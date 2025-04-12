Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, наявність в анамнезі тяжких токсико-алергічних реакцій на сульфаніламіди.

Особливі заходи безпеки.

Перед застосуванням лікарського засобу, особливо при схильності до алергії, слід проконсультуватися з лікарем! Без консультації лікаря не застосовувати лікарський засіб понад встановлений термін!

Обов'язково повідомити лікаря про попередню реакцію на прийом лікарських засобів цієї групи.

Неприпустиме попадання лікарського засобу в очі.

Перед застосуванням лікарського засобу рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт. Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15–30 хв.

При застосуванні лікарського засобу дітям слід враховувати, що одноразова доза лікарського засобу, яка розпилюється за одне натискування, містить від 0,006 мл до 0,008 мл етанолу (96%), що становить на одноразовий прийом: для дітей віком 2–5 років (маса тіла 12–21 кг від 0,0004 мл/кг до 0,0005 мл/кг, віком 6–12 років (маса тіла 21–38 кг) від 0,0002 мл/кг до 0,0003 мл/кг.

Лікарський засіб містить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет і пацієнтам з вродженою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози.