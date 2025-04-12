Лаферон-Фармбіотек® назальний (Laferon-Pharmbiotek nasal)
Лаферон-Фармбіотек назальний інструкція із застосування
Склад
Інтерферон альфа-2b - 1000000 МО
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини — високоочищений розчинний у воді білок із молекулярною масою 19 300 Да.
Лаферон-ФармБіотек Назальний зумовлює противірусну дію. Під впливом інтерферону припиняється розмноження вірусів (грипу, парагрипу, аденовірусів, риновірусів, реовірусів та ін.) в інфікованих клітинах, а також продукуються фактори захисту, які запобігають зараженню інших клітин. Додаткова імуномодулююча дія препарату полягає в активації фагоцитозу, стимуляції утворення антитіл і лімфокінів.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Лаферон-Фармбіотек назальний
Лаферон-ФармБіотек Назальний використовують для:
– лікування і профілактики гострих респіраторних вірусних і вірусно-бактеріальних інфекцій у дорослих та дітей (в тому числі новонароджених);
– з метою профілактики при загрозі захворювання (в епідемічний період, при контакті з хворим на гостру респіраторну вірусну інфекцію);
– в комплексній терапії вірусних захворювань ока, різних форм офтальмогерпесу (кератокон’юнктивіти, кератоувеїти).
Застосування Лаферон-Фармбіотек назальний
з лікувальною метою препарат слід застосовувати якомога раніше — при перших ознаках захворювання. Ефективність препарату тим вища, чим раніше розпочато його застосування.
Флакон із сухим порошком препарату відкрити та заповнити охолодженою до кімнатної температури (15–25 °С) кип’яченою водою (для інтраназального застосування) або фізіологічним р-ном натрію хлориду (0,9%) (для приготування очних крапель).
Для приготування назальних та очних крапель необхідно додати у флакон 5 мл відповідного розчинника. Флакон щільно закрити кришкою-крапельницею, що додається, та обережно коливати до повного розчинення порошку. Краплі готові до використання. Після кожного застосування препарату крапельницю закривати захисним ковпачком. В 1 мл приготовленого р-ну міститься близько 200 тис. МО інтерферону.
Для лікування у разі грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій краплі Лаферон-ФармБіотек Назальний закапують в кожний носовий хід у таких дозах:
- немовлятам, у тому числі недоношеним — по 1 краплі 4–5 разів на добу;
- дітям від 1 до 7 років — по 2–3 краплі 4–5 разів на добу;
- дітям віком старше 7 років — по 2–3 краплі 5–6 разів на добу;
- дорослим — по 4–5 крапель 6–8 разів на добу.
Зазвичай курс противірусного лікування препаратом Лаферон-ФармБіотек Назальний становить 3–5 днів.
З метою профілактики при контакті з хворим та при переохолодженні Лаферон-ФармБіотек Назальний застосовують відповідно до вікових дозувань 2 рази на добу протягом 5–7 днів. За необхідності профілактичні курси повторюють. При одноразовому контакті достатньо одноразового застосування. При сезонному підвищенні захворюваності — одноразово вранці з інтервалом 1–2 дні.
У комплексній терапії вірусних захворювань ока, різних форм офтальмогерпесу (кератокон’юнктивіти, кератоувеїти) р-н Лаферон-ФармБіотек Назальний — 1 млн МО в 5 мл фізіологічного р-ну — закапують у кон’юнктивальний мішок ураженого ока по 2–3 краплі через кожні 2 год протягом 7–10 днів; після зникнення симптомів захворювання препарат можна застосовувати через кожні 4 год.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість інтерферону альфа-2b та інших компонентів, що входять до складу препарату, тяжкі форми алергічних захворювань в анамнезі. Період вагітності або годування грудьми.
Побічна дія
не встановлено.
Особливості застосування
з метою збереження біологічної активності препарату для розчинення порошку слід використовувати тільки охолоджену до кімнатної температури (15–25 °С) рідину.
Для інтраназального введення використовують як розчинник кип’ячену воду, охолоджену до кімнатної температури.
Для закапування препарату у кон’юнктивальний мішок ураженого ока як розчинник використовують фізіологічний р-н натрію хлориду (0,9%).
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Недостатньо даних щодо застосування препарату в період вагітності або годування грудьми. Застосування протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не досліджувалася.
Діти. Лаферон-ФармБіотек Назальний застосовують у педіатричній практиці, в тому числі немовлятам та недоношеним дітям. Дітям краплі застосовують під наглядом дорослих.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не встановлена.
Передозування
випадків гострого передозування препарату не відзначалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 2–8 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Після відкриття флакона та приготування р-ну препарат зберігати протягом 5 днів у холодильнику або 2 днів при кімнатній температурі (15–25 °С). Приготовлений р-н захищати від дій прямих сонячних променів.