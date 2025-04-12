Но-Шпа® таблетки (No-Spa® tablets)
Но-Шпа таблетки інструкція із застосування
Склад
Дротаверину гідрохлорид - 40 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Дротаверин — похідне ізохіноліну, який проявляє спазмолітичну дію безпосередньо на гладку мускулатуру шляхом пригнічення дії ферменту фосфодіестераза ІV (ФДЕ ІV), що спричиняє підвищення концентрації цАМФ і завдяки інактивації легкого ланцюжка кінази міозину (MLCK) призводить до розслаблення гладкого м’яза.
In vitro дротаверин пригнічує дію ферменту ФДЕ ІV і не впливає на дію ізоферментів фосфодіестераза ІІІ (ФДЕ ІІІ) і фосфодіестераза V (ФДЕ V). ФДЕ ІV має велике функціональне значення для зниження скорочувальної активності гладких м’язів, тому вибіркові інгібітори цього ферменту можуть бути корисними при лікуванні хвороб, які супроводжуються гіперрухливістю, а також різних захворювань, під час яких виникають спазми ШКТ.
У клітинах гладких м’язів міокарда та судин цАМФ гідролізується здебільшого ізоферментом ФДЕ ІІІ, тому дротаверин є ефективним спазмолітичним засобом, який не викликає значних побічних ефектів з боку серцево-судинної системи та сильної терапевтичної дії на цю систему.
Дротаверин ефективний при спазмах гладкої мускулатури як нервового, так і м’язового походження. Дротаверин діє на гладку мускулатуру шлунково-кишкової, біліарної, сечостатевої та судинної систем незалежно від типу їхньої автономної іннервації.
Він посилює кровообіг у тканинах завдяки своїй здатності розширювати судини.
Дія дротаверину є сильнішою за дію папаверину, абсорбція більш швидка та повна, він менше зв’язується з білками сироватки крові. Перевагою дротаверину є також те, що на відміну від папаверину після його парентерального введення не спостерігається такого побічного ефекту, як стимуляція дихання.
Фармакокінетика. Абсорбція. Дротаверин швидко всмоктується як після перорального застосування, так і після парентерального введення.
Розподіл. Він має високий ступінь зв’язування з альбумінами плазми крові (95–98%), з альфа- та бета-глобулінами. Cmax у сироватці крові досягається протягом 45–60 хв після перорального застосування.
Біотрансформація. Після первинного метаболізму 65% введеної дози надходить у кровообіг у незміненому вигляді. Метаболізується в печінці.
Виведення. Напівперіод біологічного існування становить 8–10 год. За 72 год дротаверин практично повністю виводиться з організму, понад 50% виводиться із сечею та приблизно 30% — з калом. В основному дротаверин виводиться у формі метаболітів, у незміненій формі в сечі не виявляється.
Показання Но-Шпа таблетки
спазми гладкої мускулатури, пов’язані із захворюваннями біліарного тракту: холецистолітіаз, холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт.
Спазми гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту: нефролітіаз, уретролітіаз, пієліт, цистит, тенезми сечового міхура.
Як допоміжне лікування:
– при спазмах гладкої мускулатури ШКТ: виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, гастриті, кардіо- та/або пілороспазмі, ентериті, коліті, спастичному коліті із запором і синдромі подразненого кишечнику, що супроводжується метеоризмом;
– головному болю напруження;
– при гінекологічних захворюваннях: дисменореї.
Застосування Но-Шпа таблетки
дорослі: рекомендована доза становить 120–240 мг/добу за 2–3 прийоми.
Діти: застосування дротаверину у дітей у клінічних дослідженнях не вивчали; якщо ж застосування дротаверину є необхідним, то:
– для дітей віком 6–12 років максимальна добова доза становить 80 мг (розділена на 2 прийоми);
– для дітей віком від 12 років максимальна добова доза становить 160 мг (розділена на 2–4 прийоми).
Даних стосовно застосування препарату у дітей віком до 6 років немає.
Перед початком застосування таблеток Но-шпа у дозуючому контейнері необхідно видалити захисну стрічку під кришкою та захисну наклейку на дні контейнера.
Діти. У дітей віком до 6 років застосування препарату протипоказано. Клінічних досліджень щодо застосування препарату у дітей не проводили.
Протипоказання
підвищена чутливість до дротаверину або до будь-якого компонента препарату. Тяжка печінкова, ниркова або серцева недостатність (синдром малого серцевого викиду).
Побічна дія
побічні реакції, що спостерігалися під час клінічних досліджень і, можливо, були спричинені дротаверином, розподілені за системою органів та частотою виникнення: дуже поширені (>1/10), поширені (>1/100, <1/10), непоширені (>1/1000, <1/100), поодинокі (>1/10 000, <1/1000), вкрай поодинокі (<1/10 000), частота виникнення невідома: не може бути розрахована за наявними даними.
З боку імунної системи: поодинокі — алергічні реакції, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив’янку, висипання, свербіж, гіперемію шкіри, пропасницю, озноб, підвищення температури тіла, слабкість.
З боку серцево-судинної системи: поодинокі — прискорене серцебиття, артеріальна гіпотензія.
З боку нервової системи: поодинокі — головний біль, запаморочення, безсоння.
З боку ШКТ: поодинокі — нудота, запор, блювання.
Особливості застосування
застосовувати з особливою обережністю при артеріальній гіпотензії.
Кожна таблетка препарату Но-шпа містить 52 мг лактози. Не застосовувати для лікування хворих з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або синдром мальабсорбції глюкози-галактози.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. Як показали результати ретроспективних клінічних досліджень та досліджень на тваринах, пероральне застосування препарату не спричиняло жодних ознак будь-якого прямого або непрямого впливу на вагітність, ембріональний розвиток, пологи або післяпологовий розвиток. Однак необхідно з обережністю призначати препарат вагітним.
Годування грудьми. Через відсутність даних у період годування грудьми застосування препарату не рекомендується.
Фертильність. Даних стосовно впливу на фертильність людини немає.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Якщо у пацієнтів після застосування препарату спостерігається запаморочення, вони повинні уникати потенційно небезпечних занять, таких як керування автомобілем і виконання робіт, що потребують підвищеної уваги.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
інгібітори фосфодіестерази, такі як папаверин, знижують антипаркінсонічний ефект леводопи. Слід з обережністю застосовувати препарат Но-шпа одночасно з леводопою, оскільки антипаркінсонічний ефект останньої знижується, а ригідність та тремор посилюються.
Передозування
симптоми: при значному передозуванні дротаверину спостерігалися порушення серцевого ритму та провідності, у тому числі повна блокада пучка Гіса та зупинка серця, які можуть бути летальними.
При передозуванні пацієнт повинен знаходитися під ретельним спостереженням лікаря та отримувати симптоматичне лікування, у тому числі викликати блювання та/або промити шлунок.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці за температури нижче 25 °С.