2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі впродовж 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1/2–1 склянці, дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1/4 склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по 1/2 склянки, 7–12 років — по 1/3 склянки, 3–7 років — по 1/4 склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.