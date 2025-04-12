Пефракель D5 (Pefrakel D5)
Пефракель D5 інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: Candida parapsilosis D5;
1 флакон містить Candida parapsilosis D5 10 мл;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Краплі для перорального та місцевого застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Пефракель D5 ˗ гомеопатичний засіб, відноситься до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.
У гомеопатії ліофілізати у мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія. Антимікотична дія реалізується за рахунок посилення клітинного імунного захисту через активацію T-лімфоцитів та розпізнавання ними грибкових антигенів Candida parapsilosis, які знаходяться на вірулентній стадії розвитку та стимулювання продукування антитіл.
Антибактеріальна та противірусна дія зумовлена пригніченням хронічної грибкової інфекції та підвищенням, у зв`язку з цим, антимікробної резистентності тканин. Найбільш ефективний при поверхневих формах мікозів.
Препарат не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.
Показання
Для відновлення порушеного симбіозу мікрофлори, спричиненого грибковими інфекціями.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату та пліснявого гриба Candida parapsilosis. Аутоімунні захворювання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарати з імуносупресивною дією можуть зменшити ефективність препарату. Рекомендовано витримувати чотиритижневий інтервал до і після вакцинації живими вакцинами.
Особливості застосування
Паління та вживання алкоголю можуть несприятливо впливати на ефективність гомеопатичного лікарського засобу.
Не застосовувати препарат, якщо герметизація порушена або відсутня.
Не застосовувати препарат при його помутнінні та наявності механічних частинок, навіть якщо термін придатності не закінчився.
Не торкатися крапельниці після відкриття флакона, оскільки це може впливати на стабільність препарату.
Одразу після застосування закрити флакон.
Застосування у період вагітності та годування груддю.
У період вагітності або годування груддю препарат не застосовувати.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати тільки за рекомендацією лікаря.
Дорослі та діти віком від 12 років:
- для перорального застосування — 5–10 крапель до прийому їжі 1 раз на добу;
- для втирань — 1 раз на добу по 5–10 крапель у місце ушкодження або в ліктьову ямку.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта.
При збереженні симптомів захворювання слід проконсультуватися з лікарем.
Діти.
Препарат не застосовувати дітям віком до 12 років. Дітям віком від 12 років застосовувати лише після консультації лікаря.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
При застосуванні препарату може спостерігатися підвищена чутливість до специфічних органічних компонентів та розвинутися алергія на Candida parapsilosis. У такому випадку лікарський засіб слід негайно відмінити, вжити відповідні заходи та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці з маркуванням українською мовою.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ/
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Хасселер Штайнвег 9, Цех 2–6, 27318 Хойя, Німеччина/
Hasseler Steinweg 9, Werke 2–6, 27318 Hoya, Germany.