Дорослим та дітям від 12 років приймати по 2 чайні ложки (10 мл) сиропу 3–4 рази на добу; діти віком від 7 до 11 років включно — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3–4 рази на добу; діти віком від 2 до 6 років включно — по ½–1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3–4 рази на добу.

Тривалість лікування — від 3 до 7 діб.

Перед використанням збовтати.