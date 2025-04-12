До складу сиропу входить цукор, що необхідно врахувати пацієнтам, які перебувають на дієті зменшеної калорійності. З обережністю застосовувати людям з підвищеною кислотністю шлункового соку, при виразці шлунка та дванадцятипалої кишки.

Оскільки лікарський засіб містить метилпарабен та пропілпарабен, це може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Оскільки лікарський засіб містить сахарозу, його не слід застосовувати пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази.