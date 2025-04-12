Забороняється вводити препарат внутрішньовенно!

Імуноглобулін антирабічний (кінський) необхідно ввести одночасно з антирабічною вакциною у найбільш короткий термін від моменту контакту з хворою або підозрілою на сказ твариною, але в окремих випадках препарат може бути введений не пізніше 7 днів після першої дози вакцини.

Імуноглобулін антирабічний (кінський) завжди необхідно використовувати винятково одночасно з вакциною проти сказу, але в різних шприцах і в різні ділянки тіла. Введення препарату обов’язково проводити під наглядом лікаря, і відповідно до існуючого Національного законодавства.

Особам, які отримали раніше повний курс лікувально-профілактичних або профілактичних щеплень та у яких підтверджено наявність антирабічних антитіл, імуноглобулін антирабічний не слід вводити. Ці особи повинні отримати тільки антирабічну вакцину.

У разі різко позитивної реакції на введення препарату імуноглобуліну антирабічного, при наявності в анамнезі пацієнта сильних алергічних реакцій на введення протиправцевої сироватки або інших препаратів кінської сироватки, а також вагітним жінкам введення імуноглобуліну антирабічного рекомендується здійснювати в умовах стаціонару, забезпеченого засобами реанімації.

Після введення препарату Імуноглобулін антирабічний (кінський) пацієнт повинен знаходитись під інтенсивним медичним спостереженням не менше 1 години.

Перед ін'єкцією препарату перевірити цілісність ампул та наявність на них маркування. Не придатний до використання препарат в ампулах з порушеною цілісністю, маркуванням, а також у разі змін його фізико-хімічних властивостей (кольору, прозорості тощо), з вичерпаним терміном придатності, у разі порушення умов зберігання.

Розкриття ампул та процедуру введення препарату здійснювати при суворому дотриманні правил асептики та антисептики.

Препарат містить 0,154 ммоль (3,54 мг) Na в 1 мл препарату та 0,154 ммоль (3,54 мг) Na/дозу розведеного 1:100 препарату для визначення чутливості. Необхідно дотримуватись обережності при застосуванні пацієнтам, які перебувають на натрій-контрольованій дієті.