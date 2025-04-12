Препарат не слід застосовувати одночасно з лікарськими засобами для місцевого застосування, які містять ефірні олії, аміак, а також з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, оскільки може спостерігатись денатурація білкових компонентів.

Несумісний з брильянтовим зеленим, з дезінфікуючими лікарськими засобами, що містять ртуть, луги, відновники.