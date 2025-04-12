Паста Розенталя (Pasta of Rosental)
Паста Розенталя інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 г суміші містять: йоду — 0,25 г; етанолу 96% — 5 г; хлороформу — 80 г;
допоміжна речовина: парафін.
Лікарська форма
Суміш.
Основні фізико-хімічні властивості: cуміш являє собою буро-червоного кольору суспензію з запахом хлороформу.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.
Код АТХ М02А Х10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Чинить місцеву подразнювальну, відволікаючу та антисептичну дію. Фармакотерапевтична дія препарату зумовлена властивостями діючих речовин, які входять до його складу. Так, хлороформ, спирт етиловий та йод при нанесенні на шкіру чинять місцевоподразнювальну дію, що призводить до рефлекторних змін в організмі і, таким чином, зменшує відчуття болю. Крім того, йод та спирт етиловий мають бактерицидні властивості.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Симптоматичне місцеве лікування ревматизму, міозиту, невралгії, невритів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Захворювання шкіри різної етіології.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат не слід застосовувати одночасно з лікарськими засобами для місцевого застосування, які містять ефірні олії, аміак, а також з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, оскільки може спостерігатись денатурація білкових компонентів.
Несумісний з брильянтовим зеленим, з дезінфікуючими лікарськими засобами, що містять ртуть, луги, відновники.
Особливості застосування
Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і/або годування груддю препарат не застосовувати.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати зовнішньо, місцево. За допомогою тампона наносити у вигляді сітки на уражені ділянки тіла 1 раз на добу. Надлишок зняти ватно-марлевим тампоном. Тривалість застосування залежить від виду захворювання, стану пацієнта, досягнутого ефекту.
Діти
Дітям препарат не застосовувати.
Передозування
Не виявлено. Можливі явища йодизму.
Побічні реакції
Реакції гіперчутливості, включаючи набряк Квінке; контактний дерматит, кропив'янка.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Тернофарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521–444, www.ternopharm.com.ua