Гуна-Флу (Guna-Flu)
Гуна-Флу інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 г гранул містять: Aconitum napellus 5CH — 16,556 г, Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K — 0,664 г, Belladonna 5CH — 16,556 г, Cuprum 3CH — 16,556 г, Echinacea 3CH — 16,556 г, Haemophilus influenzae 9CH — 16,556 г, Vincetoxicum 5CH — 16,556 г;
допоміжна речовина: цукроза.
Лікарська форма
Гранули.
Основні фізико-хімічні властивості: білі сферичні гранули, солодкі на смак, без запаху.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакокінетика.
Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.
Показання
Лікування та профілактика грипу та застудних захворювань.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Ніяких відповідних досліджень не проводилось. Якщо Ви приймаєте будь-які лікарські препарати, то повідомте про це лікаря. Взаємодії поки що не виявлено.
Особливості застосування
Бажано руками гранули не брати. Зберігати в чистому, темному, прохолодному місці. Зберігати подалі від джерел електромагнітних хвиль та ароматичних речовин. Під час прийому препарату бажано відмовитися від вживання алкоголю, цукру, приправ, копчених, гострих продуктів, продуктів зі свинини, кави.
Препарат містить цукрозу. Якщо встановлена непереносимість деяких цукрів, необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Клінічних даних щодо застосування препарату під час вагітності та годування груддю немає.
Гомеопатичні розведення речовин, присутніх у гомеопатичному лікарському засобі, не є токсичними під час вагітності та годування груддю. Вагітні жінки та жінки, які годують груддю, повинні проконсультуватися з лікарем перед застосуванням цього лікарського засобу. Про випадки побічних реакцій не повідомлялося.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає, якщо приймати рекомендовані дози. Дослідження на здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами не проводилися.
Не повідомлялося про випадки небажаних реакцій.
Спосіб застосування та дози
УВАГА! Приймати натще!
Лікування грипу та застудних захворювань.
Дорослі та діти віком від 6 років.
Вміст 1 туби висипати в рот, тримати в роті до повного розчинення гранул, а потім проковтнути. Приймати кожні 6 годин до 3 разів на добу протягом 6 діб.
Діти віком від 2 до 6 років.
Вміст ½ туби висипати в чашку, розчинити у 50–100 мл теплої води, дати випити з ложки або чашки. Приймати кожні 6 годин до 3 разів на добу протягом 6 діб.
Профілактика грипу та застудних захворювань.
Дорослі та діти віком від 6 років.
Вміст 1 туби висипати в рот, тримати в роті до повного розчинення, а потім проковтнути. Приймати один раз на тиждень протягом 8 тижнів.
Діти віком від 2 до 6 років.
Вміст ½ туби висипати в чашку, розчинити у 50–100 мл теплої води, дати випити з ложки або чашки. Приймати один раз на тиждень протягом 8 тижнів.
Діти
Застосовують дітям віком від 2 років.
Клінічних даних щодо застосування препарату дітям віком до 2 років немає.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Небажані впливи не виявлені. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій необхідно припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка
По 1 г гранул у пластиковій тубі. По 6 туб у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія