У складі комбінованої терапії з агоністами ЛГРГ терапію Флутамідом слід розпочинати як мінімум за 3 дні до призначення агоністів ЛГРГ, що сприяє менш вираженій запальній гіперемії, ніж у разі паралельного початку терапії.

Лікування слід проводити під наглядом лікаря.

При розладах функцій печінки тривале застосування флутаміду можливе тільки після ретельної оцінки імовірної користі та ризиків.

Перевірку функції печінки слід проводити до початку лікування. Лікування препаратом не слід розпочинати хворим з рівнями трансамінази у сироватці крові, що в 2–3 рази перевищують верхню межу норми.

Перевірку функції печінки слід проводити протягом усього періоду лікування препаратом, особливо пацієнтам, яким не проводили орхіектомію, оскільки були відзначені такі побічні реакції, як холестатична жовтяниця, некроз печінки, зміна рівня трансаміназ та печінкова енцефалопатія. Відповідне лабораторне тестування слід проводити щомісяця протягом перших 4 місяців лікування і далі періодично, та при перших симптомах/ознаках дисфункції печінки (свербіж, темний колір сечі, стійка відсутність апетиту, жовтяниця, помірна болючість у правому верхньому квадранті живота або загальна слабкість).

Слід припинити лікування препаратом навіть при відсутності клінічних симптомів при лабораторному підтвердженні порушення функції печінки або наявності жовтяниці у разі відсутності підтверджених біопсією метастазів у печінці, якщо у хворого продовжує розвиватися жовтяниця або якщо рівні трансамінази у сироватці крові перевищили у 2–3 рази верхню межу норми. Порушення функцій печінки зазвичай буває оборотним після припинення лікування Флутамідом. Однак існують свідчення про летальні випадки внаслідок тяжкого ураження печінки, спричиненого застосуванням флутаміду.

При застосуванні Флутаміду може подовжуватися інтервал QT.

Лікар повинен оцінити співвідношення ризик-користь, в тому числі потенціал для розвитку аритмії по типу «пірует» (torsades de pointes), перед початком лікування Флутамідом у хворих з подовженням QT в анамнезі або факторами ризику подовження QT та у хворих, які отримують супутні лікарські засоби, які можуть подовжувати інтервал QT.

Препарат застосовувати тільки чоловікам. Під час терапії необхідно використовувати належні методи контрацепції.

Пацієнти з розладами функції нирок мають перебувати під ретельним наглядом під час терапії флутамідом. Пацієнтів слід проінформувати про те, що флутамід і лікарські засоби, призначені для медичної кастрації, необхідно застосовувати у поєднанні і не можна припиняти їх прийом або змінювати дози без попередньої консультації з лікарем.

У випадку ціанозу необхідно перевірити хворого на наявність метгемоглобінемії, яка може розвинутись при передозуванні.

У пацієнтів, які не пройшли процедуру орхіектомії, при тривалому лікуванні препаратом необхідно періодично визначати кількість сперматозоїдів. Оскільки при лікуванні флутамідом підвищуються рівні тестостерону та естрадіолу у плазмі крові, можлива затримка рідини у тканинах організму. У тяжких випадках затримка рідини може призвести до підвищеного ризику стенокардії та серцевої недостатності, тому препарат необхідно з обережністю призначати пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи. Флутамід може загострити набряк або припухлість гомілковостопного суглоба у пацієнтів з тенденцією до розвитку цих симптомів. Крім того, зростання рівня естрадіолу може підвищити ризик розвитку тромбоемболії.

При тривалому прийомі Флутаміду може спостерігатися олігоспермія. У цьому разі доцільним є регулярне проведення кількісного аналізу сперми.

Ендокринологія та метаболізм

Порушення толерантності до глюкози спостерігалося у чоловіків під час комбінованої андрогенної блокади. Це може проявлятися як дебют цукрового діабету або як недостатній глікемічний контроль у пацієнтів з наявним цукровим діабетом. Слід розглянути моніторинг рівня глюкози в крові та/або глікованого гемоглобіну (HbA1c) у пацієнтів, які отримують флутамід у комбінації з агоністами ЛГРГ.

Опорно-руховий апарат / зміни у щільності кісток

Відомо, що терапія андрогенами знижує щільність кісткової тканини і підвищує ризик остеопоротичних переломів. Ризик переломів зростає зі збільшенням тривалості комбінованої андрогенної блокади. Ці побічні ефекти можуть бути більш інтенсивними, якщо на момент діагностики раку передміхурової залози у пацієнта вже є остеопороз, пов’язаний з віком.

Вимірювання мінеральної щільності кісток необхідно проводити регулярно для виявлення у пацієнтів високого ризику переломів.

Мінеральну щільність кісток необхідно виміряти на початку терапії та не пізніше ніж через один рік після терапії. Додаткові вимірювання мінеральної щільності кісток можуть проводитися зі щорічними інтервалами у чоловіків, у яких показники мінеральної щільності кісток близькі до остеопорозу, або у чоловіків зі зниженими показниками мінеральної щільності кісток і цього вимагає очікувана тривалість життя.

У пацієнтів зі значними факторами ризику зниження мінеральної щільності кісток та/або кісткової маси, такими як постійне вживання алкоголю та/або паління, передбачуваний або підтверджений сімейний анамнез остеопорозу або постійне застосування лікарських засобів, які зменшують кісткову масу, таких як протиепілептичні засоби або кортикостероїди, комбінована андрогенна блокада може ще збільшити ризик. Таким пацієнтам необхідно ретельно оцінити ризики та користь перед початком терапії.

Інтерстиціальне захворювання легенів / пневмоніт

Повідомлялося про інтерстиціальне захворювання легенів у пацієнтів, які отримували лікування флутамідом. Протягом перших тижнів лікування пацієнтам необхідно контролювати респіраторні симптоми, такі як задишка.

Флутамід містить маніт, що може чинити м'яку проносну дію.

Флутамід містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.