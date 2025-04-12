Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс (Glycerine microclisms of glicyces for adultsAdulax)
Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: гліцерин;
1 аплікатор (7,5 мл) містить гліцерину 6,14 мл;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Розчин ректальний.
Основні фізико-хімічні властивості: сиропоподібна рідина, прозора, безбарвна з характерним запахом, яка не містить сторонніх включень.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Гліцерин.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Діючою речовиною лікарського засобу є гліцерин, який після ректального застосування спричиняє проносний ефект завдяки своїй здатності змащувати калові маси та сприяти надходженню до них рідини, стимулюючи скорочення кишечнику.
Фармакокінетика. Гліцерин сприяє випорожненню кишечнику через період часу від 15 — 30 хвилин до 1 години після застосування мікроклізми.
Показання
Для місцевого полегшення симптомів короткочасного та епізодичного запору.
Протипоказання
Підвищена чутливість до гліцерину.
Абдомінальні спазми, коліки, нудота, блювання або інші симптоми апендициту.
Геморагічний ректоколіт.
Діарея.
Аноректальні захворювання.
Виразковий коліт та запальні гемороїдальні стани.
Абдомінальний біль.
Обструкція кишечнику.
Гострі запальні захворювання кишечнику.
Дитячий вік до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Про взаємодію не повідомлялося.
Якщо пацієнт приймає або нещодавно приймав якийсь лікарський засіб, слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
У разі появи крові у фекаліях, подразнення, болю або ж за відсутності покращення стану кишечнику лікування необхідно припинити і проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Адюлакс не слід застосовувати довше одного тижня, якщо лікар не призначив інакше.
Пацієнтам з тяжкими захворюваннями, зокрема серцево-судинними, лікарський засіб можна застосовувати лише під наглядом лікаря.
Гліцерин може посилити абдомінальний біль у пацієнтів, які страждають на синдром подразненого кишечнику. Таким пацієнтам рекомендується застосовувати препарат з обережністю.
Уникати тривалого застосування лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування можливе тільки тоді, коли, на думку лікаря, користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
З огляду на природу препарату та його дію, не очікується впливу на швидкість реакції.
Спосіб застосування та дози
Необхідно дотримуватися наведених нижче рекомендацій, якщо лікар не дав інших вказівок.
Цей лікарський засіб призначений тільки для ректального застосування.
Дорослі та діти віком від 12 років:
1 ректальний аплікатор на добу.
Пацієнти літнього віку:
рекомендована така ж доза, як для дорослих.
Печінкова та/або ниркова недостатність:
коректувати дозу немає необхідності.
Потрібно проконсультуватися з лікарем, якщо дія гліцеринових мікроклізм для дорослих Адюлакс здається надто сильною або надто слабкою.
Спосіб введення
В обраний для введення час зняти кришечку, що закриває кінчик канюлі, і, тримаючи канюлю вертикально догори кінчиком, злегка натиснути, щоб декілька крапель препарату змочили кінчик канюлі для полегшення введення аплікатора у пряму кишку. Після введення у пряму кишку видавити вміст аплікатора і, коли він спорожніє, вийняти його, продовжуючи стискати стінки аплікатора. Кожний аплікатор заповнений продуктом з надлишком, який залишається в аплікаторі після використання. Таким чином, кількість, що потрапляє в пряму кишку при введенні, становить повну дозу і немає потреби спорожнювати аплікатор повністю, що полегшує користування ним.
Кожний аплікатор містить 1 дозу лікарського засобу — його слід викинути після використання.
Якщо під час введення відчувається опір, введення слід припинити, оскільки воно може заподіяти шкоду. Тому, перш ніж продовжити застосування, необхідно порадитися з лікарем для з’ясування причин опору.
Затримуйте випорожнення якомога довше, щоб лікарський засіб проявляв свою дію.
Тривалість лікування
Даний препарат не слід застосовувати довше одного тижня, якщо лікар не призначив інакше.
Якщо симптоми погіршуються або зберігаються після 7 днів застосування, слід звернутися до лікаря.
Діти
Цей лікарський засіб не застосовують дітям віком до 12 років.
Передозування
Зловживання та тривалий прийом даного препарату може спричинити синдром подразненої товстої кишки (діарею або запор). Отже, у разі необхідності більш тривалого застосування рекомендується застосовувати його з обережністю під наглядом лікаря.
У разі передозування або випадкового ковтання слід звернутися до лікаря.
Побічні реакції
Можуть спостерігатись локальний дискомфорт, подразнення та анальний біль, свербіж. Можливі реакції гіперчутливості. Необхідно порадитись з лікарем, якщо були помічені будь-які з цих або інші побічні реакції, не вказані в інструкції.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
Розчин ректальний, 6,14 мл/7,5 мл, по 7,5 мл в аплікаторах № 4 у коробці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Касен Рекордаті, С.Л./ Casen Recordati, S.L.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Аутовіа де Логроньо км. 13,300, 50180 Утебо, Сарагоса, Іспанія/ Autovia de Logrono km 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spain.