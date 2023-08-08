лікування дорослих при інфекційно-запальних захворюваннях, спричинених чутливими до ломефлоксацину м/о від легкої до помірної інфекції: інфекції НДШ; бактеріальне загострення хр. бронхіту, викликане збудниками Haemophilus influenzae або Moraxella catarrhalis (не призначається для емпіричного лікування при бактеріальних загостреннях хр. бронхіту, якщо існує ймовірність що Streptococcus Pneumoniae є збудником); інфекції сечовивідних шляхів: при неускладнених (в тому числі рецидивуючих) інфекціях сечових шляхів (цистит, пієлонефрит, простатит, уретрит) викликаних Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, або Staphylococcus saprophyticus; при ускладнених інфекціях збудниками Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter diversus or Enterobacter cloacae; ефективний при лікуванні пацієнтів з синьогнійною бактеріємією; передопераційна та післяопераційна профілактика інфекційно-запальних захворювань інфекцій сечовивідної системи при трансуретральних втручаннях (в т.ч. при аденектомії, дистанційній літотрипсії) та трансректальній біопсії передміхурової залози; ранні та пізні післяопераційні періоди (від 3 до 5 днів і від 3 до 4 тижн. після операції ); трансуретральні хірургічні процедури: для зменшення випадків інфекції сечовивідних шляхів у ранній післяопераційний період (3-5 днів після операції); г. та хр. гонорея; г. та рецидивуючий хламідіоз (включаючи змішану бактеріально-хламідійну інфекцію); г. та хр.гнійні інфекції шкіри і м’яких тканин, інфіковані рани.