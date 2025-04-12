Лінкас без сахара (Linkus without sugar)
Лінкас без сахара інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 10 мл сиропу містять: екстракту адхатоди судинної листя густого (Adhatoda vasica) (5:1), (екстрагент вода очищена) — 120 мг; екстракту солодки голої коренів густого (Glycyrrhiza glabra) (4,17:1), (екстрагент вода очищена) — 18 мг; екстракту перцю довгого плодів густого (Piper longum) (4:1), (екстрагент вода очищена) — 25 мг; екстракту фіалки запашної квіток густого (Viola odorata) (4,17:1), (екстрагент вода очищена) — 6 мг; екстракту іссопу лікарського листя густого (Hyssopus officinalis) (4,17:1), (екстрагент вода) — 12 мг; екстракту калгану великого коренів густого (Alpinia galanga) (4,17:1), (екстрагент вода очищена) — 12 мг; екстракту кордії широколистої плодів густого (Сordia latifolia) (4:1), (екстрагент вода очищена) — 25 мг; екстракту алтеї лікарської насіння густого (Althaea officinalis) (4:1), (екстрагент вода очищена) — 25 мг; екстракту зизифусу звичайного плодів густого (Zyzyphus vulgaris) (4:1), (екстрагент вода очищена) — 25 мг; екстракту оносми приквіткової листя густого (Onosma bracteatum) (4:1), (екстрагент вода очищена) — 25 мг;
допоміжні речовини: пропіленгліколь, сахарин натрію, сорбіту розчин (Е 420), гліцерин, кислота лимонна безводна, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), олія м’яти перцевої, олія гвоздики, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сироп коричневого кольору зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Комбінації. Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комплексний препарат на основі лікарських трав з протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Активує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, змінює поверхневу активність легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та проліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує відходження слизу дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик.
Прийом лікарського засобу знижує тонус гладеньких м’язів бронхіол та трахеї, збільшує розмір бронхіол та альвеолярних мішечків, зменшує набряки слизових оболонок. Зміни вираженості кашлю відзначаються через 3–4 дні прийому лікарського засобу.
Фармакокінетика.
Дані з фармакокінетики відсутні.
Показання
Комплексна терапія запальних захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів, що супроводжуються сухим подразнювальним кашлем; бронхіт (гострий та хронічний); фарингіт, трахеїт, трахеобронхіт.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступень ожиріння. Спадкова непереносимість фруктози або мальабсорбція галактози.
Протипоказано дітям до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується одночасний прийом лікарського засобу з протикашльовими засобами, що зменшують відходження мокротиння (наприклад, кодеїн).
При необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
Сироп не містить цукру, тому його можна застосовувати хворим на цукровий діабет та пацієнтам, які перебувають на гіпокалорійній дієті.
Якщо респіраторне захворювання супроводжується утрудненим диханням, лихоманкою, гнійним або кров’янистим мокротинням, слід проконсультуватися з лікарем.
До складу лікарського засобу входить розчин сорбіту, застосування якого може чинити м’яку проносну дію. Енергетична цінність 1 г сорбіту — 2,6 ккал.
Застосування 400 мг/кг пропіленгліколю для дорослих і 200 мг/кг для дітей може спричинити симптоми, схожі з такими, що виникають при вживанні алкоголю.
Експериментальні та клінічні дослідження свідчать про нешкідливість застосування лікарського засобу «Лінкас без цукру» пацієнтам літнього віку.
Важлива інформація про допоміжні речовини.
До складу лікарського засобу входять такі допоміжні речовини, як метилпарабен та пропілпарабен, які можуть спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосовувати у період вагітності або годування груддю протипоказано, оскільки солодка гола, що входить до складу лікарського засобу, підвищує рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс. У разі необхідності прийому лікарського засобу годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати всередину. Дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 2 чайні ложки (10 мл) сиропу 3–4 рази на добу; дітям віком від 7 до 11 років — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 4 рази на добу; дітям віком від 3 до 6 років — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3 рази на добу; дітям віком від 1 до 2 років — по ½ чайної ложки (2,5 мл) 3–4 рази на добу.
Тривалість лікування — від 3 до 7 днів.
Діти
Дітям віком до 1 року лікарський засіб не призначати.
Передозування
Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.
Побічні реакції
При застосуванні лікарського засобу можливі слабкість, підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання, гіперемія шкіри, анулярна еритема, свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк); посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.
При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливою процедурою. Це дозволяє продовжувати моніторинг співвідношення «користь/ризик» для відповідного лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему фармаконагляду.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
Сироп по 90 мл або 120 мл, або 150 мл у флаконі № 1, у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан / Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан /
Plot №30 sector 28, Korangi, Industrial Area, Karachi, Pakistan.