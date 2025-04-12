Фармакодинаміка.

Механізм дії

Гліквідон стимулює секрецію ендогенного інсуліну бета-клітинами підшлункової залози.

Фармакодинамічні ефекти

Ефект зниження рівня цукру в крові починається через 60–90 хв після перорального застосування та досягає максимуму через 2–3 години після прийому, тривалість ефекту — близько 8–10 годин. Гліквідон може вважатися препаратом короткої дії, тому рекомендується для лікування пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу з підвищеним ризиком гіпоглікемії, наприклад літніх людей та пацієнтів з ренальною недостатністю. Оскільки ренальна елімінація гліквідону незначна, ГЛЮРЕНОРМ переважно можна призначати пацієнтам з ренальною недостатністю або діабетичною нефропатією. Доведена ефективність і безпека лікування гліквідоном обмеженої кількості хворих на цукровий діабет, які відповідають на терапію сульфонілсечовиною та мають супутні захворювання печінки. Затримувалася лише елімінація метаболічно неактивних метаболітів. Однак протипоказанням є тяжкий ступінь печінкової недостатності (див. розділ «Протипоказання»).

Фармакокінетика.

Абсорбція

Після перорального прийому разової дози 30 мг гліквідон швидко і майже повністю (80–95%) абсорбується у шлунково-кишковому тракті з максимальною плазмовою концентрацією 0,65 мкг/мл (у межах від 0,12 до 2,14 мкг/мл). Максимальна концентрація препарату в плазмі досягається через 2,25 години (у межах від 1,25 до 4,75 години) З огляду на двокамерну модель середня максимальна плазмова концентрація гліквідону під кривою «концентрація-час» від нуля до нескінченності (AUC 0-∞ ) становить 5,1 мкг/годину/мл (у межах від 1,5 до 10,1 мкг/годину/мл). Не спостерігалось відмінностей між рівнями плазмової концентрації у діабетичних пацієнтів та здорових добровольців.

Розподіл

Гліквідон активно зв’язується з протеїнами плазми (> 99%). Відсутні клінічні дані щодо проникнення гліквідону або його метаболітів через гематоенцефалічний бар’єр або плаценту. Доклінічні дані вказують на те, що гліквідон та його метаболіти не проникають через ці бар’єри. Відсутні дані щодо здатності гліквідону проникати у грудне молоко.

Метаболізм

Гліквідон повністю метаболізується, в основному шляхом гідроксилювання та деметилювання у печінці. Метаболіти гліквідону показують дуже низьку фармакологічну активність або її відсутність порівняно з вихідним лікарським засобом.

Елімінація

Гліквідон переважно виводиться у вигляді метаболітів через біліарну систему з калом. Незалежно від способу застосування та кількості лише невелика частина дози гліквідону виводиться нирками і у вигляді метаболітів виявляється в сечі (близько 5%). Навіть після застосування повторних доз гліквідону ренальна екскреція залишається мінімальною. З огляду на двокамерну модель середній основний період напіввиведення (t ½ α ) гліквідону становить 1,2 години (у межах від 0,4 до 3 годин), тоді як середній кінцевий період напіввиведення (t ½ β ) становить близько 8 годин (у межах від 5,7 до 9,4 години).

Особливі групи хворих.

Пацієнти літнього віку

Фармакокінетичні характеристики у пацієнтів літнього віку та людей середнього віку є еквівалентними.

Пацієнти з нирковою/печінковою недостатністю

Виявлено, що у пацієнтів із печінковою недостатністю метаболізм гліквідону підтримується. Гліквідон можна безпечно застосовувати пацієнтам із захворюваннями печінки. У пацієнтів з нирковою недостатністю не відбувається кумуляції лікарських засобів, враховуючи той факт, що більшість лікарських засобів виводиться через біліарну систему з калом. Препарат можна безпечно застосовувати пацієнтам із ризиком хронічної нефропатії.