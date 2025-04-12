Гомеопатичний лікарський засіб. Згідно з концепцією фізіологічної регуляційної медицини Beta estradiolum D6 стимулює синтез ендогенного бета-естрадіолу в жіночому організмі та відновлює чутливість естрогенових рецепторів в органах-мішенях. За рахунок динамічної активації в процесі приготування та доведення до концентрації, ідентичної концентрації гормону в міжклітинному матриксі організму, Гуна-β-Естрадіол досягає ефектів регуляції, стимуляції синтезу ендогенного бета-естрадіолу та відновлення рецепторної чутливості до нього.

Бета-естрадіол виробляється в жіночому організмі, починаючи з першої менструації і до менопаузи. Має фемінізуючу дію на організм. У клітинах органів, на які направлена дія гормонів, естрогени утворюють комплекс зі специфічними рецепторами в матці, піхві, сечовивідному каналі, молочній залозі, печінці, гіпоталамусі, гіпофізі; стимулюють розвиток матки, маточних труб, піхви, строми та протоків молочних залоз, пігментацію статевих органів, формування вторинних статевих ознак за жіночим типом. Сприяє своєчасному відторгненню ендометрія та регулярним кровотечам, у великих концентраціях спричинює гіперплазію ендометрія, пригнічує лактацію та резорбцію кісткової тканини. Має прокоагулянтну, антиатеросклеротичну дію. Після менопаузи в організмі виробляється лише незначна кількість естрадіолу (із естрону, що знаходиться в печінці та жировій тканині); зниження концентрації виробленого в яєчниках естрадіолу супроводжується у багатьох жінок вегетативними розладами, порушенням сну, прогресуючою атрофією органів сечостатевої системи. Внаслідок дефіциту естрогенів розвивається остеопороз.