ГУНА-БЕТА-ЕСТРАДІОЛ (GUNA-BETA-ESTRADIOL)
ГУНА-БЕТА-ЕСТРАДІОЛ інструкція із застосування
Лікарська форма
Краплі оральні.
Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору з легким ароматичним запахом.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб. Згідно з концепцією фізіологічної регуляційної медицини Beta estradiolum D6 стимулює синтез ендогенного бета-естрадіолу в жіночому організмі та відновлює чутливість естрогенових рецепторів в органах-мішенях. За рахунок динамічної активації в процесі приготування та доведення до концентрації, ідентичної концентрації гормону в міжклітинному матриксі організму, Гуна-β-Естрадіол досягає ефектів регуляції, стимуляції синтезу ендогенного бета-естрадіолу та відновлення рецепторної чутливості до нього.
Бета-естрадіол виробляється в жіночому організмі, починаючи з першої менструації і до менопаузи. Має фемінізуючу дію на організм. У клітинах органів, на які направлена дія гормонів, естрогени утворюють комплекс зі специфічними рецепторами в матці, піхві, сечовивідному каналі, молочній залозі, печінці, гіпоталамусі, гіпофізі; стимулюють розвиток матки, маточних труб, піхви, строми та протоків молочних залоз, пігментацію статевих органів, формування вторинних статевих ознак за жіночим типом. Сприяє своєчасному відторгненню ендометрія та регулярним кровотечам, у великих концентраціях спричинює гіперплазію ендометрія, пригнічує лактацію та резорбцію кісткової тканини. Має прокоагулянтну, антиатеросклеротичну дію. Після менопаузи в організмі виробляється лише незначна кількість естрадіолу (із естрону, що знаходиться в печінці та жировій тканині); зниження концентрації виробленого в яєчниках естрадіолу супроводжується у багатьох жінок вегетативними розладами, порушенням сну, прогресуючою атрофією органів сечостатевої системи. Внаслідок дефіциту естрогенів розвивається остеопороз.
Протипоказання
Підвищена чутливість до естрадіолу або етанолу. Діагностований або попередній рак молочної залози або ймовірний рак молочної залози; діагностована або ймовірна естрогензалежна злоякісна пухлина (особливо карцинома ендометрія); піхвова кровотеча нез'ясованого генезу; нелікована гіперплазія ендометрія; наявність в анамнезі ідіопатичної жовтухи або тромбоемболічних захворювань вен (особливо тромбоз глибоких вен, легенева емболія); активні або тромбоемболічні захворювання артерій (особливо стенокардія, інфаркт міокарда); тяжкі захворювання печінки (синдроми Дубіна-Джонсона, Ротора); порфірія; період вагітності та лактації.
Спосіб застосування та дози
Приймати натще або за 15 хвилин до прийому їжі. Перед кожним прийомом активно збовтати 10–15 разів. Краплі тримати в ротовій порожнині до 2 хв. Дозволяється розводити краплі у 10–15 мл води.
Дорослим та дівчатам після настання статевої зрілості: 20 крапель двічі на день з невеликою кількістю води. Курс лікування — 3–6 місяців під контролем лікаря. При необхідності курс можна продовжити.
Жінкам у клімактеричному періоді: з першого дня циклу до 21 дня циклу, далі перерва до першого дня наступного циклу (перший день циклу = перший день менструації).
Жінкам у постклімактеричному періоді або жінкам з хірургічним видаленням матки, остеопорозом: 21 день прийому, далі 7 днів перерви.
При остеопорозі рекомендується поєднувати прийом з препаратом Остеобіос, курс лікування — 6 місяців. При необхідності курс повторити.
Зберігати якнайдалі від джерел електромагнітних хвиль — телевізора, мобільного телефона, НВЧ-печі, музичного центру тощо.
Передозування
Не виявлено.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Естрадіол стимулює синтез тироксину і кортикостероїдзв'язуючого глобуліну.
Індуктори печінкових ферментів (барбітурати, карбамазепін, мепробамат, фенілбутазон, ампіцилін і рифампіцин) знижують рівень естрадіолу і його ефект при пероральному застосуванні.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 оС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.