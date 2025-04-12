Відповідна клінічна практика пропонує перед щепленням враховувати анамнез життя дитини та попередній щеплювальний анамнез. Також рекомендовано проводити лабораторні обстеження (загальні аналізи крові та сечі).

Щеплення проводиться медичним персоналом у кабінетах щеплень лікувально-профілактичних закладів. Профілактичні щеплення потрібно проводити з дотриманням санітарно-протиепідемічних правил і норм.

З метою виявлення протипоказань лікар в день щеплення проводить опитування батьків та медичний огляд дитини з обов’язковою термометрією. Діти, що були тимчасово звільнені від щеплення, мають бути взяті під нагляд та облік і в подальшому своєчасно щеплені після зняття протипоказань.

При проведенні вакцинації або перед нею може виникнути синкопальний стан (непритомність) як психогенна реакція на ін’єкцію голкою. З метою попередження травматизації пацієнта рекомендується проводити щеплення у положенні пацієнта сидячи або лежачи та залишити його в тому ж положенні протягом 15 хвилин.

З огляду на можливість розвитку алергічних реакцій негайного типу, за щепленими дітьми необхідно забезпечити медичне спостереження протягом 30 хвилин. Кабінети щеплень повинні бути забезпечені засобами протишокової терапії.

Недоношених дітей щеплюють вакциною АКДП-Біолік після стабілізації їх стану на фоні адекватного збільшення маси тіла і при виключенні протипоказань.

Інфекція, викликана вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), не розглядається як протипоказання. ВІЛ-інфіковані діти повинні проходити вакцинопрофілактику кашлюку, дифтерії та правця за стандартною схемою.

Як і при застосуванні інших вакцин, застосування АКДП-Біолік потрібно відкласти для осіб з гострим серйозним захворюванням, яке супроводжується лихоманкою.

Дітям, які перенесли гострі захворювання, щеплення проводять через 2–4 тижні після одужання. При легких формах захворювань щеплення допускається після зникнення клінічних симптомів.

Особам з хронічними захворюваннями щеплення проводять при досягненні клініко-лабораторної ремісії, в разі необхідності — в умовах стаціонару.

Особам з неврологічними розладами щеплення проводять після виключення прогресування процесу.

Пацієнтам з тромбоцитопенією або порушенням згортання крові (існує ризик кровотечі під час внутрішньом’язового введення) місце ін’єкції слід міцно притиснути (не розтираючи) щонайменше на дві хвилини.

Після вакцинації пацієнтів з пригніченим станом імунітету може не розвинутись достатня імунна відповідь.

У зв’язку з використанням у процесі виробництва формальдегіду у складі вакцини можлива присутність залишкових кількостей даної речовини. З цієї причини препарат слід вводити з обережністю особам з гіперчутливістю до формальдегіду.

Введення препарату реєструють у встановлених облікових формах із зазначенням номера серії, дози, терміну придатності, підприємства-виробника, дати введення, характеру реакції на введення препарату, яку перевіряють на наступний день після щеплення медичні сестри дільниць ЛПЗ або дитячих дошкільно-шкільних закладів.

Захисна імунна відповідь може бути отримана не у всіх вакцинованих.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Ні за яких обставин АКДП-Біолік не слід вводити внутрішньовенно або внутрішньошкірно.

При проведенні імунізації на території України щодо схеми імунізації, протипоказань та взаємодії з іншими медичними препаратами слід керуватися діючими нормативними документами МОЗ України.