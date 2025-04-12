Гомеопатичний лікарський засіб.

Квентакель D5 не є антибіотиком, не продукує антибіотичних речовин. У зв'язку з цим не виявляє побічних ефектів, характерних для антибіотиків, таких як алергія, зниження імунітету та порушення мікрофлори кишечнику, не спричиняє розвитку пеніцилін- резистентних штамів мікроорганізмів.

Квентакель D5 гомоепатичний засіб, належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.

У гомеопатії ліофілізати в мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія.

Квентакель D5 активує противірусний імунітет до різних штамів збудників грипу та широкого спектра інших типів вірусів.

Препарат не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.