Застосовувати по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15–20 хвилин після сніданку.

Супозиторій вводити у пряму кишку та утримувати там протягом не менше 5 хвилин, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. При необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Разова доза дорослим та дітям віком від 6 років: 1 супозиторій по 2 г або 2 супозиторія по 1 г.

Разова доза дітям віком від 2 до 6 років: 1 супозиторій по 1 г.

Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.