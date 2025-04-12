20 крапель двічі на добу зі столовою ложкою (15 мл) води. Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще. Курс лікування — 3–6 місяців. При необхідності курс може бути продовжений після консультації з лікарем.

Лікування гіперестрогенемії, в тому числі при синдромі полікістозних яєчників — з 15 по 24 день менструального циклу. Курс лікування — 3–6 місяців. При необхідності курс може бути продовжений після консультації з лікарем.

Передменструальний синдром, альгодисменорея — прийом препарату починають за 8 днів до початку менструації і припиняють з її закінченням.

Зберігати якнайдалі від джерел електромагнітних хвиль: телевізора, мобільного телефона, НВЧ-печі, музичного центру тощо.