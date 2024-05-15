Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ ХИНОЛОНОВФторхинолоныМоксифлоксацинАвелокс®Цены в аптеках

Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (49136) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
926,60 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
926,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
919,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
926,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1004,62
Экономия: -100,34 грн
904,28 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
919,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
926,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
926,60 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
926,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
926,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (8)
794,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
926,60 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
926,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
926,60 грн