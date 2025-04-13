Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Венотон (Venotone)

ДОБАВКА БІОЛОГІЧНО АКТИВНА "АПТЕКА ПРИРОДИ" №4 "ВЕНОТОН" капсули 0,35 г блістер №30
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 97,50 грн
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Характеристики
Виробник
Компанія "Дана, Я"
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,35 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки