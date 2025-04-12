Фармакодинаміка.

Механізм дії

Комбіган® містить 2 діючі речовини: бримонідину тартрат та тимололу малеат. Обидві ці речовини знижують високий внутрішньоочний тиск (ВОТ) за рахунок поєднаної взаємодії, приводячи до значно більш вираженого гіпотензивного ефекту порівняно з ефективністю кожного з компонентів окремо. Комбіган® швидко вступає в дію.

Бримонідину тартрат — агоніст альфа 2 -адренергічних рецепторів, причому він характеризується в 1000 разів більшою селективністю по відношенню до альфа 2 -адренорецепторів порівняно з альфа 1 -адренорецепторами. Ця селективність виражається у відсутності мідріазу та вазоконстрикції судин мікроциркуляторного русла.

Вважається, що гіпотензивна дія бримонідину забезпечується за рахунок підвищення відтоку внутрішньоочної рідини по увеосклеральному шляху та зниження її утворення.

Тимолол є неселективним бета 1 - та бета 2 -адреноблокатором, що не чинить значущої прямої симпатоміметичної дії, не має прямого пригнічувального впливу на міокард та не виявляє мембраностабілізуючої активності. Тимолол знижує ВОТ за рахунок зменшення утворення внутрішньоочної рідини. Точний механізм дії не встановлений, можливо, він пов’язаний з пригніченням синтезу циклічного аденозин-монофосфату (цАМФ) і викликається ендогенною стимуляцією бета-адренергічних рецепторів.

Клінічна ефективність

За результатами трьох контрольованих подвійно сліпих клінічних досліджень застосування препарату Комбіган® (двічі на день) призводить до клінічно достовірного додаткового зниження середньодобових показників ВОТ у порівнянні з таким при застосуванні тимололу (двічі на день) та бримонідину (двічі чи тричі на добу) окремо.

У дослідженні із залученням пацієнтів, у яких ВОТ був недостатньо контрольований після 3-тижневого підготовчого періоду із застосуванням будь-якого препарату, додаткове зниження середніх добових показників ВОТ на 4,5, 3,3 та 3,5 мм рт. ст. спостерігалось впродовж 3 місяців лікування із застосуванням препарату Комбіган® (двічі на день щоденно), тимололу (двічі на день щоденно) та бримонідину (двічі на день) відповідно. Під час цього дослідження достовірне додаткове зниження ВОТ було продемонстровано тільки у порівнянні з бримонідином, а не з тимололом, проте позитивна тенденція помітна на всіх часових проміжках. Сумарний аналіз даних двох інших досліджень продемонстрував статистичну перевагу препарату Комбіган® у порівнянні з тимололом.

Крім того, ефект зниження ВОТ після застосування препарату Комбіган® був не нижчим від досягнутого при застосуванні суміжної терапії бримонідином та тимололом (обидва двічі на день).

Підтримання ефекту зниження ВОТ після застосування препарату Комбіган® протягом 12 місяців було продемонстровано результатами подвійно сліпих досліджень.

Фармакокінетика.

Концентрацію бримонідину та тимололу в плазмі здорових добровольців визначали у перехресному дослідженні з порівнянням ефективності кожного окремого препарату та Комбігану®. Не було статистично достовірних відмінностей показників площ під кривою «концентрація–час» при застосуванні Комбігану® та відповідному лікуванні окремими препаратами.

Середні значення максимальної концентрації у плазмі крові (С max ) бримонідину і тимололу після застосування препарату Комбіган® становили 0,0327 і 0,406 нг/мл відповідно.

Бримонідин.

При інстиляції 0,2% розчину у вигляді очних крапель концентрація бримонідину в плазмі крові дуже низька. Бримонідин незначною мірою піддається метаболізму в тканинах ока, зв’язок з білками плазми крові становить приблизно 29%. Період напіввиведення (T 1/2 ) препарату після місцевого застосування у середньому становив приблизно 3 години. Після перорального застосування бримонідин добре абсорбується та швидко виводиться.

Основна частина препарату (приблизно 74% дози, що всмокталася у системний кровотік) виводиться нирками у вигляді метаболітів протягом 5 днів, незмінений препарат у сечі не виявлений. Дослідження in vitro на клітинах печінки тварин і людини показали, що альдегідоксидаза і цитохром Р450 значною мірою включені у процес метаболізму. Отже, системне виведення визначається у першу чергу метаболізмом препарату в печінці. Бримонідин утворює зворотні зв’язки з меланіном у тканинах ока без розвитку несприятливих ефектів. Накопичення не відбувається у разі відсутності меланіну. Бримонідин не метаболізується значною мірою у тканинах ока.

Тимолол.

Після місцевого застосування 0,5% крапель очних пацієнтам, які проходили хірургічне лікування катаракти, пікова концентрація тимололу в очній рідині була на рівні 898 нг/мл через 1 годину після застосування. Період напіввиведення (T 1/2 ) тимололу в плазмі крові становить приблизно 7 годин. Тимолол незначною мірою зв’язується з білками плазми крові. Тимолол частково піддається метаболізму в печінці, виводиться активна речовина і її метаболіти нирками.

Доклінічні дані з безпеки

Очний та системний профілі безпеки окремих компонентів є добре вивченими. Доклінічні дані не виявили особливої небезпеки для людини у традиційних фармакологічних дослідженнях безпеки окремих компонентів, токсичності повторної дози, генотоксичності та карциногенності. Додаткові дослідження токсичності повторної дози із застосуванням препарату Комбіган® показали відсутність небезпеки для людини.

Бримонідин.

Бримонідину тартрат не виявляв тератогенного ефекту у тварин, проте призводив до викиднів у кролів та до зменшення постнатального росту у щурів при системних дозах, які приблизно в 37 та 134 рази відповідно вищі від тих, що вводились людям під час лікування.

Тимолол.

У дослідженнях на тваринах бета-адреноблокатори показали здатність до зниження току пуповинної крові, зменшення росту плода, затримки осифікації та зростання випадків загибелі плода і новонароджених, проте за відсутності тератогенності. При застосуванні тимололу ембріотоксичність (резорбція) у кролів та фетотоксичність (затримка осифікації) у щурів були виявлені при застосуванні високих доз матері. Дослідження тератогенності на мишах, щурах та кролях при застосуванні пероральних доз тимололу, у 4200 разів вищих від щоденних доз препарату Комбіган® для людини, показали відсутність уроджених аномалій.