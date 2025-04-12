В окремих випадках може спричиняти алергічні прояви у вигляді кропив’янки, подразнення шкіри, дерматиту, та побічних реакцій, які потребують негайної відміни препарату. Головний біль, запаморочення, збудження.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/.