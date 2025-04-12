Валеріани корені можуть потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.

Глоду плоди потенціюють дію антиаритмічних засобів, посилюють ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів; прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв’язку з можливістю утворення негативних комплексів; не застосовувати разом із цизапридом. Звіробою трава: не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, анти­біотики, сульфаніламіди, протизаплідні, гіпотензивні (блокатори кальцієвих каналів), гіпохолес­теринемічні засоби (статини), жіночі статеві гормони, серцеві глікозиди.

Препарат посилює ефект барбітуратів, транквілізаторів та інших лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему. При одночасному прийомі може взаємодіяти з препаратами, що містять солі металів.

Лікарський засіб можна призначати як окремо, так і в комплексі з іншими лікарськими засобами (антагоністами гістамінових рецепторів, антацидними).

Про необхідність одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.