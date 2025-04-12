Ентобан (Entoban)
Ентобан інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 5 мл сиропу містять: холархени пухнастої кори (Holarrhena antidysenterica) густий екстракт (4–5:1) (екстрагент вода очищена) — 25 мг; мирту звичайного плодів (Myrtus communis) густий екстракт (4–5:1) (екстрагент вода очищена) — 100 мг; барбарису остистого плодів (Berberis aristata) густий екстракт (4–5:1) (екстрагент вода очищена) — 15 мг; айви бенгальської плодів (Aegle marmelos) густий екстракт (4–5:1) (екстрагент вода очищена) — 50 мг; дуба красильного плодів (Quercus infectoria) густий екстракт (4–5:1) (екстрагент вода очищена) — 25 мг; бутеї прекрасної стебел (Butea frondosa) густий екстракт (4–5:1) (екстрагент вода очищена) — 10 мг;
допоміжні речовини: сахароза, гліцерин, натрію хлорид, кислота лимонна безводна, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), ароматизатор Тутті-Фрутті, олія м'яти перцевої, пропіленгліколь, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сиропоподібна рідина коричневого кольору з характерним запахом. Допускається випадання осаду, який розчиняється при збовтуванні.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях. Код АТХ А07А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакологічні властивостілікарського засобу зумовлені сукупною дією компонентів рослинного походження, що входять до його складу.
Ентобан захищає слизову оболонку травного тракту, зменшує підвищену кислотність шлунка і регулює перистальтику кишечнику, має заспокійливу, бактерицидну дію.
Спричиняє антидіарейний та протимікробний, антипротозойний ефект при діареї різної етіології, проявляє спазмолітичну дію.
Холархена пухнаста має амебіцидну дію. Застосовується як в'яжучий, антигельмінтний, жарознижувальний, діуретичний засіб, у т. ч. при кровотечі, коліках, диспепсії.
Мирт звичайний. Має бактерицидні, протизапальні, спазмолітичні, жарознижувальні, антибактеріальні, антидіарейні, в’яжучі властивості. Зменшує проникність капілярів.
Барбарис остистий нормалізує функцію печінки, а також застосовується як тонізуючий, в'яжучий, жарознижуючий засіб.
Айва бенгальська. Має бактерицидну, протизапальну та антидіабетичну дію.
Дуб красильний. Має в’яжучу, бактерицидну дію.
Бутея прегарна. Чинить в'яжучу дію при діареї мікробного походження.
Фармакокінетика.
Не досліджувалась.
Показання
У складі комплексної терапії гострих кишкових інфекцій, що супроводжуються діареєю.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.
Вагітність або період годування груддю.
Протипоказано дітям із судомами в анамнезі (фебрильними або ні).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не вивчалися.
Особливості застосування
Цей лікарський засіб слід застосовувати з обережністю хворим із застійною серцевою недостатністю та набряками в анамнезі; а також при артеріальній гіпертензії, еклампсії та альдостеронізмі. З обережністю застосовувати при наявності виразок шлунково-кишкового тракту, хворим на бронхіальну астму.
У разі відсутності клінічного покращання протягом 48 годин необхідно припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.
Дітям віком 4–12 років лікарський засіб застосовувати під постійним медичним спостереженням.
У пацієнтів з підвищеною температурою тіла та при наявності крові у випорожненнях перед призначенням лікарського засобу необхідно встановити причину діареї. Під час лікування необхідно одночасно проводити етіотропну та регідратаційну терапію, поповнюючи втрату рідини й електролітів.
До складу сиропу входить сахароза, на що необхідно звернути увагу пацієнтам, хворим на цукровий діабет, а також при дотриманні гіпокалорійної дієти. Також у зв’язку з вмістом у складі лікарського засобу сахарози його не слід застосовувати пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази.
Лікарський засіб містить 2,32 ммоль натрію в добовій дозі, на що необхідно звернути увагу пацієнтам, які знаходяться на безсольовій дієті.
Через вміст метилпарабену (Е 218) та пропілпарабену (Е 216) лікарський засіб може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування під час вагітності протипоказане, оскільки, через наявність у складі лікарського засобу холархени пухнастої, можливе невиношування вагітності.
Під час годування груддю не слід застосовувати лікарський засіб.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не вивчали вплив на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 3–4 чайних ложки сиропу кожні 4 години. Дітям віком від 7 до 11 років — по 1–2 чайні ложки сиропу кожні 4 години, дітям віком від 4 до 6 років — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу кожні 4 години.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, у середньому курс лікування становить від 3 до 5 днів.
Діти
Лікарський засіб не застосовувати дітям віком до 4 років.
Передозування
Повідомлень щодо передозування не надходило. У випадку перевищення дози — промивання шлунка та симптоматична терапія. Високі дози айви бенгальської можуть викликати запор. Тривале застування у високих дозах бутеї прекрасної може викликати захворювання нирок та анемію. Застосування високих доз барбарису може бути летальним.
Побічні реакції
У поодиноких випадках можуть виникнути алергічні реакції на компоненти лікарського засобу (кропив'янка, свербіж), нудота, блювання, відрижка, метеоризм, головний біль, брадикардія, диспепсія, атаксія, тремор, анафілактичний шок.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 90 мл або 120 мл або 150 мл у флаконі № 1 у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан/
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан/
Plot №30 Sector 28, Korangi, Industrial Area, Karachi, Pakistan.