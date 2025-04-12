Фармакодинаміка.

Імуноглобулін людини нормальний містить в основному імуноглобулін G (IgG) із широким спектром антитіл проти збудників інфекційних захворювань.

Імуноглобулін людини нормальний містить IgG – антитіла, що присутні у крові у нормальної популяції донорів. Імуноглобулін людини нормальний зазвичай отримують із пулів плазми не менш ніж 1000 донорів. Він розподіляється на підкласи IgG пропорційно розподілу в природній плазмі крові людини. Відповідні дози препарату Гаманорм можуть відновлювати патологічно низькі рівні імуноглобуліну G до нормальних значень.

Клінічні дослідження

В програмі дослідження пацієнти з синдромами первинного імунодефіциту проходили лікування препаратом Гаманорм. Кожний пацієнт отримував лікування протягом двох послідовних періодів по три місяці кожний відповідно до визначеної послідовності, що базується на перехресному дизайні (шприц і потім помпа або помпа і потім шприц) без будь-якого проміжного періоду відмивання. Отже, загальна тривалість лікування в рамках дослідження становила 6 місяців для кожного пацієнта.

Середня доза, яку вводили протягом місяця, становила 502,1 мг/кг маси тіла при введенні помпою і 475,0 мг/кг маси тіла при введенні шприцом. Стійкі мінімальні рівні IgG з середньою концентрацією 9,7 г/л були досягнуті під час послідовного лікування з використанням помпи, а коли пацієнти отримували лікування за допомогою шприца середня концентрація IgG становила 9,4 г/л. Пацієнти отримували сумарну середню кількість ін'єкцій препарату Гаманорм – 12,4 за 3-місячний період лікування під час послідовного лікування помпою і 34,8 ін'єкцій за 3-місячний період лікування, коли Гаманорм вводилися за допомогою шприца.

Пацієнти дитячого віку

Немає спеціальних або додаткових застережень чи запобіжних заходів для педіатричних пацієнтів.

Фармакокінетика.

При підшкірному введенні лікарського засобу Гаманорм максимальні рівні в сироватці реципієнта досягаються через 4 — 6 днів.

Дані клінічних досліджень показують, що мінімальні рівні препарату Гаманорм можна підтримувати дозуванням 100 мг/кг на тиждень.

При внутрішньом'язовому введенні імуноглобулін людини нормальний є біодоступним у кровообігу реципієнта через 2 — 3 дні.

IgG і IgG-комплекси руйнуються в клітинах ретикулоендотеліальної системи.

Пацієнти дитячого віку

Немає спеціальних або додаткових застережень чи запобіжних заходів для педіатричних пацієнтів.