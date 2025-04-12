Фармакодинаміка.

Йоностерил є ізотонічним електролітним розчином (повним електролітним розчином) з основними катіонами, що врегульовують склад плазми крові та застосовуються для корекції порушень балансу рідини та електролітів. Електроліти застосовуються для поновлення та збереження нормальних осмотичних умов позаклітинного та внутрішньоклітинного простору. Ацетат окислюється та впливає на підлужування балансу. Завдяки метабілізуючим аніонам, що містяться в Йоностерилі, розчин також можна застосовувати у пацієнтів, які мають тенденцію до розвитку метабілізуючого ацидозу.

Електроліти Na+, K+, Mg++, Ca++ та CI- слугують для поновлення або корекції водно-електролітного гомеостазу (у тому числі об'єму крові, осмотичного балансу, кислотно-лужного стану, а також дії специфічних іонів). Органічний аніон ацетату метабілізується в біокарбонат.

Фармакокінетика.

При введенні розчину, перш за все, заповнюється проміжний простір (інтерстиція), що становить 2/3 позаклітинного простору. Лише 1/3 введеного об'єму зберігається у внутрішньоклітинному просторі, тому розчин має лише короткострокові гемодинамічні ефекти.

Нирки — основний регулятор водного балансу. Натрій, магній та хлорид виводяться нирками, а також в незначній кількості шкірою та шлунково-кишковим трактом. 90% калію виділяється з сечею, а 10% ¾ шлунково-кишковим трактом. Окремі компоненти розчину не мають негативних фармакокінетичних властивостей при одночасному застосуванні в інфузійному розчині. Виведення електролітів залежить від індивідуальних потреб, метаболічних ситуацій та функцій нирок у пацієнта.