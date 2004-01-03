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Список производителейAAsfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Производитель: Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «АСФАРМА МЕДИКАЛ ДЕНТАЛ УРЮНЛЕР ВЕ ИЛЯЧ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
04080, Киев, ул. Новоконстантиновская, 4а.
044 597-14-46
Продукция
Контакты
Найдено: 14 препаратов
MDC Витамин C Цинк Витамин D таблетки шипучие, туба пластиковая, № 20; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
MDC Витамин C Цинк Витамин D Таблетки шипучие, туба пластиковая, № 20 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 141 аптеке
от 213,19 грн
Цены в аптеках
АРТИЗИ (ARTEASY CREAM СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ) крем, 50 мл; Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
АРТИЗИ (ARTEASY CREAM СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ) Крем, 50 мл Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
В 85 аптеках
от 208,40 грн
Цены в аптеках
Асглюкан таблетки, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Асглюкан Таблетки, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 269 аптеках
от 239,36 грн
Цены в аптеках
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп, флакон, 150 мл, № 1; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
АСГЛЮКАН ПЛЮС Сироп, флакон, 150 мл, № 1 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 296 аптеках
от 168,45 грн
Цены в аптеках
БЛЕК–ГАРД таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
БЛЕК–ГАРД Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 144 аптеках
от 187,69 грн
Цены в аптеках
Локоген таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Локоген Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 497 аптеках
от 368,48 грн
Цены в аптеках
Мажезик-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Мажезик-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 761 аптеке
от 309,93 грн
Цены в аптеках
НатураХОТ Дифенс порошок, саше, № 12; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
НатураХОТ Дифенс Порошок, саше, № 12 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 433 аптеках
от 210,54 грн
Цены в аптеках
ПАСИВАЛЕМ 5-HTP таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
ПАСИВАЛЕМ 5-HTP Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 749 аптеках
от 373,76 грн
Цены в аптеках
ПасиВалем-М Мелатонин таблетки, 950 мг, № 20; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
ПасиВалем-М Мелатонин Таблетки, 950 мг, № 20 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 9 аптеках других городов
от 240,28 грн
Цены в других городах
Пемово таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Пемово Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 206 аптеках
от 665,84 грн
Цены в аптеках
ПЕМОВО ПЛЮС таблетки, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
ПЕМОВО ПЛЮС Таблетки, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 296 аптеках
от 747,52 грн
Цены в аптеках
Дебитум-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Sanovel
Дебитум-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Sanovel
Нет в наличии
Дебитум-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 28; Sanovel
Дебитум-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 28 Sanovel
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Киев, ул. Новоконстантиновская, 4а.
044 597-14-46
Найдено: 14 препаратов
MDC Витамин C Цинк Витамин D таблетки шипучие, туба пластиковая, № 20; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
MDC Витамин C Цинк Витамин D Таблетки шипучие, туба пластиковая, № 20 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 141 аптеке
от 213,19 грн
Цены в аптеках
АРТИЗИ (ARTEASY CREAM СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ) крем, 50 мл; Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
АРТИЗИ (ARTEASY CREAM СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ) Крем, 50 мл Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
В 85 аптеках
от 208,40 грн
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Асглюкан таблетки, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Асглюкан Таблетки, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 269 аптеках
от 239,36 грн
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АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп, флакон, 150 мл, № 1; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
АСГЛЮКАН ПЛЮС Сироп, флакон, 150 мл, № 1 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 296 аптеках
от 168,45 грн
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БЛЕК–ГАРД таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
БЛЕК–ГАРД Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 144 аптеках
от 187,69 грн
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Локоген таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Локоген Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 497 аптеках
от 368,48 грн
Цены в аптеках
Мажезик-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Мажезик-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 761 аптеке
от 309,93 грн
Цены в аптеках
НатураХОТ Дифенс порошок, саше, № 12; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
НатураХОТ Дифенс Порошок, саше, № 12 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 433 аптеках
от 210,54 грн
Цены в аптеках
ПАСИВАЛЕМ 5-HTP таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
ПАСИВАЛЕМ 5-HTP Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 749 аптеках
от 373,76 грн
Цены в аптеках
ПасиВалем-М Мелатонин таблетки, 950 мг, № 20; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
ПасиВалем-М Мелатонин Таблетки, 950 мг, № 20 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 9 аптеках других городов
от 240,28 грн
Цены в других городах
Пемово таблетки, блистер, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Пемово Таблетки, блистер, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 206 аптеках
от 665,84 грн
Цены в аптеках
ПЕМОВО ПЛЮС таблетки, № 30; Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
ПЕМОВО ПЛЮС Таблетки, № 30 Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
В 296 аптеках
от 747,52 грн
Цены в аптеках
Дебитум-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Sanovel
Дебитум-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Sanovel
Нет в наличии
Дебитум-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 28; Sanovel
Дебитум-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 28 Sanovel
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції