одночасне застосування ломефлоксацину із засобами, що знижують кислотність шлункового соку (мінеральними антацидами), в тому числі сукральфатом, та препаратами, які містять залізо, спричиняє зниження протимікробного ефекту в результаті зниження його біодоступності, тому ломефлоксацин слід приймати за 2 години до прийому зазначених препаратів.

Одночасний прийом магній- та алюміній-вмісних антацидів з ломефлоксацином значно зменшував його біодоступність. Розділення доз антациду і ломефлоксацину дозволяє мінімізувати погіршання його біодоступності. Ці препарати слід приймати за 4 години до прийому ломефлоксацину чи принаймні через 2 години після прийому ломефлоксацину.

Циметидин у результаті значного збільшення періоду напіврозпаду і площі під фармакокінетичною кривою “концентрація-час” (AUC) впливає на виведення інших хінолінів. Клінічно значущих змін у фармакокінетиці ломефлоксацину (AUC, C max або T max ) при одночасному застосуванні з омепразолом не спостерігалося при разовому прийомі дози ломефлоксацину. Ломефлоксацин підвищує дію пероральних антикоагулянтів, збільшує токсичність нестероїдних протизапальних засобів. Одночасне застосування нестероїдних протизапальних засобів з хінолоном може збільшити ризик розвитку конвульсій.

Пробенецид уповільнює виділення нирками ломефлоксацину. Спільне застосування з теофіліном може підвищити поріг судомної активності, призвести до підвищення концентрації останнього в плазмі крові та розвитку побічних ефектів, з огляду на це потрібно адекватно знижувати його дозу. Концентрація теофіліну істотно не змінюється шляхом додавання ломефлоксацину. При одночасному застосуванні з циклоспорином в окремих випадках можливе підвищення концентрації сироваткового креатиніну, тому у таких пацієнтів необхідно проводити частий контроль (2 рази на тиждень цього показника). АПФ — підвищені сироваткові рівні циклоспорину було зареєстровано при одночасному застосуванні циклоспорину з іншими представниками класу хінолінів. При застосуванні разом із фенітоїном відмічається значне зниження сухожильної активності та ніяких істотних змін в середньому AUC, C max , C min або T max (хоча C max збільшилася на 11%). При застосуванні разом із кофеїном призводить до підвищеної концентрації їх в плазмі крові і ЦНС та ризику розвитку судом та не приводить до будь-яких статистично або клінічно значущих змін у фармакокінетичних параметрах. Варфарин — фторхінолони можуть посилити вплив усіма антикоагулянтами, варфарином або його похідними. При застосуванні цих лікарських засобів паралельно слід пильно стежити за протромбіновими та іншими тестами коагуляції.

Проте у пацієнтів, які отримували варфарин та ломефлоксацин у стабілізованому стані, не відзначали жодних клінічно чи статистично значних відмінностей співвідношення протромбінового часу чи фармакокінетики енантіомеру варфарину.

Ломефлоксацин не слід застосовувати одночасно із вживанням алкоголю.