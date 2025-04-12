Інгаліпт-КМ (Inhalyptum-KM)
Інгаліпт-КМ інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 30 мл спрею містять: стрептоциду розчинного 0,750 г, сульфатіазолу натрію гексагідрату 0,750 г; тимолу 0,015 г, евкаліптової олії 0,015 г, м'яти перцевої олії 0,015 г;
допоміжні речовини: етанол (96%), цукор, гліцерин, полісорбат 80, вода очищена.
Лікарська форма
Спрей.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом тимолу та ментолу.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на респіраторну систему. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A А20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакологічні ефекти лікарського засобу зумовлені дією компонентів, що входять до його складу. Стрептоцид розчинний і сульфатіазол натрію чинять антимікробну дію щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, що спричиняють захворювання порожнини рота і глотки. Тимол має антисептичну, відхаркувальну і спазмолітичну дію. Олія евкаліптова має протизапальну та антисептичну активність. Олія м'яти перцевої при нанесенні на слизові оболонки чинить помірний місцевоанестезуючий ефект.
Комбінація вказаних компонентів лікарського засобу забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань слизової оболонки ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів. Лікарський засіб чинить протизапальний, протимікробний і протигрибковий ефекти; активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій, а також грибів роду Candida.
Фармакокінетика.
Дані не представлені.
Показання
Місцеве лікування інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів і слизової оболонки порожнини рота (тонзиліт, фарингіт, ларингіт, афтозний і виразковий стоматит).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, наявність в анамнезі тяжких токсико-алергічних реакцій на сульфаніламіди.
Особливі заходи безпеки.
Перед застосуванням лікарського засобу, особливо при схильності до алергії, слід проконсультуватися з лікарем! Без консультації лікаря не застосовувати лікарський засіб понад встановлений термін!
Обов'язково повідомити лікаря про попередню реакцію на прийом лікарських засобів цієї групи.
Неприпустиме попадання лікарського засобу в очі.
Перед застосуванням лікарського засобу рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт. Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15–30 хв.
При застосуванні лікарського засобу дітям слід враховувати, що одноразова доза лікарського засобу, яка розпилюється за одне натискування, містить від 0,006 мл до 0,008 мл етанолу (96%), що становить на одноразовий прийом: для дітей віком 2–5 років (маса тіла 12–21 кг від 0,0004 мл/кг до 0,0005 мл/кг, віком 6–12 років (маса тіла 21–38 кг) від 0,0002 мл/кг до 0,0003 мл/кг.
Лікарський засіб містить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет і пацієнтам з вродженою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Якщо пацієнт приймає будь-які інші лікарські засоби, обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо можливості застосування даного лікарського засобу!
Можливе послаблення протимікробної дії лікарського засобу при одночасному застосуванні з лікарськими засобами — похідними параамінобензойної кислоти (новокаїн, анестезин, дикаїн).
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю можливе під контролем лікаря, зваживши співвідношення користь/ризик, суворо дотримуючись режиму дозування лікарського засобу.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Лікарський засіб не впливає на здатність керувати транспортними засобами і механізмами, однак водіям автотранспорту слід враховувати можливе спотворення результатів дослідження на алкоголь.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати місцево для зрошення слизової оболонки ротової порожнини і носоглотки. Застосовувати для лікування дорослих та дітей віком від 3 років 3–4 рази на день.
Для лікування дітей застосовувати місцево для зрошення слизової оболонки ротової порожнини і носоглотки 1–2 рази на день (якщо немає особливих вказівок лікаря).
Тривалість застосування лікарського засобу залежить від перебігу захворювання і зазвичай становить 3–10 діб.
Частота і тривалість застосування встановлюються індивідуально лікарем і залежать від тяжкості захворювання!
Правила користування балоном.
1. Зняти захисний ковпачок з балона і, переконавшись у чистоті розпилювача, надіти його на балон.
2. Перед першим застосуванням, тримаючи балон вертикально, натиснути декілька разів на розпилювач до появи перших крапель рідини.
3. Попередньо прополоскати ротову порожнину кип'яченою водою.
4. Направити розпилювач у ротову порожнину на уражену поверхню, зробити 5–6 натискань на головку розпилювача та рівномірно оросити препаратом порожнину рота.
5. Розпилений лікарський засіб утримувати у порожнині рота 5–7 хв, не вживаючи воду та їжу.
6. Закінчивши зрошення, завжди необхідно закривати балон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.
Курс лікування — від 3 днів до 10 днів.
Догляд за розпилювачем.
Розпилювач слід зберігати в чистоті, промиваючи його водою, бажано кожен день, але не менше двох разів на тиждень, таким чином:
1. Старанно промити розпилювач під струменем теплої води.
2. Струснути залишки води і просушити в теплому місці, не піддаючи дії високої температури.
Діти.
Лікарський засіб не застосовувати дітям віком до 3 років.
З обережністю застосовувати дітям віком від 3 років у зв'язку з можливістю розвитку рефлекторного бронхоспазму, зумовленого вмістом евкаліптової і м'яти перцевої ефірних олій. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.
Передозування
Випадки передозування не описані. Можливе посилення побічних ефектів лікарського засобу.
Лікування: відміна лікарського засобу, промивання порожнини рота теплою кип'яченою водою. Симптоматична терапія.
Побічні реакції
З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, місцеві ефекти (відчуття печіння у роті або першіння, гіперемія слизової зіву).
З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи бронхоспазм, ангіоневротичний набряк.
З боку шкіри і підшкірної клітковини: висипи, включаючи папульозні висипи, свербіж, кропив'янка, набряк у місці контакту.
Інші: загальна слабкість, утруднення дихання, клубок у горлі.
Термін придатності
1,5 року.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 30 °С.
Упаковка
По 30 мл лікарського засобу у балонах з клапанами насосного типу, розпилювачами для горла і захисними ковпачками. Кожен балон вміщений у пачку.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
АТ «СТОМА», Україна.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61105, Україна, м. Харків, вул. Ньютона, 3.