Гуна-Регуцикл (Guna-Regucicle)
Гуна-Регуцикл інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Corpus luteum suis D8 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D12 — 9,0 мл, Corpus luteum suis D30 — 9,0 мл, Kalium carbonicum 30CH — 9,0 мл, Kalium carbonicum 6CH — 9,0 мл, Ovarium suis D8 — 9,0 мл, Ovarium suis D12 — 9,0 мл, Ovarium suis D30 — 9,0 мл, Pulsatilla D6 — 9,0 мл, Pulsatilla D8 — 9,5 мл, Pulsatilla D30 — 9,5 мл.
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу.
1 мл препарату містить 21 краплю.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору із запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комплексний гомеопатичний препарат для лікування порушень менструального циклу.
До складу препарату входять два суіс-органних компоненти та два класичних гомеопатичних компоненти.
Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яєчників) та Corpus luteum suis D8-D12-D30 (органопрепарат жовтого тіла) при сумісному застосуванні відіграють основну роль в регуляції системи гіпофіз — яєчники без побічних ефектів та протипоказань.
Комбінація Ovarium suis + Corpus luteum suis є потенційованим комплексом естрогенів-прогестинів. Ovarium suis містить надзвичайно малі гомеопатичні дози естрогенів та прогестерону, а Corpus luteum suis — надзвичайно малі гомеопатичні дози прогестерону. Така комбінація є актуальною за будь-яких станів, пов’язаних зі зниженою функцією яєчників та порушеннями функціональної регуляції яєчників.
Pulsatilla D6-D8-D30 — гомеопатичний препарат для типового біотипу жінок дітородного віку з циклотимічною конституцією, емоційно нестабільних. Емоційна характеристика жінки Pulsatilla має в основі дисфункцію гіпоталамуса, що також впливає на функцію гіпофіза: такі пацієнтки часто страждають від рецепторних та кількісних порушень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ).
Кalium carbonicum 6СН-30CH — гомеопатичний мінеральний компонент. Використовується при функціональних гіпофізарно-яєчникових гормональних порушеннях.
Фармакокінетика.
Не визначається для гомеопатичного лікарського засобу.
Показання
Функціональні розлади менструального циклу, функціональні розлади в період статевого дозрівання. Аменорея через стрес, нераціональне харчування. Аменорея при значному фізичному навантаженні, у професійних спортсменок. Для регулювання овуляції у жінок із синдромом полікістозу яєчників. Менструальні розлади, викликані недостатністю гонадотропного гормону. У комплексних схемах лікування акне у жінок. Гіпертрихоз при полікістозі яєчників.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Вільно застосовується з іншими лікарськими засобами.
При полікістозі яєчників на тлі гіперестрагенемії: Гуна-Регуцикл + «Гуна-Прогестерон».
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат протипоказано застосовувати під час вагітності. Під час годування груддю препарат слід приймати після консультації з лікарем.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У рекомендованих дозах не впливає.
Спосіб застосування та дози
Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще.
Починати з 5 крапель 2 рази на добу, а потім збільшувати на 1 краплю на добу до 10 крапель 2 рази на добу. Курс лікування — 3 місяці. При необхідності курс лікування може бути продовжений після консультації з лікарем.
Діти
Застосовують дітям віком від 15 років.
Передозування
Не виявлено.
Побічні реакції
Не виявлено.
Термін придатності
5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище
25 ºС.
Упаковка
По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія.