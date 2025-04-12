з лікувальною метою препарат слід застосовувати якомога раніше — при перших ознаках захворювання. Ефективність препарату тим вища, чим раніше розпочато його застосування.

Флакон із сухим порошком препарату відкрити та заповнити охолодженою до кімнатної температури (15–25 °С) кип’яченою водою (для інтраназального застосування) або фізіологічним р-ном натрію хлориду (0,9%) (для приготування очних крапель).

Для приготування назальних та очних крапель необхідно додати у флакон 5 мл відповідного розчинника. Флакон щільно закрити кришкою-крапельницею, що додається, та обережно коливати до повного розчинення порошку. Краплі готові до використання. Після кожного застосування препарату крапельницю закривати захисним ковпачком. В 1 мл приготовленого р-ну міститься близько 200 тис. МО інтерферону.

Для лікування у разі грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій краплі Лаферон-ФармБіотек Назальний закапують в кожний носовий хід у таких дозах:

- немовлятам, у тому числі недоношеним — по 1 краплі 4–5 разів на добу;

- дітям від 1 до 7 років — по 2–3 краплі 4–5 разів на добу;

- дітям віком старше 7 років — по 2–3 краплі 5–6 разів на добу;

- дорослим — по 4–5 крапель 6–8 разів на добу.

Зазвичай курс противірусного лікування препаратом Лаферон-ФармБіотек Назальний становить 3–5 днів.

З метою профілактики при контакті з хворим та при переохолодженні Лаферон-ФармБіотек Назальний застосовують відповідно до вікових дозувань 2 рази на добу протягом 5–7 днів. За необхідності профілактичні курси повторюють. При одноразовому контакті достатньо одноразового застосування. При сезонному підвищенні захворюваності — одноразово вранці з інтервалом 1–2 дні.

У комплексній терапії вірусних захворювань ока, різних форм офтальмогерпесу (кератокон’юнктивіти, кератоувеїти) р-н Лаферон-ФармБіотек Назальний — 1 млн МО в 5 мл фізіологічного р-ну — закапують у кон’юнктивальний мішок ураженого ока по 2–3 краплі через кожні 2 год протягом 7–10 днів; після зникнення симптомів захворювання препарат можна застосовувати через кожні 4 год.