Гліцеринові мікроклізми для дітей Пейдолакс не слід застосовувати довше одного тижня, за винятком медичних показань.

У разі появи крові у фекаліях, подразнення, болю або при відсутності покращання стану кишечнику лікування необхідно припинити і проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.

Цей лікарський засіб не можна застосовувати у дітей віком до 2 років.

Пацієнтам з тяжкими захворюваннями, зокрема серцево-судинними, лікарський засіб можна застосовувати лише під наглядом лікаря.

Майте на увазі, що гліцерин може посилити абдомінальний біль у пацієнтів, які страждають на синдром подразненого кишечнику. Даним пацієнтам рекомендується застосовувати препарат з обережністю.

Уникати тривалого застосування препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Цей лікарський засіб не рекомендується для застосування у період вагітності або годування груддю, оскільки він призначений для застосування дітям.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Про будь-які ефекти не повідомлялось, з огляду на природу препарату та його дію такі ефекти не очікуються.