фармакодинамічні параметри. Капікор — комплексний препарат, терапевтичні властивості якого зумовлені комбінацією двох активних компонентів — мельдонію дигідрату та γ-бутиробетаїну дигідрату.

Зазначена комбінація забезпечує сильну та швидку кардіо- та церебропротекторну дію препарату, усуваючи залежність швидкості настання терапевтичних ефектів від виснаження організму в умовах ішемії та стресу різної етіології.

γ-Бутиробетаїну дигідрат посилює дію препарату, впливаючи на індукцію біосинтезу NO, захищає клітини від токсичного впливу вільних радикалів, нормалізує оксидативний гомеостаз на клітинному рівні, позитивно впливає на функцію ендотелію.

Мельдонію дигідрат пригнічує транспорт довголанцюгових жирних кислот та їх метаболітів у мітохондріях завдяки зниженню біосинтезу карнітину, що зберігає аеробний шлях метаболізму в умовах тканинної гіпоксії, запобігає виснаженню запасів АТФ та креатинфосфату в клітинах, накопичення лактату та появу клітинного ацидозу, порушення ферментативних процесів та функцій іонних каналів. Крім цього впливає на підвищення рівня γ-бутиробетаїну дигідрату в організмі.

Наведені вище механізми забезпечують оптимальний рівень γ-бутиробетаїну дигідрату, що зумовлює більш виражені та швидкі NO-залежні ефекти — вазодилатацію, антиоксидантний, антиагрегантний та інші ефекти, впливає на регуляцію апоптозу та проліфераціїї, підтримку судинного гомеостазу.

Препарат виявляє антиішемічний, церебро-, кардіопротекторний та імунокоригуючий ефекти.

При серцевій недостатності препарат покращує скоротливу здатність міокарда, підвищує толерантність до фізичних навантажень; при стабільній стенокардії II та III функціонального класу за NYHA знижує частоту серцевих нападів; помірно знижує АТ та нормалізує серцеві скорочення.

При судинних ураженнях головного мозку препарат покращує церебральну гемодинаміку, нормалізує метаболізм в нейронах, оптимізує споживання кисню тканиною головного мозку, завдяки чому досягається ефект поліпшення когнітивних функцій, розумової та фізичної діяльності, нормалізація психоемоційного стану, зменшення вираженості перевтоми.

Фармакокінетичні параметри. Після прийому препарат швидко абсорбується в травному тракті. Біодоступність препарату = 78%. C max в плазмі крові — через 1–2 год після прийому. Метаболізм в організмі з утворенням двох основних метаболітів, що екскретуються з сечею. T ½ = 3–6 год.