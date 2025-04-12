УВАГА! Приймати натще!

Лікування грипу та застудних захворювань.

Дорослі та діти віком від 6 років.

Вміст 1 туби висипати в рот, тримати в роті до повного розчинення гранул, а потім проковтнути. Приймати кожні 6 годин до 3 разів на добу протягом 6 діб.

Діти віком від 2 до 6 років.

Вміст ½ туби висипати в чашку, розчинити у 50–100 мл теплої води, дати випити з ложки або чашки. Приймати кожні 6 годин до 3 разів на добу протягом 6 діб.

Профілактика грипу та застудних захворювань.

Дорослі та діти віком від 6 років.

Вміст 1 туби висипати в рот, тримати в роті до повного розчинення, а потім проковтнути. Приймати один раз на тиждень протягом 8 тижнів.

Діти віком від 2 до 6 років.

Вміст ½ туби висипати в чашку, розчинити у 50–100 мл теплої води, дати випити з ложки або чашки. Приймати один раз на тиждень протягом 8 тижнів.