ФОРТАКЕЛЬ D5 ˗ гомеопатичний засіб, належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.

Оскільки це не антибіотик, то під час лікування не виникає побічних ефектів, які можуть з’являтися у період антибіотикотерапії (алергія, ураження печінки, порушення кишкової флори), а також формування пеніцилінрезистентних штамів.

У гомеопатії ліофілізати у мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія. Лікарський засіб активізує місцеві імунні реакції, підвищує на слизових оболонках концентрацію секреторного імуноглобуліну Ig, вміст лізоциму, стимулює фагоцитоз. Для ліофілізатів характерні антидотні властивості та елімінаційні ефекти, що зумовлюють виведення токсинів з організму, очищення організму від бактеріальних, вірусних та грибкових токсинів, ліквідації шлаків та закиснення тканин.

Механізм антимікотичної дії пов’язаний з активацією T-лімфоцитів та стимулювання продукування антитіл, що спричиняє реверсію вірулентних форм грибів у авірулентні.

Препарат відновлює атрофовану слизову оболонку травного тракту та зменшує її підвищену проникність.

ФОРТАКЕЛЬ D5 не чинить безпосередньої бактерицидної або бактеріостатичної дії, не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.