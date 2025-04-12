Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс (Glycerine microclisms of glicyces for childrenPeidolax)
Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: гліцерин;
1 аплікатор (4 мл) містить гліцерину 3,28 мл;
допоміжні речовини: вода очищена.
Лікарська форма
Розчин ректальний.
Основні фізико-хімічні властивості:
сиропоподібна рідина, прозора, безбарвна з характерним запахом, яка не містить сторонніх включень.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Гліцерин.
Код АТХ А06А Х01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Діючою речовиною препарату є гліцерин, який після ректального застосування спричиняє послаблюючий ефект завдяки своїй здатності змащувати калові маси та сприяти надходження до них рідини, стимулюючи скорочення кишечнику.
Фармакокінетика. Гліцерин сприяє випорожненню кишечнику через період часу від 15 до 30 хвилин до однієї години після застосування мікроклізми.
Показання
Для місцевого полегшення симптомів короткочасного та епізодичного запору.
Протипоказання
Підвищена чутливість до гліцерину.
Абдомінальні коліки, нудота, блювання або інші симптоми апендициту.
Геморагічний ректоколіт.
Діарея.
Аноректальні захворювання.
Виразковий коліт та запальні гемороїдальні стани.
Абдомінальний біль.
Обструкція кишечнику.
Гострі запальні захворювання кишечнику.
Дитячий вік до 2 років.
Особливості застосування
Гліцеринові мікроклізми для дітей Пейдолакс не слід застосовувати довше одного тижня, за винятком медичних показань.
У разі появи крові у фекаліях, подразнення, болю або при відсутності покращання стану кишечнику лікування необхідно припинити і проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Цей лікарський засіб не можна застосовувати у дітей віком до 2 років.
Пацієнтам з тяжкими захворюваннями, зокрема серцево-судинними, лікарський засіб можна застосовувати лише під наглядом лікаря.
Майте на увазі, що гліцерин може посилити абдомінальний біль у пацієнтів, які страждають на синдром подразненого кишечнику. Даним пацієнтам рекомендується застосовувати препарат з обережністю.
Уникати тривалого застосування препарату.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Цей лікарський засіб не рекомендується для застосування у період вагітності або годування груддю, оскільки він призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Про будь-які ефекти не повідомлялось, з огляду на природу препарату та його дію такі ефекти не очікуються.
Спосіб застосування та дози
Необхідно додержуватись наведених нижче рекомендацій, якщо лікар не дав інших вказівок.
Гліцеринові мікроклізми для дітей Пейдолакс призначені тільки для ректального застосування.
Діти віком до 2 років.
Не застосовують.
Діти віком від 2 до 12 років.
1 аплікатор на добу.
Діти віком від 12 років.
Не застосовують.
Дорослі та пацієнти літнього віку.
Не застосовують.
Печінкова та/або ниркова недостатність.
Коригувати дозу немає необхідності.
Треба проконсультуватись з лікарем, якщо дія Гліцеринових мікроклізм для дітей Пейдолакс здається надто сильною або надто слабкою.
Спосіб введення
В обраний для введення час зняти кришечку, що закриває кінчик канюлі, і, тримаючи канюлю вертикально догори, злегка натиснути, щоб декілька крапель препарату змочили кінчик канюлі для полегшення введення аплікатора до прямої кишки. Після введення до прямої кишки видавити вміст аплікатора і, коли він спорожніє, вилучити його, продовжуючи стискати стінки аплікатора. Кожний аплікатор заповнений розчином з надлишком, який залишається в аплікаторі після використання. Таким чином, кількість, що вивільняється при введенні, становить повну дозу і немає потреби спорожнювати аплікатор повністю, що полегшує користування ним.
Кожний аплікатор містить одну дозу лікарського засобу, його слід викинути після використання.
Якщо під час введення відчувається опір, введення слід припинити, оскільки воно може заподіяти шкоду. Тому, перш ніж продовжити застосування, необхідно порадитись з лікарем для з'ясування причин опору.
Тривалість лікування
Даний препарат не слід застосовувати довше одного тижня, якщо лікар не призначив більш тривалий термін застосування.
Діти. Застосовують дітям віком від 2 до 12 років.
Передозування
Зловживання та тривалий прийом даного препарату може спричинити синдром подразненої товстої кишки (діарею або запор). Отже, у випадках тривалого застосування рекомендується застосовувати його з обережністю під наглядом лікаря.
У разі передозування або випадкового ковтання викличте швидку медичну допомогу, вказавши препарат та прийняту його кількість.
Побічні реакції
Можуть спостерігатися локальний дискомфорт, подразнення та біль у ділянці анального отвору або свербіж. Необхідно порадитись з лікарем, якщо були помічені будь-які з цих або інші побічні реакції, не вказані в інструкції. Можливі реакції гіперчутливості.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
Розчин ректальний, 3,28 мл/4 мл, по 4 мл в аплікаторах № 4 в коробці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Лабораторіос Касен-Фліт С.Л.Ю./ Laboratorios Casen-Fleet S.L.U.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Аутовіа де Логроньо км. 13,300 / Autovia de Logrono km 13,300
50180 Утебо, Сарагоса, Іспанія/ 50180 Utebo, Zaragoza, Spain.