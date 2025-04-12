Капікор® (Capicor®)
Капікор інструкція із застосування
Склад
Мельдонію дигідрат - 180 мг
Гамма-бутиробетаїну дигідрат - 60 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинамічні параметри. Капікор — комплексний препарат, терапевтичні властивості якого зумовлені комбінацією двох активних компонентів — мельдонію дигідрату та γ-бутиробетаїну дигідрату.
Зазначена комбінація забезпечує сильну та швидку кардіо- та церебропротекторну дію препарату, усуваючи залежність швидкості настання терапевтичних ефектів від виснаження організму в умовах ішемії та стресу різної етіології.
γ-Бутиробетаїну дигідрат посилює дію препарату, впливаючи на індукцію біосинтезу NO, захищає клітини від токсичного впливу вільних радикалів, нормалізує оксидативний гомеостаз на клітинному рівні, позитивно впливає на функцію ендотелію.
Мельдонію дигідрат пригнічує транспорт довголанцюгових жирних кислот та їх метаболітів у мітохондріях завдяки зниженню біосинтезу карнітину, що зберігає аеробний шлях метаболізму в умовах тканинної гіпоксії, запобігає виснаженню запасів АТФ та креатинфосфату в клітинах, накопичення лактату та появу клітинного ацидозу, порушення ферментативних процесів та функцій іонних каналів. Крім цього впливає на підвищення рівня γ-бутиробетаїну дигідрату в організмі.
Наведені вище механізми забезпечують оптимальний рівень γ-бутиробетаїну дигідрату, що зумовлює більш виражені та швидкі NO-залежні ефекти — вазодилатацію, антиоксидантний, антиагрегантний та інші ефекти, впливає на регуляцію апоптозу та проліфераціїї, підтримку судинного гомеостазу.
Препарат виявляє антиішемічний, церебро-, кардіопротекторний та імунокоригуючий ефекти.
При серцевій недостатності препарат покращує скоротливу здатність міокарда, підвищує толерантність до фізичних навантажень; при стабільній стенокардії II та III функціонального класу за NYHA знижує частоту серцевих нападів; помірно знижує АТ та нормалізує серцеві скорочення.
При судинних ураженнях головного мозку препарат покращує церебральну гемодинаміку, нормалізує метаболізм в нейронах, оптимізує споживання кисню тканиною головного мозку, завдяки чому досягається ефект поліпшення когнітивних функцій, розумової та фізичної діяльності, нормалізація психоемоційного стану, зменшення вираженості перевтоми.
Фармакокінетичні параметри. Після прийому препарат швидко абсорбується в травному тракті. Біодоступність препарату = 78%. Cmax в плазмі крові — через 1–2 год після прийому. Метаболізм в організмі з утворенням двох основних метаболітів, що екскретуються з сечею. T½ = 3–6 год.
Показання Капікор
капсули:
у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця (стенокардія, інфаркт міокарда, ішемічна кардіоміопатія, постінфарктний кардіосклероз);
хронічна серцева недостатність;
дисгормональна кардіоміопатія;
гострі та хронічні порушення мозкового кровообігу (мозковий інсульт, дисциркуляторна енцефалопатія, цереброваскулярна недостатність);
нейроциркуляторна дистонія;
вегетосудинна дисфункція.
Р-н для ін’єкцій:
у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця, стенокардії, особливо при недостатній ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії;
хронічна серцева недостатність;
постінфарктний кардіосклероз;
дисгормональна кардіоміопатія;
гостре та хронічне порушення мозкового кровообігу (інсульт, дисциркуляторна енцефалопатія, цереброваскулярна недостатність);
нейроциркуляторна дистонія та вегетосудинна дисфункція;
в період реабілітації хворих після інфаркту з метою підвищення переносимості фізичного навантаження;
для відновлення функції ендотелію при АГ, атеросклерозі, ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарда, цереброваскулярних захворюваннях, нирковій недостатності, БА, первинній легеневій гіпертензії, цукровому діабеті, еректильній дисфункції, гестозах, метаболічному синдромі та ін.
Застосування Капікор
капсули:
дорослі — per os, незалежно від прийому їжі.
У складі комплексної терапії — по 2 капсули 1–3 рази на добу. Курс лікування — від 2 до 6 тиж.
Максимальна добова доза — 6 капсул.
Повторні курси (зазвичай 2–3 рази на рік) можливі після консультації з лікарем.
Через можливий розвиток стимулюючого ефекту останній прийом препарату рекомендується не пізніше ніж за 3–4 год до сну.
Р-н для ін’єкцій:
дорослі — в/в.
У складі комплексної терапії — по 10 мл 1 раз на добу. Курс лікування — 14 днів.
Для подальшого лікування необхідно перейти на прийом препарату у вигляді капсул. Курс лікування — від 2 до 6 тиж.
Повторні курси (зазвичай 2–3 рази на рік) можливі після консультації з лікарем.
Протипоказання
капсули:
гіперчутливість до препарату та його компонентів. Підвищення внутрішньочерепного тиску (при порушенні венозного відтоку, внутрішньочерепних пухлинах);
органічні ураження ЦНС.
Р-н для ін’єкцій:
гіперчутливість до препарату та його компонентів;
підвищення внутрішньочерепного тиску (при порушенні венозного відтоку, внутрішньочерепних пухлинах);
період вагітності та годування грудьми;
дитячий вік (до 18 років);
тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, ниркова або печінкова недостатність.
Побічна дія
капсули
Препарат віднесений до V класу токсичності.
З боку імунної системи: рідко — алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипання на шкірі, свербіж, набряк).
З боку ЦНС: рідко — збудження.
З боку серцево-судинної системи: рідко — тахікардія, зміни АТ, аритмія.
З боку травної системи: рідко — диспептичні явища.
Р-н для ін’єкцій
Побічні реакції класифіковані за системами органів та частотою виникнення згідно з медичним словником регуляторної діяльності MedDRA: часто (від ≥1/100 до <1/10), рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000).
З боку імунної системи: часто — алергічні реакції; рідко — гіперчутливість, включаючи алергічний дерматит, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції та шок.
З боку психіки: рідко — збудження, відчуття страху, нав’язливі думки, порушення сну.
З боку нервової системи: часто — головний біль; рідко — парестезії, тремор, гіпестезія, шум у вухах, вертиго, запаморочення, порушення ходи, переднепритомний стан, непритомність.
З боку серця: рідко — зміна ритму серця, прискорене серцебиття, тахікардія/синусова тахікардія, фібриляція передсердь, аритмія, відчуття дискомфорту/біль в грудях.
З боку судинної системи: рідко — підвищення/зниження АТ, гіпертонічний криз, гіперемія, блідість шкіри.
З боку органів дихання, грудної порожнини та середостіння: часто — інфекції дихальних шляхів; рідко — запалення в горлі, кашель, задишка, апное.
З боку травної системи: часто — диспепсія; рідко — дисгевзія (металевий присмак у роті), втрата апетиту, нудота, блювання, метеоризм, діарея, абдомінальний біль, сухість у роті, гіперсалівація.
З боку шкіри та підшкірної тканини: рідко — висипання, загальні/макульозні/папульозні висипання, свербіж.
З боку кістково-м’язової та сполучної системи: рідко — біль в спині, м’язова слабкість, спазми м’язів.
З боку нирок та сечовидільної системи: рідко — полакіурія.
Загальні порушення та реакції в місці введення: рідко — загальна слабкість, озноб, астенія, набряк, набряк обличчя та нижніх кінцівок, відчуття жару або холоду, холодний піт, реакції в місці введення, включаючи біль у місці введення.
Результати лабораторних та інструментальних методів обстеження: часто — дисліпідемія, підвищення рівня СРБ; рідко — наявність відхилень на ЕКГ, прискорення ритму серця, еозинофілія.
Особливості застосування
при хронічних захворюваннях печінки та нирок препарат слід застосовувати з обережністю.
Через можливий розвиток стимулюючого ефекту останній прийом препарату рекомендується не пізніше ніж за 3–4 год до сну.
