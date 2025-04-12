Фортакель D5 (Fortacel D5)
Фортакель D5 інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: Penicillium roquefortii D5;
1 флакон містить Penicillium roquefortii D5 10 мл;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Краплі для перорального та місцевого застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
ФОРТАКЕЛЬ D5 ˗ гомеопатичний засіб, належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.
Оскільки це не антибіотик, то під час лікування не виникає побічних ефектів, які можуть з’являтися у період антибіотикотерапії (алергія, ураження печінки, порушення кишкової флори), а також формування пеніцилінрезистентних штамів.
У гомеопатії ліофілізати у мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія. Лікарський засіб активізує місцеві імунні реакції, підвищує на слизових оболонках концентрацію секреторного імуноглобуліну Ig, вміст лізоциму, стимулює фагоцитоз. Для ліофілізатів характерні антидотні властивості та елімінаційні ефекти, що зумовлюють виведення токсинів з організму, очищення організму від бактеріальних, вірусних та грибкових токсинів, ліквідації шлаків та закиснення тканин.
Механізм антимікотичної дії пов’язаний з активацією T-лімфоцитів та стимулювання продукування антитіл, що спричиняє реверсію вірулентних форм грибів у авірулентні.
Препарат відновлює атрофовану слизову оболонку травного тракту та зменшує її підвищену проникність.
ФОРТАКЕЛЬ D5 не чинить безпосередньої бактерицидної або бактеріостатичної дії, не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.
Показання
При захворюваннях травного тракту для комплексного лікування мікозів кишечнику, а також мікозів піхви, шкіри.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів лікарського засобу та пліснявого гриба Penicillium roquefortii. Аутоімунні захворювання. Період вагітності та годування груддю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарати з імуносупресивною дією можуть зменшити ефективність лікарського засобу. Рекомендовано витримувати чотиритижневий інтервал до і після вакцинації живими вакцинами.
У випадку застосування іншого лікарського засобу порадьтесь з вашим лікарем.
Особливості застосування
Паління та вживання алкоголю можуть несприятливо впливати на ефективність гомеопатичного лікарського засобу.
Не застосовувати лікарський засіб, якщо герметизація порушена або відсутня.
Не застосовувати лікарський засіб при його помутнінні та наявності механічних частинок, навіть якщо термін придатності не закінчився.
Не торкатися крапельниці після відкриття флакона, оскільки це може впливати на стабільність препарату.
Одразу після застосування закрити флакон.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
ФОРТАКЕЛЬ D5 застосовувати тільки за рекомендацією лікаря.
Дорослі та діти віком від 12 років:
- для перорального застосування — 5–10 крапель до прийому їжі 1 раз на добу;
- для втирання — 1 раз на добу по 5–10 крапель у місце ушкодження або в ліктьову ямку.
1 мл лікарського засобу ФОРТАКЕЛЬ D5 відповідає 22 краплям.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта.
При збереженні симптомів захворювання слід проконсультуватися з лікарем.
Лікарський засіб застосовувати не довше 4 тижнів. При поліпшені стану частота використання має зменшуватися.
Візьміть роз’єднувальне кільце за частину, що виступає, і потягніть його по колу.
Тримайте білий захисний ковпачок міцно великим та вказівним пальцями та зігніть його вбік.
Обережно накапайте потрібну кількість, стискаючи гумову піпетку великим та вказівним пальцями.
Після використання міцно натисніть на захисний ковпачок до клацання. Таким чином, крапельниця щільно закриється.
Діти
Лікарський засіб не застосовувати дітям віком до 12 років. Дітям віком від 12 років застосовувати лише після консультації лікаря.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
При застосуванні препарату може спостерігатися підвищена чутливість до специфічних органічних компонентів, переважно у формі шкірної реакції, та розвинутися алергія на компонент Penicillium roquefortii. У такому випадку застосування лікарського засобу слід негайно припинити та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Після першого відкриття препарат придатний протягом 2 місяців.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці з маркуванням українською мовою.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ/
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Хасселер Штайнвег 9, Цех 2–6, 27318 Хойя, Німеччина/
Hasseler Steinweg 9, Werke 2–6, 27318 Hoya, Germany.