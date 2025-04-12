Відповідна клінічна практика пропонує перед щепленням враховувати анамнез життя дитини та попередній щеплювальний анамнез, також рекомендовано проводити лабораторні обстеження (загальні аналізи крові та сечі).

Щеплення проводиться медичним персоналом у кабінетах щеплень лікувально-профілактичних закладів. Профілактичні щеплення потрібно проводити з дотриманням санітарно-протиепідемічних правил і норм.

З метою виявлення протипоказань лікар в день щеплення проводить опитування батьків та медичний огляд дитини з обов'язковою термометрією. Діти, що були тимчасово звільнені від щеплення, мають бути взяті під нагляд та на облік і в подальшому своєчасно щеплені після зняття протипоказань.

При проведенні вакцинації або перед нею може виникнути синкопальний стан (непритомність) як психогенна реакція на ін’єкцію голкою. З метою попередження травматизації пацієнта рекомендується проводити щеплення у положенні пацієнта сидячи або лежачи, залишивши його в тому ж положенні протягом 15 хвилин.

З огляду на можливість розвитку алергічних реакцій негайного типу, за щепленими дітьми необхідно забезпечити медичне спостереження протягом 30 хвилин. Кабінети щеплень повинні бути забезпечені засобами протишокової терапії.

Інфекція, викликана вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), не розглядається як протипоказання. ВІЛ-інфіковані діти повинні проходити вакцинопрофілактику дифтерії та правця за стандартною схемою.

Як і щодо застосування інших вакцин, застосування вакцини АДП-Біолік потрібно відкласти у разі наявності гострого серйозного захворювання, що супроводжується лихоманкою.

Дітям, які перенесли гострі захворювання, щеплення проводять через 2–4 тижні після одужання. При легких формах захворювань щеплення допускається після зникнення клінічних симптомів.

Особам з хронічними захворюваннями щеплення проводять після досягнення клініко-лабораторної ремісії, у разі необхідності — в умовах стаціонару.

Особам з неврологічними розладами щеплення проводять після виключення прогресування процесу і досягнення стабілізації стану.

Для пацієнтів з тромбоцитопенією або порушенням згортання крові (існує ризик кровотечі під час внутрішньом’язового введення) місце ін’єкції слід міцно притиснути (не розтираючи) щонайменше на дві хвилини.

У зв’язку з використанням у процесі виробництва формальдегіду у складі вакцини можлива присутність залишкових кількостей даної речовини. З цієї причини препарат слід застосовувати з обережністю особам з гіперчутливістю до формальдегіду.

Особам з алергічними захворюваннями вакцинацію проводять через 2–4 тижні після загострення, при цьому стабільні прояви захворювання (локалізовані шкірні прояви, прихований бронхоспазм тощо) не є протипоказанням до вакцинації, яку можна провести на фоні відповідної терапії.

У разі одержання пацієнтом імуносупресивної терапії (терапія цитостатичними препаратами, у тому числі монотерапія циклоспорином А, кортикостероїдами у дозах з розрахунку на преднізолон понад 2 мг/кг/добу та тривалістю більше 14 діб за умови системного використання) щеплення вакциною АДП-Біолік проводять після закінчення такої терапії. Якщо тривалість лікування кортикостероїдами становить менше 14 діб незалежно від дози або понад 14 діб при дозі за преднізолоном менше 2 мг/кг/добу, або кортикостероїди використовуються як замісна або місцева терапія, то така терапія не визнається імуносупресивною та не є протипоказанням до щеплення.

Після вакцинації у пацієнтів з пригніченим імунітетом може не розвинутись достатня імунологічна відповідь.

Введення препарату реєструють у встановлених облікових формах із зазначенням номера серії, дози, терміну придатності, підприємства-виробника, дати введення, характеру реакції на введення препарату, яку перевіряють на наступний день після щеплення медичні сестри дільниць ЛПЗ або дитячих дошкільно-шкільних закладів.

Захисна імунна відповідь може бути отримана не у всіх вакцинованих.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Ні за яких обставин АДП-Біолік не слід вводити внутрішньовенно або внутрішньошкірно.

При проведенні імунізації на території України щодо схеми імунізації, протипоказань та взаємодії з іншими медичними препаратами слід керуватися діючими нормативними документами МОЗ України.