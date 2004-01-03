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Список производителейББАУШ ХЕЛС УКРАИНА ООО

Производитель: БАУШ ХЕЛС УКРАИНА ООО

Общество с ограниченной ответственностью «Бауш Хелс Украина»
Юридический адрес: 03150, Киев, ул. Табачника Василия, дом 58/1, офис 9
+38 (044) 459-04-84
Продукция
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Найдено: 18 препаратов
Бетадерм® мазь, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Бетадерм® Мазь, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 528 аптеках
от 124,14 грн
Цены в аптеках
Вазонит таблетки ретард, покрытые оболочкой, 600 мг, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Вазонит Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 600 мг, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 720 аптеках
от 290,99 грн
Цены в аптеках
Гидрокортизон мазь глазная, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Гидрокортизон Мазь глазная, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 610 аптеках
от 112,00 грн
Цены в аптеках
ЗИНАЛФАТ СМЯГЧАЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл; Фармзавод Ельфа А.Т.
ЗИНАЛФАТ СМЯГЧАЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл Фармзавод Ельфа А.Т.
В 120 аптеках
от 334,13 грн
Цены в аптеках
КЛОБАЗА ЖИРНЫЙ КРЕМ 40 г; Фармзавод Ельфа А.Т.
КЛОБАЗА ЖИРНЫЙ КРЕМ 40 г Фармзавод Ельфа А.Т.
В 550 аптеках
от 192,26 грн
Цены в аптеках
Кловейт® крем, туба, 25 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Кловейт® Крем, туба, 25 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 744 аптеках
от 147,80 грн
Цены в аптеках
Кловейт® мазь, туба, 25 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Кловейт® Мазь, туба, 25 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 896 аптеках
от 157,50 грн
Цены в аптеках
Лоринден® А мазь, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Лоринден® А Мазь, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 742 аптеках
от 117,53 грн
Цены в аптеках
Лоринден® С мазь, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Лоринден® С Мазь, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 825 аптеках
от 144,75 грн
Цены в аптеках
Момедерм® мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Момедерм® Мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 196 аптеках
от 165,53 грн
Цены в аптеках
Нейродикловит капсулы, блистер, № 30; Г.Л. Фарма ГмбХ
Нейродикловит Капсулы, блистер, № 30 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 721 аптеке
от 130,25 грн
Цены в аптеках
Нейромультивит таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Нейромультивит Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 131 аптеке
от 225,66 грн
Цены в аптеках
Омнадрен® 250 раствор масляный для инъекций, ампула, 1 мл, № 5; Фармзавод Ельфа А.Т.
Омнадрен® 250 Раствор масляный для инъекций, ампула, 1 мл, № 5 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 234 аптеках
от 1917,78 грн
Цены в аптеках
Сонапакс® 10 мг таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Фармзавод Ельфа А.Т.
Сонапакс® 10 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 568 аптеках
от 371,09 грн
Цены в аптеках
Сонапакс® 25 мг таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 60; Фармзавод Ельфа А.Т.
Сонапакс® 25 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 60 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 473 аптеках
от 465,03 грн
Цены в аптеках
Тиаприлан таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Тиаприлан Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 105 аптеках
от 408,04 грн
Цены в аптеках
Тромбо АСС 100 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30; Bausch Health Companies Inc.
Тромбо АСС 100 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30 Bausch Health Companies Inc.
В 66 аптеках
от 100,05 грн
Цены в аптеках
Флуцинар® гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Флуцинар® Гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 612 аптеках
от 147,07 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
Юридический адрес: 03150, Киев, ул. Табачника Василия, дом 58/1, офис 9
+38 (044) 459-04-84
Найдено: 18 препаратов
Бетадерм® мазь, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Бетадерм® Мазь, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 528 аптеках
от 124,14 грн
Цены в аптеках
Вазонит таблетки ретард, покрытые оболочкой, 600 мг, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Вазонит Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 600 мг, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 720 аптеках
от 290,99 грн
Цены в аптеках
Гидрокортизон мазь глазная, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Гидрокортизон Мазь глазная, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 610 аптеках
от 112,00 грн
Цены в аптеках
ЗИНАЛФАТ СМЯГЧАЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл; Фармзавод Ельфа А.Т.
ЗИНАЛФАТ СМЯГЧАЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл Фармзавод Ельфа А.Т.
В 120 аптеках
от 334,13 грн
Цены в аптеках
КЛОБАЗА ЖИРНЫЙ КРЕМ 40 г; Фармзавод Ельфа А.Т.
КЛОБАЗА ЖИРНЫЙ КРЕМ 40 г Фармзавод Ельфа А.Т.
В 550 аптеках
от 192,26 грн
Цены в аптеках
Кловейт® крем, туба, 25 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Кловейт® Крем, туба, 25 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 744 аптеках
от 147,80 грн
Цены в аптеках
Кловейт® мазь, туба, 25 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Кловейт® Мазь, туба, 25 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 896 аптеках
от 157,50 грн
Цены в аптеках
Лоринден® А мазь, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Лоринден® А Мазь, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 742 аптеках
от 117,53 грн
Цены в аптеках
Лоринден® С мазь, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Лоринден® С Мазь, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 825 аптеках
от 144,75 грн
Цены в аптеках
Момедерм® мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Момедерм® Мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 196 аптеках
от 165,53 грн
Цены в аптеках
Нейродикловит капсулы, блистер, № 30; Г.Л. Фарма ГмбХ
Нейродикловит Капсулы, блистер, № 30 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 721 аптеке
от 130,25 грн
Цены в аптеках
Нейромультивит таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Нейромультивит Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 131 аптеке
от 225,66 грн
Цены в аптеках
Омнадрен® 250 раствор масляный для инъекций, ампула, 1 мл, № 5; Фармзавод Ельфа А.Т.
Омнадрен® 250 Раствор масляный для инъекций, ампула, 1 мл, № 5 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 234 аптеках
от 1917,78 грн
Цены в аптеках
Сонапакс® 10 мг таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Фармзавод Ельфа А.Т.
Сонапакс® 10 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 568 аптеках
от 371,09 грн
Цены в аптеках
Сонапакс® 25 мг таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 60; Фармзавод Ельфа А.Т.
Сонапакс® 25 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 60 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 473 аптеках
от 465,03 грн
Цены в аптеках
Тиаприлан таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Тиаприлан Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 105 аптеках
от 408,04 грн
Цены в аптеках
Тромбо АСС 100 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30; Bausch Health Companies Inc.
Тромбо АСС 100 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30 Bausch Health Companies Inc.
В 66 аптеках
от 100,05 грн
Цены в аптеках
Флуцинар® гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Флуцинар® Гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 612 аптеках
от 147,07 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції