А А20.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Фіточай липовий цвіт має потогінну і протизапальну дію. Застосування фіточаю Липовий цвіт при застудних і гострих респіраторних захворюваннях, що супроводжуються пропасницею, катаральними явищами і загальним нездужанням, сприяє зниженню температури тіла і поліпшенню загального самопочуття. Проявляє місцевий протизапальний ефект. Поліпшує функції серцево-судинної системи, підвищує резистентність організму і стійкість до інфекції.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Показання

Внутрішньо — при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо — при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі впродовж 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1/2–1 склянці, дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1/4 склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по 1/2 склянки, 7–12 років — по 1/3 склянки, 3–7 років — по 1/4 склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат призначати дітям віком від 3 років.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 25 фільтр-пакетів у картонній пачці, по 40 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua