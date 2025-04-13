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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Венотон (Venotone)
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від
97,50
грн
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Характеристики
Виробник
Компанія "Дана, Я"
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,35 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
97,50
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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