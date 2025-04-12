Гліцерол Євро (Glycerol Euro)
Гліцерол Євро інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: glycerol;
1 супозиторій містить гліцерину 1 г або 2 г;
допоміжні речовини: желатин, вода очищена.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: свічки із желатинової маси, напівпрозорі, жовтого кольору, однорідні на вид, без запаху або зі слабким характерним запахом.
Фармакотерапевтична група
Інші проносні засоби. Код АТХ A06A X01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30–50%), вазеліну, ланоліну. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас. При введенні у пряму кишку гліцеринові супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку та рефлекторним шляхом ініціюють процес дефекації.
Показання
Симптоматичне лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).
Протипоказання
Підвищена чутливість до гліцерину або до будь-якого інгредієнта препарату. Ниркова недостатність, синдром подразненого кишечнику, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморой у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Cупозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших лікарських засобів, що застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількагодинного інтервалу.
Особливості застосування
Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.
З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.
Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.
Невідомо, чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому цей лікарський засіб слід застосовувати тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15–20 хвилин після сніданку.
Супозиторій вводити у пряму кишку та утримувати там протягом не менше 5 хвилин, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. При необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.
Разова доза дорослим та дітям віком від 6 років: 1 супозиторій по 2 г або 2 супозиторія по 1 г.
Разова доза дітям віком від 2 до 6 років: 1 супозиторій по 1 г.
Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.
Діти
Дітям віком від 2 років препарат застосовувати у дозі 1 г гліцерину.
Передозування
Симптоми: часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.
У разі передозування слід відмінити препарат.
Побічні реакції
Описано деякі наслідки та симптоми, що зникають після завершення застосування, зокрема, ректальний дискомфорт, подразнення, печіння, коліки та спазми. Крім того, у рідкісних випадках може спричиняти гіперемію слизової оболонки прямої кишки, а у поодиноких випадках — невеликі кровотечі або виділення слизу.
Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.
При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді — катаральний проктит.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 6 супозиторіїв у термозапаяному блістері з білої непрозорої ПВХ плівки; по 1 або по 2 блістери.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Лабораторіус Басі — Індустріа Фармасьютіка, С.А.
Місцезнаходження
виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Парк Індустріал Мануель Лоуренсо Феррейрa, Лотс 8, 15 та 16, Moртагуa, 3450–232, Португалія.