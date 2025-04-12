Фармакодинаміка.

НІГЕРСАН D5 — гомеопатичний засіб, належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.

У гомеопатії ліофілізати у мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія.

Лікарський засіб активізує місцеві імунні реакції, підвищує на слизових оболонках концентрацію секреторного імуноглобуліну Ig, вміст лізоциму, стимулює фагоцитоз. Для ліофілізатів характерні антидотні властивості та елімінаційні ефекти, що зумовлюють виведення токсинів з організму, очищення організму від бактеріальних, вірусних та грибкових токсинів, ліквідації шлаків та закислення тканин.

Aspergillus niger — облігатний внутрішньоклітинний паразит (ендобіонт), є умовно- патогенним, але бере участь у розвитку таких захворювань, як пухлини, атеросклероз судин, варикоз, запальні процеси різної локалізації. НІГЕРСАН D5 (ліофілізат Aspergillus niger) чинить антипроліферативну та протизапальну дію, спричиняє реверсію мікобактерій туберкульозу.

Препарат не чинить безпосередньої бактерицидної або бактеріостатичної дії на збудники туберкульозу.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.