Проктан® (Proctan®)
Проктан ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: sulfanilamide, camphora;
100 г мазі містить: сульфаніламід — 5,4 г; камфора рацемічна — 1,8 г;
допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол (Е 321), бутилгідроксіанізол (Е 320), парафін білий м’який, жир свинячий топлений.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або світло-жовтого кольору в’язкої консистенції, має специфічний запах камфори.
Фармакотерапевтична група
Препарати для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування. Інші препарати, комбінації. Код АТХ C05A X03.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Мазь Проктан® - комбінований антигемороїдальний препарат, що поєднує протимікробні, протизапальні та аналгетичні властивості.
При лікуванні проктологічних захворювань терапевтичну ефективність препарату забезпечують стрептоцид та камфора, що входять до його складу. Стрептоцид — протимікробний засіб, сульфаніламід короткої дії, що чинить бактеріостатичну дію щодо грампозитивних (Staphylococcus aureus) та грамнегативних (E. coli) мікроорганізмів. Протимікробна дія стрептоциду посилюється антисептичною дією камфори. Протизапальну та аналгетичну дію мазі Проктан® забезпечує камфора.
Показання
Місцеве лікування зовнішнього геморою.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Ниркова недостатність, гостра порфірія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Під час застосування мазі небажано приймати такі препарати, як дигітоксин, кислота хлористоводнева, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналіну гідрохлорид. Новокаїн, який містить залишок параамінобензойної кислоти, знижує ефективність препарату, якщо ці лікарські засоби застосовувати одразу один за одним.
Особливості застосування
При появі алергічної реакції у місці нанесення мазі слід припинити застосування препарату. Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаніламідів мікроорганізмів.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати після проведення гігієнічних процедур. Дорослим мазь у необхідній кількості наносити тонким шаром на шкіру у місці ураження (анальний отвір, шкіра біля анального отвору) вранці, ввечері та після кожного акту дефекації.
Курс лікування визначає лікар індивідуально, зазвичай курс становить 10–14 днів.
Діти
Не застосовувати.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
В окремих випадках може спричиняти алергічні прояви у вигляді кропив’янки, подразнення шкіри, дерматиту, та побічних реакцій, які потребують негайної відміни препарату. Головний біль, запаморочення, збудження.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 г мазі у тубі, по 1 тубі в пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Фарма Лайф».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 79040, м. Львів, вул. Д. Апостола, 2.
Заявник
ТОВ «Фарма Лайф».
Місцезнаходження заявника
Україна, 79040, м. Львів, вул. Д. Апостола, 2.