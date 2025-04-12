Фармакодинаміка.

Комплексний гомеопатичний препарат для лікування порушень менструального циклу.

До складу препарату входять два суіс-органних компоненти та два класичних гомеопатичних компоненти.

Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яєчників) та Corpus luteum suis D8-D12-D30 (органопрепарат жовтого тіла) при сумісному застосуванні відіграють основну роль в регуляції системи гіпофіз — яєчники без побічних ефектів та протипоказань.

Комбінація Ovarium suis + Corpus luteum suis є потенційованим комплексом естрогенів-прогестинів. Ovarium suis містить надзвичайно малі гомеопатичні дози естрогенів та прогестерону, а Corpus luteum suis — надзвичайно малі гомеопатичні дози прогестерону. Така комбінація є актуальною за будь-яких станів, пов’язаних зі зниженою функцією яєчників та порушеннями функціональної регуляції яєчників.

Pulsatilla D6-D8-D30 — гомеопатичний препарат для типового біотипу жінок дітородного віку з циклотимічною конституцією, емоційно нестабільних. Емоційна характеристика жінки Pulsatilla має в основі дисфункцію гіпоталамуса, що також впливає на функцію гіпофіза: такі пацієнтки часто страждають від рецепторних та кількісних порушень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ).

Кalium carbonicum 6СН-30CH — гомеопатичний мінеральний компонент. Використовується при функціональних гіпофізарно-яєчникових гормональних порушеннях.

Фармакокінетика.

Не визначається для гомеопатичного лікарського засобу.