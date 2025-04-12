Нігерсан D5 (Nigersan D5)
Нігерсан D5 інструкція із застосування
Склад
діюча речовина:
1 мл препарату містить Aspergillus niger D5;
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для інꞌєкцій.
Лікарська форма
Розчин для ін’єкцій.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
НІГЕРСАН D5 — гомеопатичний засіб, належить до групи біопрепаратів мікробного походження, так званих імунобіологічних препаратів. У процесі виробництва мікроорганізми втрачають свою патогенність, але зберігають імуногенність.
У гомеопатії ліофілізати у мікроконцентраціях розглядаються як ізопатична терапія.
Лікарський засіб активізує місцеві імунні реакції, підвищує на слизових оболонках концентрацію секреторного імуноглобуліну Ig, вміст лізоциму, стимулює фагоцитоз. Для ліофілізатів характерні антидотні властивості та елімінаційні ефекти, що зумовлюють виведення токсинів з організму, очищення організму від бактеріальних, вірусних та грибкових токсинів, ліквідації шлаків та закислення тканин.
Aspergillus niger — облігатний внутрішньоклітинний паразит (ендобіонт), є умовно- патогенним, але бере участь у розвитку таких захворювань, як пухлини, атеросклероз судин, варикоз, запальні процеси різної локалізації. НІГЕРСАН D5 (ліофілізат Aspergillus niger) чинить антипроліферативну та протизапальну дію, спричиняє реверсію мікобактерій туберкульозу.
Препарат не чинить безпосередньої бактерицидної або бактеріостатичної дії на збудники туберкульозу.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Для ізопатичного лікування туберкулінової конституції та її вторинних захворювань.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Дитячий вік до 12 років. Алергія на плісняві грибки. Аутоімунні захворювання. Період вагітності та годування груддю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
НІГЕРСАН D5 сумісний з іншими лікарськими засобами.
Препарати з імуносупресивною дією можуть зменшити ефективність цього лікарського засобу. Рекомендовано витримувати чотирьохтижневий інтервал до і після вакцинації живими вакцинами.
Особливості застосування
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінити тривалість курсу лікування та спосіб застосування.
Паління та вживання алкоголю можуть несприятливо впливати на ефективність гомеопатичного лікарського засобу.
На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають та спостерігається погіршення стану, застосування препарату слід припинити та звернутися до лікаря за консультацією.
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг натрію на 1 дозу, тобто практично вільний від натрію.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Разова доза для дорослих та дітей віком від 12 років — 1 ампула по 1 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом’язових, підшкірних або внутрішньошкірних ін’єкцій 2 рази на тиждень.
Кількість ін’єкцій і тривалість застосування залежать від характеру захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної фармакотерапії.
Курс лікування залежить від перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта. Лікарський засіб застосовувати не довше 4 тижнів.
Діти
Дітям віком до 12 років препарат не застосовувати. Дітям віком від 12 років застосовувати лише після консультації лікаря.
Передозування
Не відоме.
Побічні реакції
При застосуванні лікарського засобу НІГЕРСАН D5 за показаннями у рекомендованих дозах побічні ефекти невідомі. Оскільки НІГЕРСАН D5 містить специфічні органічні компоненти, можливим є розвиток реакцій гіперчутливості (алергічні реакції). В такому випадку потрібно припинити застосування лікарського засобу та звернутися за консультацією до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 або 50 ампул у картонній пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ/
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Хасселер Штайнвег 9, Цех 2–6, 27318 Хойя, Німеччина/
Hasseler Steinweg 9, Werke 2–6, 27318 Hoya, Germany.