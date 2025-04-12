Слід уникати застосування ломефлоксацину пацієнтам, в анамнезі яких є серйозні побічні реакції, пов’язані з прийомом хінолоно- та фторхінолоновмісних лікарських засобів (див. розділ «Побічні реакції»). Лікування таких пацієнтів ломефлоксацином слід починати тільки в тому випадку, якщо немає альтернативних варіантів лікування і після ретельної оцінки користі/ризику (див. також розділ «Протипоказання»).

В епідеміологічних дослідженнях повідомлялося про підвищений ризик розвитку аневризми і розшарування аорти після застосування фторхінолонів, особливо у літніх пацієнтів. Таким чином, фторхінолони слід застосовувати тільки після ретельної оцінки співвідношення користь- ризик і розгляду інших можливих варіантів терапії пацієнтам з позитивним сімейним анамнезом захворювання на аневризму та тим, хто має аневризму та/або розшарування аорти, а також інші фактори ризику або стану, що призводять до розвитку аневризми і розшарування аорти (наприклад синдром Марфана, синдром Елерса-Данлоса судинного типу, артеріїт Такаясу, гігантоклітинний артеріїт, хвороба Бехчета, артеріальна гіпертензія, атеросклероз). У разі появи раптових болів в ділянці живота, грудей або спини пацієнтам слід негайно звернутися до лікаря у відділення невідкладної допомоги.

Тривалі, інвалідизуючі і потенційно необоротні серйозні побічні реакції

Повідомлялось про розвиток дуже рідкісних, тривалих (до кількох місяців або років), інвалідизуючих, потенційно необоротних серйозних побічних реакцій, що впливають на різні системи організму (опорно-руховий апарат, нервову і психічну системи, органи чуття), у пацієнтів, які отримували хінолони або фторхінолони, незалежно від їхнього віку та наявності факторів ризику. При появі перших ознак і/або симптомів будь-якої серйозної побічної реакції слід негайно припинити прийом ломефлоксацину і звернутися до лікаря.

Тендиніт та розриви сухожиль

Тендиніт та розрив сухожилля (особливо ахіллового), іноді двобічний, може виникнути у перші 48 годин від початку лікування хінолонами та фторхінолонами, часом навіть протягом декількох місяців після закінчення лікування ломефлоксацином. Ризик розвитку тендиніту і розриву сухожиль збільшується у пацієнтів літнього віку, пацієнтів з нирковою недостатністю, пацієнтів після трансплантації паренхіматозних органів та у пацієнтів, які одночасно приймають кортикостероїди. Слід уникати супутнього застосування кортикостероїдів і фторхінолонів. У разі появи перших ознак тендиніту (наприклад болючий набряк або запалення суглобів) лікування ломефлоксацином слід негайно припинити і розглянути альтернативне лікування. Уражену кінцівку слід лікувати належним чином (наприклад забезпечити іммобілізацію). Кортикостероїди не слід застосовувати, якщо з’являються ознаки тендинопатії.

При застосуванні ломефлоксацину перелік вище зазначених факторів ризику характеризується для пацієнтів, які приймають щоденну дозу — 1000 мг ломефлоксацину.

Периферична невропатія

Повідомлялося про випадки периферичної сенсорної чи сенсомоторної поліневропатії у пацієнтів, які приймали хінолони або фторхінолони, що призводили до парестезії, гіпестезії, дизестезії або слабкості. Пацієнтам, які отримують ломефлоксацин, слід проінформувати свого лікаря перед продовженням лікування, якщо наявні симптоми невропатії, зокрема біль, печіння, відчуття пощипування, оніміння та/або слабкість, з метою попередження розвитку необоротних станів (див. розділ «Побічні реакції»). При появі ознак нейропатії слід негайно припинити прийом ломефлоксацину.

Пацієнтам, які застосовують препарат та упродовж кількох днів після завершення терапії, слід уникати опромінення сонячними та штучними ультрафіолетовими променями. При перших ознаках фотосенсибілізації (підвищення чутливості шкіри, опік, почервоніння, набряк, поява пухирів, висипання, свербіж, дерматит) або гіперчутливості лікування необхідно припинити. Ризик розвитку фототоксичності можна зменшити, якщо приймати ломефлоксацин увечері.

Пацієнти, які приймали ломефлоксацин, відзначали конвульсії. Наразі невідомо, чи існує прямий зв’язок між цими конвульсіями та застосуванням ломефлоксацину. Проте пацієнти, які приймали інші хінолони, також відзначали конвульсії, підвищення внутрішньочерепного тиску і токсичні психози.

