Нотакель D5 (Notacel D5)
Нотакель D5 інструкція із застосування
Лікарська форма
Краплі для перорального та місцевого застосування.
Прозора, безбарвна рідина.
Виробник
САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ /
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Нотакель D5 — гомеопатичний засіб, що належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. В процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.
У гомеопатії ліофілізати в мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія. Препарат активізує місцеві імунні реакції, підвищує на слизових оболонках концентрацію секреторного імуноглобуліну Ig, вміст лізоциму, стимулює фагоцитоз. Для ліофілізатів характерні антидотні властивості та елімінаційні ефекти, що зумовлюють виведення токсинів із організму, очищення організму від бактеріальних, вірусних та грибкових токсинів, ліквідації шлаків та закислення тканин.
Препарат не виявляє безпосередньої бактерицидної або бактеріостатичної дії та не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовують тільки за рекомендацією лікаря.
Дорослі та діти віком від 12 років:
- для перорального застосування — 5 — 10 крапель до прийому їжі 1 раз на добу;
- для втирань — 5 — 10 крапель у місце ушкодження або в ліктьову ямку 1 раз на добу.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта.
При збереженні симптомів захворювання слід проконсультуватися з лікарем.
Передозування
Випадки передозування не відомі.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Термін придатності
5 років.
Після першого відкриття препарат придатний протягом 2 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 мл у флаконі з крапельницею та кришкою у картонній пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.