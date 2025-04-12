Цей лікарський засіб слід застосовувати з обережністю хворим із застійною серцевою недостатністю та набряками в анамнезі; а також при артеріальній гіпертензії, еклампсії та альдостеронізмі. З обережністю застосовувати при наявності виразок шлунково-кишкового тракту, хворим на бронхіальну астму.

У разі відсутності клінічного покращання протягом 48 годин необхідно припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.

Дітям віком 4–12 років лікарський засіб застосовувати під постійним медичним спостереженням.

У пацієнтів з підвищеною температурою тіла та при наявності крові у випорожненнях перед призначенням лікарського засобу необхідно встановити причину діареї. Під час лікування необхідно одночасно проводити етіотропну та регідратаційну терапію, поповнюючи втрату рідини й електролітів.

До складу сиропу входить сахароза, на що необхідно звернути увагу пацієнтам, хворим на цукровий діабет, а також при дотриманні гіпокалорійної дієти. Також у зв’язку з вмістом у складі лікарського засобу сахарози його не слід застосовувати пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази.

Лікарський засіб містить 2,32 ммоль натрію в добовій дозі, на що необхідно звернути увагу пацієнтам, які знаходяться на безсольовій дієті.

Через вміст метилпарабену (Е 218) та пропілпарабену (Е 216) лікарський засіб може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).