Суміш для інгаляцій (Mixtio pro inhalationibus)
Суміш для інгаляцій інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: ментол, настойка листя евкаліпта (Eucalypti folium), гліцерин;
1 мл розчину містить: ментолу 0,0071 г, настойки листя евкаліпту (Eucalypti folium) (1 : 5) (екстрагент — етанол 70%) 0,357 мл, гліцерину (85%) 0,357 г;
допоміжна речовина: етанол 96%.
Лікарська форма
Розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовто-бурого кольору, із запахом ментолу та евкаліпта.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат належить до засобів, які чинять комплексну відхаркувальну, антисептичну та протизапальну дію. Ментол має здатність подразнювати рецептори слизової оболонки та посилювати місцевий кровообіг. Настойка листя евкаліпта чинить муколітичну, відхаркувальну, протимікробну та протизапальну дію. Гліцерин розріджує запальні ексудати. Спирт етиловий є антисептичною та дезодоруючою речовиною, посилює ефекти інших компонентів.
Показання
Місцеве лікування у складі комплексної терапії гострих респіраторних захворювань різної етіології.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату, бронхіальна астма, бронхоспазм.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія невідома.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
У зв’язку з можливістю розвитку рефлекторного бронхоспазму дітям необхідно застосовувати препарат під наглядом лікаря або дорослих.
При виникненні задишки, лихоманки або гнійної мокроти слід припинити лікування та проконсультуватись з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе лише після оцінки лікарем співвідношення ризик/користь.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат може впливати на швидкість реакції, тому при його застосуванні слід утримуватися від керування автотранспортом або потенційно небезпечних видів діяльності.
Спосіб застосування та дози
2,5 мл (0,5 чайної ложки) препарату розчинити у склянці теплої води і використовувати у вигляді інгаляцій. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально залежно від досягнутого ефекту, характеру комплексної терапії та переносимості препарату.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
При тривалому застосуванні у значних дозах можливі запаморочення, сплутаність свідомості, м’язова слабкість, нудота, двоїння в очах, подразнення у ділянці губ та носа. У таких випадках припиняють прийом препарату. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі висипання на шкірі, свербіж, почервоніння, контактний дерматит (у ділянці губ), набряк Квінке, кропив’янка; бронхоспазм, ларингоспазм, апное.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря!
Термін придатності
3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 40 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02090, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.