Фармакодинаміка. Крем чинить ранозагоювальну, протизапальну, антибактеріальну, протигрибкову дію.

Декспантенол у клітинах шкіри швидко перетворюється на пантотенову кислоту (вітамін В 5 ) і діє як вітамін. Пантотенова кислота є компонентом життєво необхідного коензиму А, який відіграє провідну роль у метаболізмі клітини. Таким чином, декспантенол сприяє формуванню та загоєнню пошкоджених ділянок шкіри і слизових оболонок, підвищує гідратацію рогового шару шкіри, покращує бар’єрні функції шкіри, прискорює мітоз, збільшує міцність колагенових волокон.

Хлоргексидин — антисептик, який добре переноситься і чинить бактерицидну дію щодо грампозитивних бактерій, особливо чутливих до штамів Staphylococcus aureus — мікроорганізмів, які найчастіше пов’язані зі шкірними інфекціями. Меншою мірою хлоргексидин активний щодо грамнегативних патогенних мікроорганізмів. Деякі різновиди Pseudomonas і Proteus є стійкими до хлоргексидину. Препарат активний щодо грибів Сandida albicans і деяких інших. При місцевому застосуванні препарат запобігає інфікуванню поверхні рани.

Бензалконію хлорид — четвертинна амонієва сполука, яка чинить антисептичну й протимікробну дію. Бензалконію хлорид чинить бактерицидну дію на широкий спектр грампозитивних і грамнегативних бактерій. Проявляє активність відносно ентерококів, гонококів, стафілококів, коринебактерій, грибів роду Candida, вірусу герпесу типу II, цитомегаловірусу і ВІЛ, хламідій і трихомонад.

Оригінальний склад лікарського засобу забезпечує підвищення ступеня виразності антимікробної дії.

Фармакокінетика. Декспантенол при зовнішньому застосуванні швидко абсорбується шкірою. В клітинах шкіри декспантенол швидко перетворюється в пантотенову кислоту і поповнює запаси цього вітаміну в організмі. При надходженні до системного кровотоку пантотенова кислота зв’язується з протеїнами плазми (β-глобуліном та альбуміном). Пантотенова кислота не зазнає біотрансформації, вона видаляється незміненою (60–70% виводиться із сечею, решта — з фекаліями).

Абсорбція хлоргексидину крізь непошкоджену шкіру не виявлена. У немовлят, яких купали в миючому 4% розчині хлоргексидину глюконату, спостерігались низькі концентрації хлоргексидину в крові (1 мкг/мл).

Бензалконій не абсорбується непошкодженою шкірою та слизовими оболонками, при застосуванні в рекомендованих дозах не проникає в плазму крові та грудне молоко.