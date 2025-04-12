Необхідно дотримуватися наведених нижче рекомендацій, якщо лікар не дав інших вказівок.

Цей лікарський засіб призначений тільки для ректального застосування.

Дорослі та діти віком від 12 років:

1 ректальний аплікатор на добу.

Пацієнти літнього віку:

рекомендована така ж доза, як для дорослих.

Печінкова та/або ниркова недостатність:

коректувати дозу немає необхідності.

Потрібно проконсультуватися з лікарем, якщо дія гліцеринових мікроклізм для дорослих Адюлакс здається надто сильною або надто слабкою.

Спосіб введення

В обраний для введення час зняти кришечку, що закриває кінчик канюлі, і, тримаючи канюлю вертикально догори кінчиком, злегка натиснути, щоб декілька крапель препарату змочили кінчик канюлі для полегшення введення аплікатора у пряму кишку. Після введення у пряму кишку видавити вміст аплікатора і, коли він спорожніє, вийняти його, продовжуючи стискати стінки аплікатора. Кожний аплікатор заповнений продуктом з надлишком, який залишається в аплікаторі після використання. Таким чином, кількість, що потрапляє в пряму кишку при введенні, становить повну дозу і немає потреби спорожнювати аплікатор повністю, що полегшує користування ним.

Кожний аплікатор містить 1 дозу лікарського засобу — його слід викинути після використання.

Якщо під час введення відчувається опір, введення слід припинити, оскільки воно може заподіяти шкоду. Тому, перш ніж продовжити застосування, необхідно порадитися з лікарем для з’ясування причин опору.

Затримуйте випорожнення якомога довше, щоб лікарський засіб проявляв свою дію.

Тривалість лікування

Даний препарат не слід застосовувати довше одного тижня, якщо лікар не призначив інакше.

Якщо симптоми погіршуються або зберігаються після 7 днів застосування, слід звернутися до лікаря.