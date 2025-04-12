Вівабон (Vivabon)
Вівабон інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 5 мл сиропу містять: екстракту фінікової пальми плодів густого (Phoenix sylvestris) (1:7) (екстрагент вода) — 60 мг; екстракту ембліки лікарської плодів густого (Emblica officinalis) (1:6) (екстрагент вода) — 35 мг; екстракту зимової вишні коріння густого (Withania somnifera) (1:6) (екстрагент вода) — 12,5 мг; екстракту перцю довгого плодів густого (Piper longum) (1:8) (екстрагент вода) — 5 мг; екстракту центели азійської листя густого (Centella asiatica) (1:6) (екстрагент вода) — 12,5 мг; екстракту амомуму шиловидного плодів густого (Amomoum subulatum) (1:8) (екстрагент вода) — 5 мг; екстракту імбиру лікарського кореневищ густого (Zingiber officinalis) (1:6) (екстрагент вода) — 10 мг; екстракту пажитника грецького насіння густого (Trigonella foenum graecum) (1:8) (екстрагент вода) — 10°мг; екстракту волошки коріння густого (Cetaurea behan) (1:8) (екстрагент вода) — 10 мг;
допоміжні речовини: екстракт солоду, сахароза, мед, гліцерин, кислота лимонна безводна, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), ароматизатор «Лічі» 5413, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сироп коричневого кольору з характерним запахом лічі. Допускається випадання осаду, який розчиняється при збовтуванні.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Вівабон сприяє здоровому фізичному та розумовому розвитку, особливо у дітей, підвищує опір до стресу, сприяє швидкому відновленню організму після хвороби, втоми, підвищує апетит.
Плоди фінікової пальми. Фініки містять природний фтор, що захищає зуби від карієсу; селен, необхідний для імунної системи; білки; аскорбінову кислоту та ціанокобаламін (вітамін В12).
Ембліка лікарська підвищує опір організму до інфекційних захворювань, зміцнює імунітет, сприяє зміцненню зубів. Підвищує апетит, сприяє збільшенню маси тіла за рахунок анаболічної дії.
Зимова вишня знімає нервове напруження, стимулює розумову і фізичну активність, збільшує рівень еритроцитів у крові.
Перець довгий сприяє підвищенню апетиту.
Центела азійська сприяє стимуляції розумової діяльності, покращує пам’ять. Містить натуральні амінокислоти, мікроелементи, вітаміни, біоактивні алкалоїди і глікозиди.
Амомум шиловидний містить цинк, необхідний для нормального росту та розвитку організму, функціонування ендокринних залоз, у тому числі продукування інсуліну, попереджає розвиток алергічних реакцій.
Імбир лікарський стимулює виділення слини та шлункового соку, чинить жовчогінну дію. Пажитник грецький рекомендується для підвищення апетиту.
Волошка зміцнює м’язову тканину і сприяє зміцненню кісток.
Фармакокінетика.
Дані з фармакокінетики відсутні.
Показання
У складі комплексної терапії: уповільнений ріст, анорексія, гіпотрофія, підвищена втомлюваність, стреси.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу, цукровий діабет.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Особливості застосування
До складу сиропу входить цукор, що необхідно врахувати пацієнтам, які перебувають на дієті зменшеної калорійності. З обережністю застосовувати людям з підвищеною кислотністю шлункового соку, при виразці шлунка та дванадцятипалої кишки.
Оскільки лікарський засіб містить метилпарабен та пропілпарабен, це може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Оскільки лікарський засіб містить сахарозу, його не слід застосовувати пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовувати лікарський засіб у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Сироп приймати всередину.
Дітям віком від 3 до 6 років призначати по 1 чайній ложці 2 рази на добу; від 6 до 12 років — по 2 чайні ложки 2 рази на добу; дорослим та дітям віком від 12 років — по 1 столовій ложці 3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар індивідуально, але зазвичай він триває 10–12 тижнів.
Діти
Дітям віком до 3 років лікарський засіб не призначати.
Передозування
Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.
Побічні реакції
Алергічні реакції, включаючи кропив’янку, свербіж.
Шлунково-кишкові розлади, включаючи відрижку, диспепсію, нудоту, метеоризм, діарею; запаморочення.
У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід припинити прийом лікарського засобу і звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
Сироп по 120 мл у флаконі, 1 флакон в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан/
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан/
Plot №30 Sector 28, Korangi, Industrial Area, Karachi, Pakistan.