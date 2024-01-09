табл. (250 мг): місцевопоширений або метастазуючий рак простати як монотерапія (з або без орхіектомії) або в комбінації з агоністами лютеїнізуючого гормона рілізінг-гормону ЛГРГ (LHRH) у хворих, яким раніше не призначали ніякого лікування, або ж у резистентних до гормональної терапії хворих; локально обмежений рак простати В2 - С2 (Т2b - Т4) (у складі комплексної терапії) для зменшення об’єму пухлини, посилення контролю над пухлиною та збільшення періоду між загостреннями хвороби; табл. (125 мг): лікування жінок з функціональною гіперандрогенією, яка супроводжується порушеннями оваріально-менструального циклу, гірсутизмом, синдромом склерополікістозних яєчників та безпліддям.