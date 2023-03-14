Застосування топічних препаратів, особливо тривале, може стати причиною сенсибілізації. В такому разi необхідно призупинити лікування і проконсультуватися з лікарем.

При тяжких і стійких інфекціях місцеве лікування необхідно доповнити адекватною системною антибактеріальною терапією.

Тривале застосування препарату, як і інших антибіотиків, може призвести до розвитку суперінфекції резистентними до препарату мікроорганізмами, включаючи гриби.

Неоміцин може призвести до постійної нейросенсорної втрати слуху, особливо у разі ураження волоскових клітин кортiєвого органа. Ризик розвитку ототоксичності збільшується при тривалому застосуванні, тому рекомендується обмежити лікування 10 днями поспіль.

Може виникнути перехресна алергія і перехресна резистентність з іншими похідними аміноглікозидів.

Неоміцин і поліміксину В сульфат є потенційно нефротоксичними речовинами.

Анауран призначений виключно для отологічного застосування; застосування засобу на інші ділянки тіла не допускається.

Перед призначенням препарату слід перевірити цілісність барабанної перетинки.

Важлива інформація про компоненти препарату

Препарат містить у своєму складі бензалконію хлорид та пропіленгліколь, якi можуть спричиняти шкірні реакції та подразнення шкіри.