ГЛІКВІДОН (GLIQUIDONUM) Діюча речовина
пероральний гіпоглікемічний засіб, похідне сульфонілсечовини другої генерації; стимулює секрецію ендогенного інсуліну ß-клітинами підшлункової залози; ефект пониження рівня цукру в крові починається через 60-90 хв. після перорального застосування та досягає максимуму через 2-3 год. після прийому; тривалість ефекту - близько 8-10 год.
ЦД 2 типу у пацієнтів середнього та літнього віку, коли метаболізм вуглеводів не піддається успішному контролю лише дієтотерапією.
початкова доза - ½ табл (15 мг), що приймається під час сніданку; при неефективності доза може бути поступово збільшена; за умови призначення не більше 2 табл. (60 мг/добу) можна приймати одноразово під час сніданку; при вживанні вищих доз найкращий контроль забезпечується дво- або триразовим прийомом добової дози; в такому разі найвищу дозу приймати під час сніданку; приймати на початку прийому їжі; підвищення дози до 120 мг/добу не приводить до подальшого підсилення лікувального ефекту; МДД - 120 мг; при заміні іншого перорального гіпоглікемізуючого засобу з подібним механізмом дії - початкова доза визначається залежно від перебігу захворювання на момент призначення препарату; при заміні іншого протидіабетичного засобу гліквідоном пам’ятати, що дія 30 мг гліквідону приблизно еквівалента 1000 мг толбутаміду.
інсулінзалежний ЦД 1 типу; діабетична кома та прекома; порушення метаболізму, ускладнене ацидозом і кетозом; після резекції підшлункової залози; під час г. інфекцій; перед хірургічною операцією; при серйозних порушеннях функції печінки; при інтермітуючій г. (гепатичній) порфірії; при алергії на сульфонаміди; у разі спадкових порушень, при яких можуть бути шкідливими неактивні компоненти препарату, вагітність та період годування груддю.
гіпоглікемія; зниження апетиту; сонливість, запаморочення, головний біль; парестезії; порушення акомодації; стенокардія, екстрасистоли; серцево-судинна недостатність, артеріальна гіпотензія; діарея, блювання, абдомінальний дискомфорт, нудота, запор, сухість у роті, холестаз; висипання, свербіж; с-ром Стівенса-Джонсона, р-ції фоточутливості, кропив’янка; біль у грудях, стомленість; агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія.