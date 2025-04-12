Препарат рівномірно розпиляти на ушкоджену ділянку один або кілька разів на добу. Розпилюючи препарат, тримати балон вертикально, клапаном догори. Щоб отримати якісну піну, потрібно енергійно струшувати балон перед кожним застосуванням, особливо якщо його не використовували протягом тривалого часу. Якщо препарат застосовується вперше, спочатку може розпилюватися лише газ, перш ніж утвориться піна.

Тривалість лікування залежить від виду та перебігу захворювання та визначається після консультації з лікарем.

Якщо препарат застосовувати на ділянку обличчя, його не слід розпилювати безпосередньо на обличчя. Бажано розпилити препарат на руку і розподілити його на відповідній частині обличчя. Не розпилювати препарат в очі, безпосередньо у рот або у ніс.