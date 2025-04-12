Гомеопатичний лікарський засіб.

Нотакель D5 — гомеопатичний засіб, що належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. В процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.

У гомеопатії ліофілізати в мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія. Препарат активізує місцеві імунні реакції, підвищує на слизових оболонках концентрацію секреторного імуноглобуліну Ig, вміст лізоциму, стимулює фагоцитоз. Для ліофілізатів характерні антидотні властивості та елімінаційні ефекти, що зумовлюють виведення токсинів із організму, очищення організму від бактеріальних, вірусних та грибкових токсинів, ліквідації шлаків та закислення тканин.

Препарат не виявляє безпосередньої бактерицидної або бактеріостатичної дії та не виключає одночасного призначення специфічного лікування інфекції.