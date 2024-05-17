Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПРОТИВООТЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАКортикостероидыМометазонАллертек® НазоЦены в аптеках

Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем 140 доз, №1 - Одесса (336128) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
370,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
347,11
Экономия: -16,51 грн
330,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
377,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
340,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
396,62
Экономия: -57,81 грн
338,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
454,99
Экономия: -98,52 грн
356,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
320,89 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
377,60 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
377,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
377,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
417,99
Экономия: -61,52 грн
356,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
377,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
377,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
340,74 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
338,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
408,42
Экономия: -91,71 грн
316,71 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
507,60
Экономия: -157,90 грн
349,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
384,86
Экономия: -101,35 грн
283,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
340,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
377,60 грн