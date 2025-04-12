Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)
Лінкас плюс експекторант інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 5 мл сиропу містять: екстракту пасльону жовтоплідного плодів густого (Solanum xanthocarpum) (1:5) (екстрагент вода) 15 мг; екстракту адхатоди судинної листя густого (Adhatoda vasica) (1:5) (екстрагент вода) 35 мг; екстракту солодки голої коріння та кореневищ густого (Glycyrrhiza glabra) (1:5) (екстрагент вода) 7,5 мг; екстракту базиліка звичайного квітів та листя густого (Ocimum basilicum) (1:5) (екстрагент вода) 15 мг; екстракту кордії широколистої плодів густого (Cordia latifolia) (1:5) (екстрагент вода) 5 мг; екстракту перцю довгого плодів густого (Piper Longum) (1:5) (екстрагент вода) 5 мг; екстракту алтеї лікарської насіння густого (Althea officinalis) (1:5) (екстрагент вода) 7,5 мг; екстракту бодяну плодів густого (Illicium verum) (1:5) (екстрагент вода) 25 мг;
допоміжні речовини: сахароза, кислота лимонна безводна, метилпарабен Е 218, пропілпарабен Е 216, олія евкаліптова, олія м’яти перцевої, ароматизатор «Жувальна гумка», амонію хлорид, пропіленгліколь, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сироп коричневого кольору зі специфічним запахом. Допускається випадання осаду, який розчиняється при збовтуванні.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Комбінації. Код ATX R05CA10.
Фармакологічні властивості
Комплексний препарат на основі лікарських трав з протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Активує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, змінює поверхнево-активні властивості легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та проліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує вихід слизу із дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик. Прийом лікарського засобу знижує тонус гладеньких м’язів бронхіол, зменшує набряк слизових оболонок дихальних шляхів. Зміни вираженості кашлю відзначаються через 3–4 дні прийому лікарського засобу.
Показання
У складі комплексної терапії запальних захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів:
- бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма і туберкульоз;
- застуда, кашель курця;
- запальні захворювання верхніх дихальних шляхів (ларингофарингіт, трахеїт, трахеобронхіт).
Протипоказання
Підвищена чутливість до складових лікарського засобу; цукровий діабет; органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується одночасний прийом лікарського засобу з протикашльовими засобами, що зменшують відходження мокротиння (наприклад, кодеїн).
При необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
Важлива інформація про допоміжні речовини.
Оскільки лікарський засіб містить метилпарабен та пропілпарабен, це може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
До складу лікарського засобу входить сахароза, яка може бути шкідливою для зубів.
Якщо встановлена непереносимість деяких цукрів, необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосовувати у період вагітності або годування груддю протипоказано, оскільки солодки голої корені, що входять до складу лікарського засобу, підвищують рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс. У разі необхідності прийому лікарського засобу годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами не вивчали.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям від 12 років приймати по 2 чайні ложки (10 мл) сиропу 3–4 рази на добу; діти віком від 7 до 11 років включно — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3–4 рази на добу; діти віком від 2 до 6 років включно — по ½–1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3–4 рази на добу.
Тривалість лікування — від 3 до 7 діб.
Перед використанням збовтати.
Діти
Дітям віком до 2 років лікарський засіб не призначати.
Передозування
Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити та викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.
Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.
Побічні реакції
При застосуванні лікарського засобу можливі слабкість, підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання, свербіж, гіперемія шкіри, кропив’янка, утворення набряків); посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.
При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливою процедурою. Це дозволяє продовжувати моніторинг співвідношення «користь/ризик» для відповідного лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему повідомлень.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 120 мл у флаконі у пачці картонній.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан/Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан/Plot №30 Sector 28, Industrial Area Korangi, Karachi, Pakistan.