Період вагітності та годування грудьми. Безпека застосування препарату під час вагітності не доведена. Для запобігання можливого негативного впливу на плід під час вагітності препарат не призначають.
Невідомо, чи екскретується Капікор в грудне молоко. Якщо терапія для матері необхідна, годування грудьми слід припинити.
Діти. Застосування препарату у дітей протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Немає даних про негативний вплив препарату на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
посилює терапевтичні ефекти блокаторів β-адренорецепторів, серцевих глікозидів, деяких гіпотензивних препаратів. Можливе одночасне застосування з антиангінальними засобами, антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмічними препаратами, діуретиками, бронхолітиками.
Р-н для ін’єкцій не слід застосовувати одночасно з іншими лікарськими засобами, що містять мельдоній (існує ризик розвитку побічних дій).
Передозування
капсули. Випадки передозування невідомі. У разі передозування терапія симптоматична.
Р-н для ін’єкцій. Симптоми: зниження АТ, тахікардія, збудження ЦНС.
Лікування. Терапія симптоматична.
У випадку тяжкого передозування слід контролювати функції нирок та печінки.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.
Коментарі (1)
Капікор — комбінований препарат, 1 капсула якого включає 60 мг гамма-бутиробетаїну (ГББ) дигідрату та 180 мг мельдонію дигідрату.
Ідея створення препарату базувалася на принципі, що зниження рівня карнітину та підвищення рівня ГББ при використанні мельдонію відбувається повільно і тільки при тривалому використанні препарату. Зниження концентрації карнітину викликає прискорення біосинтезу ГББ як попередника карнітину. А при зниженні енергопотреби тканин або при надмірному депонуванні карнітину синтез ГББ гальмується. Ефект Капікору пов’язаний не тільки з його карнітин-опосередкованими ефектами, а й з тим, що ГББ за структурою нагадує ацетилхолін. Завдяки цьому ГББ стимулює рецептори ендотеліоцитів та активує синтез NO в ендотелії. Тому судинні ефекти мельдонію, багато в чому зумовлені саме швидкістю накопичення ГББ. Було доведено, що карнітин-незалежний (судинний) механізм дії мельдонію посилюється при його одночасному застосуванні із ГББ. Комбінація мельдонію та ГББ виявилася більш потужним вазодилятуючим засобом, ніж його компоненти окремо [Сьяксте М.І., 2004, 2012]. І Я. Кальвіньшем — творцем препарату мельдоній, запропонована гіпотеза системи передачі сигналу в судинній стінці за участю складних ефірів ГББ, яка може пояснити більш значущі судинні ефекти препарату Капікор в порівнянні з монопрепаратом мельдоній. Виходячи з теорії авторів препарату механізм дії препарату Капікор може бути представлений наступним чином:
1. Одночасне введення мельдонію та ГББ сприяє швидкому накопиченню ефірів ГББ. Це пояснюється більш високою концентрацією ГББ та блокадою ГББ-гідроксилази мельдонію (взаємотенціююча дія мельдонію та ГББ).
2. Ефіри ГББ діють на рецептори судин (М-ацетилхолінові рецептори).
3. Активація NO-синтази та збільшення утворення NO.
4. Вазодилатація, поліпшення мікроциркуляції, зменшення агрегації та адгезії тромбоцитів.
Окрім цього, можливо, вазодилатуюча реакція сприяє і більш інтенсивному транспорту мельдонію в тканини, де він безпосередньо впливає на метаболізм клітин, при цьому він є парціальним інгібітором окиснення жирних кислот.
Отже, препарат Капікор, поряд з традиційним для мельдонію ефектом пригнічення окиснення довголанцюгових жирних кислот та переходу клітини на метаболізм глюкози зі споживанням меншої кількості кисню, виявляє більш виражений судинний ефект, що особливо важливо у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ІХС, облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок , цукровим діабетом, хронічною ішемією головного мозку [Приходько В.Ю., Кашковский Д.О., Кононенко Е.А., Приходько В.М., 2015].