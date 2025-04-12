Пефракель D5 ˗ гомеопатичний засіб, відноситься до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.

У гомеопатії ліофілізати у мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія. Антимікотична дія реалізується за рахунок посилення клітинного імунного захисту через активацію T-лімфоцитів та розпізнавання ними грибкових антигенів Candida parapsilosis, які знаходяться на вірулентній стадії розвитку та стимулювання продукування антитіл.

Антибактеріальна та противірусна дія зумовлена пригніченням хронічної грибкової інфекції та підвищенням, у зв`язку з цим, антимікробної резистентності тканин. Найбільш ефективний при поверхневих формах мікозів.

Препарат не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.