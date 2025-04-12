Фармакодинаміка.

Аміновен призначений для парентерального харчування хворих з різною патологією з низькою, нормальною або підвищеною потребою у білку, коли ентеральне харчування неефективне або неможливе. Замінні і незамінні L-амінокислоти, що входять до складу Аміновену, є природними фізіологічними сполуками. Як і амінокислоти, що надходять з їжею та засвоюються, амінокислоти, що вводяться парентерально беруть участь у всіх метаболічних процесах синтезу білка.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні характеристики амінокислот, що вводяться внутрішньовенно, такі ж, як і ті, що надходять з їжею. Однак амінокислоти білків їжі спочатку потрапляють у портальну вену печінки і лише потім у системний кровотік, тоді як амінокислоти, що вводяться внутрішньовенно, надходять безпосередньо в системний кровотік. Збалансовані розчини амінокислот, у тому числі Аміновен 10% або 15%, при їх постійному, повільному введенні істотно не змінюють фізіологічного пулу амінокислот.

З внутрішньосудинного простору амінокислоти перерозподіляються в міжклітинну рідину і переносяться у середину клітин різних тканин. Концентрації вільних амінокислот у плазмі крові та тканинах регулюються ендогенними механізмами у вузькому діапазоні, в залежності від віку, особливостей харчування та клінічного стану хворого. Лише невелика частина амінокислот введених шляхом інфузії виводиться нирками. Для більшості амінокислот період напіврозпаду в плазмі крові становить від 10 до 30 хвилин.