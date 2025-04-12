Гуна-Прогестерон (Guna-Progesteron)
Гуна-Прогестерон інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 100 мл крапель оральних містять: Progesterone D6 100 мл;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу.
1 мл препарату містить 21 краплю.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору з запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Згідно з концепцією фізіологічної регуляційної медицини, Progesterone D6 стимулює синтез ендогенного прогестерону в жіночому організмі та відновлює чутливість прогестеронових рецепторів в органах-мішенях. За рахунок динамічної активації в процесі приготування та доведення до концентрації, ідентичної концентрації гормону в міжклітинному матриксі організму, Гуна-Прогестерон досягає ефектів регуляції, стимуляції синтезу ендогенного прогестерону та відновлення рецепторної чутливості до нього. Прогестерон — гормон жовтого тіла, гестаген. Викликає зміни в ендометрії, готуючи його до імплантації заплідненої яйцеклітини, забезпечує нормальний перебіг вагітності, блокує скорочуваність матки, особливо вагітної, впливає на розвиток молочних залоз.
Фармакокінетика.
Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.
Показання
Недостатність синтезу ендогенного прогестерону. Лікування гіперестрогенемії, в тому числі при синдромі полікістозних яєчників. Передменструальний синдром.
Протипоказання
Вагінальна кровотеча невідомої етіології. Наявність злоякісної пухлини молочної залози і репродуктивних органів або підозра на її наявність. Захворювання печінки і печінкова недостатність. Тромбофлебіт та тромбоемболія в анамнезі. Гіперчутливість до прогестерону або етанолу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Прогестерон ослаблює дію препаратів, що стимулюють скорочення міометрія (окситоцин, пітуїтрин), анаболічних стероїдів (ретаболіл, неробол), гонадотропних гормонів гіпофіза. При взаємодії з окситоцином зменшується лактогенний ефект. Посилює дію діуретиків, гіпотензивних препаратів, імунодепресантів, бромкриптину і системних коагулянтів. Знижує ефективність антикоагулянтів.
Особливості застосування
Під час прийому лікарського засобу рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказаний для застосування під час вагітності та у період годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
В рекомендованих дозах не впливає.
Спосіб застосування та дози
20 крапель двічі на добу зі столовою ложкою (15 мл) води. Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще. Курс лікування — 3–6 місяців. При необхідності курс може бути продовжений після консультації з лікарем.
Лікування гіперестрогенемії, в тому числі при синдромі полікістозних яєчників — з 15 по 24 день менструального циклу. Курс лікування — 3–6 місяців. При необхідності курс може бути продовжений після консультації з лікарем.
Передменструальний синдром, альгодисменорея — прийом препарату починають за 8 днів до початку менструації і припиняють з її закінченням.
Зберігати якнайдалі від джерел електромагнітних хвиль: телевізора, мобільного телефона, НВЧ-печі, музичного центру тощо.
Діти
Застосовують дівчатам після настання статевого дозрівання.
Передозування
Не виявлено.
Побічні реакції
Можуть виникати короткочасні симптоми гіперсалівації та нудоти.
У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище
25 ºС.
Упаковка
По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія