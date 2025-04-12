Сироп не містить цукру, тому його можна застосовувати хворим на цукровий діабет та пацієнтам, які перебувають на гіпокалорійній дієті.

Якщо респіраторне захворювання супроводжується утрудненим диханням, лихоманкою, гнійним або кров’янистим мокротинням, слід проконсультуватися з лікарем.

До складу лікарського засобу входить розчин сорбіту, застосування якого може чинити м’яку проносну дію. Енергетична цінність 1 г сорбіту — 2,6 ккал.

Застосування 400 мг/кг пропіленгліколю для дорослих і 200 мг/кг для дітей може спричинити симптоми, схожі з такими, що виникають при вживанні алкоголю.

Експериментальні та клінічні дослідження свідчать про нешкідливість застосування лікарського засобу «Лінкас без цукру» пацієнтам літнього віку.

Важлива інформація про допоміжні речовини.

До складу лікарського засобу входять такі допоміжні речовини, як метилпарабен та пропілпарабен, які можуть спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).