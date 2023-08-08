ЛОМЕФЛОКСАЦИН (LOMEFLOXACINUM) Діюча речовина
бактерицидна дія; блокує бактеріальний фермент ДНК-гіразу; активний щодо аеробних Гр (-) та Гр (+) м/о: Escherichia сoli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp., Proteus spp., Shigella spp., Yersinia spp., Morganella morganii, Providencia spp., Vibrio spp., Serratia spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Acinetobacter spp., Moraxella catarrhalis, Gardnerella vaginalis, Pasteurella multocida, Helicobacter pylori; чинить протитуберкульозну дію; діє на розташовані зовнішньо і внутрішньоклітинно МБТ, скорочує термін їх виділення із організму, забезпечує швидкіше розсмоктування інфільтратів.
лікування дорослих при інфекційно-запальних захворюваннях, спричинених чутливими до ломефлоксацину м/о від легкої до помірної інфекції: інфекції НДШ; бактеріальне загострення хр. бронхіту, викликане збудниками Haemophilus influenzae або Moraxella catarrhalis (не призначається для емпіричного лікування при бактеріальних загостреннях хр. бронхіту, якщо існує ймовірність що Streptococcus Pneumoniae є збудником); інфекції сечовивідних шляхів: при неускладнених (в тому числі рецидивуючих) інфекціях сечових шляхів (цистит, пієлонефрит, простатит, уретрит) викликаних Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, або Staphylococcus saprophyticus; при ускладнених інфекціях збудниками Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter diversus or Enterobacter cloacae; ефективний при лікуванні пацієнтів з синьогнійною бактеріємією; передопераційна та післяопераційна профілактика інфекційно-запальних захворювань інфекцій сечовивідної системи при трансуретральних втручаннях (в т.ч. при аденектомії, дистанційній літотрипсії) та трансректальній біопсії передміхурової залози; ранні та пізні післяопераційні періоди (від 3 до 5 днів і від 3 до 4 тижн. після операції ); трансуретральні хірургічні процедури: для зменшення випадків інфекції сечовивідних шляхів у ранній післяопераційний період (3-5 днів після операції); г. та хр. гонорея; г. та рецидивуючий хламідіоз (включаючи змішану бактеріально-хламідійну інфекцію); г. та хр.гнійні інфекції шкіри і м’яких тканин, інфіковані рани.
р/оs; доза та тривалість лікування залежать від виду, ступеня тяжкості інфекції та клінічної ефективності застосованої терапії і становить 400 мг 1 р/добу 7-10 днів; при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів - 400 мг 1 р/добу 3-5 днів; при неускладненому циститі, що викликаний Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, або Staphylococcus saprophyticus - 400 мг 1 р/добу 10 днів; при неускладненому циститі у жінок, що викликаний Escherichia coli - 400 мг 1 р/добу 3 дні; при ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів - 400 мг 1 р/добу 10-14 днів; профілактика інфекційно-запальних захворювань сечовивідних шляхів при трансуретральних операціях - 400 мг одноразово, за 2-6 год до операції; г. гонорея - 600 мг одноразово, хр. гонорея - 600 мг/добу 5 днів на тлі специфічної імунотерапії; урогенітальний хламідіоз, включаючи змішану бактерійно-хламідійну інфекцію, у тому числі гонорейно-хламідійну - 400-600 мг 1 р/добу до 28 днів; хламідійна інфекція у хворих на ревматизм - 400 мг/добу протягом 20 днів; хламідійний кон’юнктивіт - 400 мг/на добу, курс лікування - до 10 днів; мікоплазмова інфекція - 400-800 мг/добу, курс лікування - до 10 днів; г. та хр. гнійні інфекції м’яких тканин, лікування інфікованих ран та опіків - 400 мг 1 р/добу 5-14 днів; хр.остеомієліт - 400-800 мг/добу, курс лікування - від 3 до 8 тижн.; неускладнений бронхіт і пневмонія - 400 мг 1 р/добу до 10 днів; ускладнені інфекції НДШ (пневмококова пневмонія, загострення хр. бронхіту) - 400-800 мг 1-2 р/добу 14 днів; г. бактеріальне загострення хр. бронхіту - 400 мг 1 р/добу 10 днів; туберкульоз - по 400 мг 2 р/добу 14-28 днів та довше; трансректальна біопсія передміхурової залози - 400 мг одноразово, за 1 - 6 год до процедури.
підвищена чутливість до ломефлоксацину та до інших хінолонів (похідних хінолінкарбонової к-ти) та до інших компонентів ЛЗ; епілепсія; ушкодження ЦНС зі зниженим судомним порогом (зокрема, після ЧМТ, інсульту або запальних процесів у ЦНС) в анамнезі.
підвищене потовиділення, приливи, слабкість, підвищена втомлюваність, знижена переносимість високої t°, біль у спині, астенія, набряк обличчя, озноб, грипоподібні симптоми, схильність до респіраторних інфекцій, біль у суглобах, сухожиллях та м’язах; біль у животі, печія, сухість у роті, спрага, відсутність чи підвищення апетиту, нудота, блювання, діарея, диспепсія, метеоризм, запор, шлунково-кишкові кровотечі, запалення ШКТ, дисфагія, стоматит, зміна кольору язика, зміна смаку, псевдомембранозний коліт; біль чи дзвін у вухах; головний біль, запаморочення, втрата та сплутаність свідомості, ажитація, тривожність, порушення сну, безсоння, сонливість, психоемоційне збудження, галюцинації, порушення координації рухів, депресія, деперсоналізація, параноїдні реакції, порушення мислення чи концентрації уваги, озноб, тремор, парестезії, посмикування м’язів, судоми в м’язах, гіперкінези, цереброваскулярні розлади, атаксія, кома, АГ; шкірні реакції у вигляді висипання, кропив’янки, свербежу, реакції фотосенсибілізації, багатоформна еритема, гіперемія, крапчасті крововиливи (петехії); пурпура, лімфаденопатія, підвищення фібринолізу, зменшення кількості лейкоцитів, еритроцитів та/або тромбоцитів (лейкопенія, агранулоцитоз, анемія, тромбоцитопенія, панцитопенія), супресія кровоутворення у кістковому мозку, зниження кількості еритроцитів (гемолітична анемія); гіпер- чи гіпоглікемія, гіпокаліємія, подагра; порушення зору, диплопія, кон’юнктивіт, фотофобія, біль в очах, сльозотеча; вагінальний кандидоз, вагініт, лейкорея, порушення менструального циклу, біль у промежині, міжменструальні кровотечі, епідидиміт, орхіт; вірусні інфекції, молочниця, грибкова інфекція; скороминуще порушення функції печінки, підвищення рівня печінкових ферментів та білірубіну в сироватці крові, жоявтяниця, холестатична жовтяниця, гепатит; порушення функції нирок, збільшення у крові рівня речовин, які виводяться нирками (креатинін), г. запалення нирок (інтерстиціальний нефрит), г. ниркова недостатність, гематурія, дизуричні розлади, анурія, набряки, поліурія, затримка сечі, болісне, утруднене сечовипускання, підвищення азоту сечовини крові; риніт, фарингіт, диспное, кашель, носова кровотеча, бронхоспазм, розлади дихання, збільшення виділення харкотиння, стридор, пригнічення дихання, біль у грудній клітці, емболія легеневої артерії; артралгія, тендиніти; анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк; ексфоліативні зміни шкіри, різноманітні висипання, екзема, акне, зміна кольору шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, виразки на шкірі, гіперпігментація; прискорене серцебиття (тахікардія), артеріальна гіпертензія/гіпотензія, ІМ, напади стенокардії, СН, брадикардія, аритмія, екстрасистолія, ціаноз, кардіоміопатія, васкуліт, флебіт; моноцитоз, еозинофілія, лейкоцитоз, підвищення АЛТ, АСТ, білірубіну, ЛФ, підвищення рівня гаммаглутамілтрансферази, гіпопротеїнемія, подовження протромбінового часу, тромбоцитопенія, тромбоцитемія, зміни рівня електролітів у крові, альбумінурія, макроцитоз.