Фторхінолони також можуть спричинити стимуляцію ЦНС, що може призвести до тремору, збудження, неспокою, світлобоязні, судом, запаморочення, сплутаності свідомості, галюцинацій, токсичних психозів, при таких проявах нейротоксичної реакції прийом препарату потрібно відмінити.

Застосування ломефлоксацину збільшує ризик розвитку резистентних бактерій. Для профілактики дисбактеріозів одночасно з ломефлоксацином слід призначати ферментні препарати, біфідумбактерин, для профілактики кандидозу — протигрибкові препарати (ністатин, леворин).

При застосуванні майже всіх антибактеріальних препаратів, у тому числі ломефлоксацину, відзначали розвиток псевдомембранозного коліту, тяжкість якого може варіюватися від легкого до такого захворювання, що загрожує життю. Лікування антимікробними препаратами змінює нормальну флору товстого кишечника і може сприяти надлишковому росту клостридій. Результати досліджень свідчать, що токсин, утворений Clostridium difficile, є основною причиною розвитку коліту, пов’язаного з терапією антибіотиками. Після встановлення діагнозу «псевдомембранозний коліт» слід розпочати терапевтичні заходи. Легкі випадки псевдомембранозного коліту зазвичай відповідають на припинення терапії без додаткового лікування. У випадках середнього та тяжкого ступеня тяжкості слід розглянути призначення рідин та електролітів, протеїнових добавок та антибактеріальних препаратів, клінічно ефективних щодо C. difficile.

При виникненні під час або після лікування препаратом тяжкого і тривалого проносу слід виключити діагноз псевдомембранозного коліту, який потребує негайної відміни препарату і призначення відповідної терапії.

У деяких випадках тяжкі реакції гіперчутливості спостерігаються вже після першого прийому ломефлоксацину.

Деякі реакції супроводжувалися серцево-судинною недостатністю, втратою свідомості, дзвоном у вухах, набряком горла чи обличчя, диспное, уртикарією чи свербежем. Серйозні реакції гіперчутливості відзначали і після завершення лікування ломефлоксацином. У дуже рідкісних випадках можуть прогресувати анафілактичні реакції, що загрожують життю пацієнта. У цих випадках прийом ломефлоксацину необхідно припинити і негайно провести медикаментозне лікування. Серйозні гострі реакції гіперчутливості можуть потребувати невідкладного лікування епінефрином. За показаннями слід застосовувати кисень, внутрішньовенне введення рідин, антигістаміни, кортикостероїди, пресорні аміни і вентиляцію дихальних шляхів, у тому числі інтубацію.

Пацієнти, які отримували лікування хінолонами, у тому числі ломефлоксацином, спонтанно відзначали рідкісні випадки розвитку двонаправленої веретеноподібної шлуночкової тахікардії. Ці рідкісні випадки пов’язані з одним чи кількома з наступних факторів: віком старше 60 років, жіночою статтю, супутніми захворюваннями серця та/або застосуванням багатьох лікарських засобів.

Слід з обережністю застосовувати ломефлоксацин із супутніми препаратами, які можуть спричиняти пролонгацію інтервалу QT (наприклад, антиаритмічні препарати класу Ia або ІІІ) та хворим, у яких в анамнезі наявні такі захворювання, що супроводжуються подовженням інтервалу QT.

Тривалість курсу лікування визначається чутливістю збудника до препарату та клінічною картиною, але не менше 3 днів.

Пацієнтам із нирковою недостатністю потрібно регулювати дозу індивідуально, оскільки ломефлоксацин виводиться насамперед нирками. Наприклад, пацієнтам із кліренсом креатиніну більше 10 мл/хв, але менше 40 мл/хв, початкова доза становить 400 мг одноразово, надалі підтримуюча доза — 200 мг 1 раз на добу.

Безпека та ефективність ломефлоксацину не встановлена у дітей та підлітків (віком до 18 років), вагітних і жінок, які годують груддю.

З обережністю слід приймати препарат хворим на церебральний атеросклероз із захворюваннями ЦНС, такими як тяжкий атеросклероз судин головного мозку, епілепсія чи інші фактори схильності до розвитку судом. Психіатричні розлади, збудження, тривога й розлади сну частіше відзначали при лікуванні ломефлоксацином, ніж іншими препаратами хінолонового ряду.

Оскільки лікарський засіб містить лактозу, пацієнти з такими спадковими захворюваннями як непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або порушення мальабсорбції глюкози-галактози, не повинні приймати цей препарат.

Пацієнтам літнього віку із судинними захворюваннями та органічним ураженням мозку у зв’язку з небезпекою розвитку побічних реакцій із боку ЦНС препарат слід призначати лише за життєвими показаннями.

Безпека та ефективність ломефлоксацину при лікуванні хворих на псевдомонадну бактеріємію не встановлена.