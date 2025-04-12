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Гуна-Регуцикл (Guna-Regucicle)

Гуна-Регуцикл краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Гуна
Форма випуску
Краплі оральні
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
ATC-група
Реєстрація
UA/12712/01/01 від 22.10.2018

Гуна-Регуцикл інструкція із застосування

Склад

діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Corpus luteum suis D8 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D12 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D30 — 9,0 мл, Kalium carbonicum 30CH — 9,0 мл, Kalium carbonicum 6CH — 9,0 мл, Ovarium suis D8 — 9,0 мл, Ovarium suis D12 — 9,0 мл, Ovarium suis D30 — 9,0 мл, Pulsatilla D6 — 9,0 мл, Pulsatilla D8 — 9,5 мл, Pulsatilla D30 — 9,5 мл.

допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору із запахом спирту етилового.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Комплексний гомеопатичний препарат для лікування порушень менструального циклу.

До складу препарату входять два суіс-органних компоненти та два класичних гомеопатичних компоненти.

Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яєчників) та Corpus luteum suis D8-D12-D30 (органопрепарат жовтого тіла) при сумісному застосуванні відіграють основну роль в регуляції системи гіпофіз — яєчники без побічних ефектів та протипоказань.

Комбінація Ovarium suis + Corpus luteum suis є потенційованим комплексом естрогенів-прогестинів. Ovarium suis містить надзвичайно малі гомеопатичні дози естрогенів та прогестерону, а Corpus luteum suis — надзвичайно малі гомеопатичні дози прогестерону. Така комбінація є актуальною за будь-яких станів, пов’язаних зі зниженою функцією яєчників та порушеннями функціональної регуляції яєчників.

Pulsatilla D6-D8-D30 — гомеопатичний препарат для типового біотипу жінок дітородного віку з циклотимічною конституцією, емоційно нестабільних. Емоційна характеристика жінки Pulsatilla має в основі дисфункцію гіпоталамуса, що також впливає на функцію гіпофіза: такі пацієнтки часто страждають від рецепторних та кількісних порушень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ).

Кalium carbonicum 6СН-30CH — гомеопатичний мінеральний компонент. Використовується при функціональних гіпофізарно-яєчникових гормональних порушеннях.

Фармакокінетика.

Не визначається для гомеопатичного лікарського засобу.

Показання

Функціональні розлади менструального циклу, функціональні розлади в період статевого дозрівання. Аменорея через стрес, нераціональне харчування. Аменорея при значному фізичному навантаженні, у професійних спортсменок. Для регулювання овуляції у жінок із синдромом полікістозу яєчників. Менструальні розлади, викликані недостатністю гонадотропного гормону. У комплексних схемах лікування акне у жінок. Гіпертрихоз при полікістозі яєчників.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Вільно застосовується з іншими лікарськими засобами.

При полікістозі яєчників на тлі гіперестрагенемії: Гуна-Регуцикл + «Гуна-Прогестерон».

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат протипоказано застосовувати під час вагітності. Під час годування груддю препарат слід приймати після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

У рекомендованих дозах не впливає.

Спосіб застосування та дози

Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще.

Починати з 5 крапель 2 рази на добу, а потім збільшувати на 1 краплю на добу до 10 крапель 2 рази на добу. Курс лікування — 3 місяці. При необхідності курс лікування може бути продовжений після консультації з лікарем.

Діти

Застосовують дітям віком від 15 років.

Передозування

Не виявлено.

Побічні реакції

Не виявлено.

Термін придатності

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище

25 ºС.

Упаковка

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Гуна С.п.а

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія.