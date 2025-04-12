Квентакель D5 (Quentacel D5)
Квентакель D5 інструкція із застосування
Лікарська форма
Краплі для перорального та місцевого застосування.
Прозора, безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Квентакель D5 не є антибіотиком, не продукує антибіотичних речовин. У зв'язку з цим не виявляє побічних ефектів, характерних для антибіотиків, таких як алергія, зниження імунітету та порушення мікрофлори кишечнику, не спричиняє розвитку пеніцилін- резистентних штамів мікроорганізмів.
Квентакель D5 гомоепатичний засіб, належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.
У гомеопатії ліофілізати в мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія.
Квентакель D5 активує противірусний імунітет до різних штамів збудників грипу та широкого спектра інших типів вірусів.
Препарат не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату; алергічна реакція на Рenicillium glabrum.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначає лікар.
Рекомендовані дози дорослим і дітям віком від 12 років:
- для перорального застосування — 5 — 10 крапель до їди 1 раз на добу;
- при проявах на шкірі і слизових оболонках наносити по 5 — 10 крапель 1 раз на добу на уражену ділянку або в ліктьову ямку.
Тривалість застосування залежить від характеру захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної фармакотерапії.
Курс лікування залежить від перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта.
При зберіганні симптомів хвороби слід переглянути режим лікування.
Передозування
Не відомо.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Термін придатності
5 років.
Після першого відкриття препарат придатний протягом 2 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 мл у флаконі з крапельницею та кришкою у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.