ФІТУЛВЕНТ ФІТОБАЛЬЗАМ бальзам
ФІТУЛВЕНТ ФІТОБАЛЬЗАМ бальзам інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: екстракт рідкий (1:29,4) із суміші лікарської рослинної сировини: кори дуба (Quercus cortex) — 1 г, валеріани коренів (Valerianae radix) — 0,1 г, квіток ромашки (Chamomillae flores) — 0,1 г, звіробою трави (Hyperici herba) — 0,5 г, деревію трави (Achilleaea millefolii herba) — 0,1 г, трави чебрецю звичайного (Thymi serpylli herba) — 0,1 г, глоду плодів (Crataegi fructus) — 1,5 г (екстрагент етанол 40%);
допоміжні речовини: сироп цукровий.
Лікарська форма
Бальзам.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина світло-коричневого кольору, з ароматним специфічним запахом. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби для лікування кислотно-залежних захворювань. Код ATX А02Х
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Фармакологічна активність препарату зумовлена комбінованою дією компонентів, що екстрагуються з лікарських трав (глікозиди, ефірні олії, терпеноїди, флавоноїди, смолисті та дубильні речовини, каротин, кислота аскорбінова, вітамін К, органічні кислоти). Препарат має заспокійливу дію при безсонні внаслідок перевтоми та хвилювання, при нервовому збудженні, при розладах шлунка та кишечнику нервового генезу. Не чинить кумулятивної, тератогенної, мутагенної, гонадотропної дій, не пригнічує імунну систему. Проявляє седативний, десенсибілізуючий, антисептичний, жовчогінний, репаративний, антибродильний ефекти, проявляє спазмолітичний ефект щодо гладеньких м’язів кишечнику, сечовивідних та жовчовивідних шляхів, нормалізує секрецію шлункових залоз, усуває метеоризм
Фармакокінетика. Не вивчалась
Показання
У складі комплексної терапії неврозів різного генезу, хронічних гастритів, дискінезії жовчного міхура і жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом
Протипоказання
Гіперчутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу, до інших рослин родини айстрових (складноцвіті); алкоголізм; виражена форма артеріальної гіпотензії, артеріальної гіпертензії; брадикардія; підвищене згортання крові; схильність до тромбоутворення; тяжкі захворювання печінки та нирок; депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Валеріани корені можуть потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.
Глоду плоди потенціюють дію антиаритмічних засобів, посилюють ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів; прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв’язку з можливістю утворення негативних комплексів; не застосовувати разом із цизапридом. Звіробою трава: не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламіди, протизаплідні, гіпотензивні (блокатори кальцієвих каналів), гіпохолестеринемічні засоби (статини), жіночі статеві гормони, серцеві глікозиди.
Препарат посилює ефект барбітуратів, транквілізаторів та інших лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему. При одночасному прийомі може взаємодіяти з препаратами, що містять солі металів.
Лікарський засіб можна призначати як окремо, так і в комплексі з іншими лікарськими засобами (антагоністами гістамінових рецепторів, антацидними).
Про необхідність одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Лікарський засіб містить етанол, тому його не слід приймати перед роботою, що потребує підвищеної уваги.
У зв’язку з вмістом цукру слід з обережністю призначати препарат хворим на цукровий діабет.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю застосування препарату протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Під час застосування препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами або роботи з потенційно небезпечними механізмами у зв’язку з вмістом етанолу.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати дорослим усередину по 2 столові ложки 2–3 рази на добу за 30 хвилин до їди, попередньо розвівши в 0,5 склянки води. Перед застосуванням бальзам слід збовтати.
Тривалість курсу лікування зумовлена перебігом захворювання та коливається у межах 7–18 діб. При необхідності можливі повторні курси лікування (після консультації з лікарем).
Діти
Препарат не призначений для застосування дітям.
Передозування
Симптоми: брадикардія, зниження артеріального тиску, відчуття серцебиття, нудота, біль у животі, дискомфорт, головний біль, запаморочення, сонливість або психічне збудження, загальна слабкість, зниження гостроти слуху та зору, тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.
При передозуванні препарату можливі прояви алкогольного сп’яніння.
Лікування — симптоматичне.
Термін придатності
2 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Упаковка
По 100 мл у банці, по 200 мл, 250 мл або 500 мл у пляшці.
Категорія відпуску
Без рецепта — по 100 мл, 200 мл.
За рецептом — по 250 мл, по 500 мл.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.