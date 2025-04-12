Введення імуноглобуліну знижує активність живих вакцин проти кору, краснухи, епідемічного паротиту і вітряної віспи (протягом 1,5–3 місяці). Після введення Імуноглобуліну-Біолік, щеплення живими ослабленими вірусними вакцинами здійснювати не раніше ніж через 3 місяці. Для кору цей період може тривати до 1 року, тому необхідно перевірити антитільний статус до імунізації.

Якщо інтервал між щепленнями проти кору, епідемічного паротиту, краснухи та введенням імуноглобуліну з лікувально-профілактичною метою менше 14 днів, щеплення проти цих інфекцій слід повторити.

Щеплення проти інших інфекцій можуть бути здійснені у будь-які терміни перед або після введення Імуноглобуліну-Біолік.