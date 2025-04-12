Ацесоль (Acesolum)
Ацесоль інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид, калію хлорид;
100 мл розчину містять: натрію ацетату тригідрату 200 мг, натрію хлориду 500 мг, калію хлориду 100 мг;
іонний склад на 1000 мл препарату: Na+ – 100 ммоль, K+ – 13 ммоль, Cl¯ – 99 ммоль, ацетат – 15 ммоль;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин для інфузій.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність –227 мосмоль/л, рН 6,5–7,5.
Фармакотерапевтична група
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу. Електроліти.
Код АТХ В05В В01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Ацесоль є осмотично збалансованим комбінованим препаратом.
Розчин проявляє дезінтоксикаційну та гемодинамічну дію: зменшує гіповолемію, запобігає згущенню крові та розвитку метаболічного ацидозу, покращує капілярний кровообіг, посилює діурез.
Фармакокінетика.
Препарат утримується в судинному руслі протягом короткого часу.
Швидко виводиться із судинного русла та переходить в інтерстиціальний та внутрішньоклітинний простір. Виводиться нирками, підвищуючи діурез.
Показання
Корекція електролітних та кислотно-лужних порушень у комплексі заходів інтенсивної терапії, при дегідратації та інтоксикації організму, які виникають при різних захворюваннях (у т. ч. гостра дизентерія, харчова токсикоінфекція, холера Ель-Тор).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Стани, що супроводжуються гіперкаліємією, гіпернатріємією, гіпергідратацією, загроза розвитку набряку мозку і легень, тяжкі захворювання нирок та печінки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлено.
Особливості застосування
Препарат застосовувати під контролем лабораторних досліджень електролітного балансу. З обережністю вводити хворим з порушенням видільної функції нирок.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані стосовно впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні, оскільки препарат слід застосовувати лише в умовах стаціонару.
Спосіб застосування та дози
Баланс введеної та втраченої рідини необхідно визначати кожні 6 годин!
Вводити внутрішньовенно струминно або краплинно. Перед застосуванням розчин підігріти до +36–38 оС. Невідкладна регідратаційна терапія хворих для виведення зі стану гіповолемічного шоку полягає у 1–3 годинному струминному введенні препарату. Протягом першої години препарат вводити у кількості, що відповідає 7–10% маси тіла хворого. У подальшому струминне введення замінити на краплинне. Вводити протягом 24–48 годин зі швидкістю 40–120 крапель на хвилину.
Загальна кількість введеного розчину має відповідати об'єму втраченої рідини.
Діти
Даних щодо обмеження застосування препарату дітям немає. Режим коригувати залежно від лабораторних показників та маси тіла дитини.
Передозування
Спостерігається посилення симптомів побічної дії.
Лікування: заміна препарату Ацесоль на препарат Дисоль до нормалізації електролітного балансу.
Побічні реакції
Можливий розвиток гіперкаліємії. При проведенні масивних інфузій можливі метаболічні порушення. У цих випадках препарат замінити препаратом Дисоль до нормалізації електролітного балансу. При індивідуальній гіперчутливості до будь-якого компонента препарату можливі алергічні реакції.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.
Упаковка
По 400 мл у пляшках.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.
Заявник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія».