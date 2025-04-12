Фармакодинаміка.

Діючими речовинами препарату Пікопреп є натрію пікосульфат та магнію цитрат.

Натрію пікосульфат — це речовина місцевої дії, яка подразнює слизову оболонку, після розщеплення бактеріями в товстій кишці перетворюється на активну форму проносного — біс-(p гідроксифеніл)-піридил-2-метан (БГПМ), що діє як місцевоподразнювальний засіб як у товстій, так і в прямій кишці.

Магнію цитрат чинить осмотичну та проносну дію, спричиняючи виділення рідини в просвіт кишки.

Дія препарату полягає у сильному промивному ефекті, який поєднується з ефектом стимулювання перистальтики кишечнику.

Препарат не призначають як звичайний проносний засіб.

Фармакокінетика.

Пікосульфат натрію та цитрат магнію, два компоненти препарату, місцево активні, з мінімальним системним впливом.

Після прийому ПІікопрепу (2 саше, які приймаються через кожні 6 годин) пікосульфат досягав середнього рівня концентрації 2,3 та 3,2 нг/мл (C max ) при медіані 2 та 8 годин (T max ) після першого та другого прийнятого саше відповідно.

Концентрація магнію досягала рівня 0,90 та 0,95 ммоль/л через 4 та 10 годин відповідно. Базове значення становило 0,75 ммоль/л.

Рівень БГПМ в плазмі крові був постійно низьким або невизначеним, а зразки сечі показали, що більшість виділених БГПМ були у глюкуронід-кон’югованій формі.

Клінічні дослідження очищення кишечника перед колоноскопією показали збільшення рівня магнію у сироватці крові від початкового рівня до проведення процедури колоноскопії приблизно на 0,11 ммоль/л (з 0,86 до 0,97 ммоль/л).

Всі зміни рівня магнію в сироватці крові були минущими і в межах норми, у тому числі у пацієнтів із легким та помірним порушенням функції нирок.

Середній термінальний період напіввиведення пікосульфату становив 7,4 години. Частка дози пікосульфату натрію, що виділяється з сечею без змін, становила 0,11%.

Обидва активні компоненти діють місцево в товстій кишці, причому жоден із них не абсорбується у будь-яких виявлених кількостях.

Доклінічні дані безпеки

Доклінічні дані не виявили особливої ​​небезпеки для людини на основі звичайних досліджень токсичності та генотоксичності при повторній дозі.

Через дуже коротку тривалість лікування не проводили тривалих досліджень на тваринах.

Репродуктивні дослідження не показали можливості погіршити фертильність або зашкодити плоду при застосуванні пікосульфату натрію та Пікопрепу.

У дослідженні на тваринах щодо до- та післянатального розвитку, досліджували максимально допустипу дозу препарату, що не виявляє шкідливого впливу на здоров'я людини (NOAEL), а саме середня доза препарату 750 мг / кг два рази на день.

При застосуванні дози 2000 мг / кг два рази на день у тварин (приблизно у 8 разів більше рекомендованої дози для людини), викликав побічну дію, а саме спостерігалася смерть цуценят, в проміжок часу з 2 до 4 днів лактації через токсичність для матері.

Ефекти в дослідженнях репродуктивної токсичності та впливу на розвиток тварин, які отримували тільки пікосульфат натрію, спостерігалися тільки при застосуванні максимально великих доз препарату для людини, що свідчить про незначне значення для клінічного застосування.